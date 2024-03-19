Путин в мае поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин намерен в мае текущего года отправиться в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

Об этом со ссылкой на пять отдельных источников пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Путин посетит Китай", - сообщил изданию один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, также пожелавших остаться анонимными.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два из источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.

В Кремле от комментариев отказались.

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