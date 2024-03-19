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Путин в мае поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином, - Reuters

путін,сі,цзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин намерен в мае текущего года отправиться в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.

Об этом со ссылкой на пять отдельных источников пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Путин посетит Китай", - сообщил изданию один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, также пожелавших остаться анонимными.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два из источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.

В Кремле от комментариев отказались.

Читайте также: Си Цзиньпин посетит Францию и встретится с Макроном в начале мая, - Politico

Автор: 

Китай (3042) путин владимир (31560) Си Цзиньпин (301)


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Топ комментарии
+10
Уйло на поклон поедет.

Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
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19.03.2024 11:21 Ответить
+9
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19.03.2024 11:39 Ответить
+7
Знову буде на коліна перед господарем падати як минулого разу? Питання риторичне. Звичайно що буде.
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19.03.2024 11:21 Ответить
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Солодка парочка
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19.03.2024 11:20 Ответить
Великий Дракон и каторжный педофил Гааги
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19.03.2024 11:24 Ответить
Уйло на поклон поедет.

Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
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19.03.2024 11:21 Ответить
А шо, ***** вже дуплом не собразняє?
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19.03.2024 11:38 Ответить
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19.03.2024 11:39 Ответить
Знову буде на коліна перед господарем падати як минулого разу? Питання риторичне. Звичайно що буде.
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19.03.2024 11:21 Ответить
дадину треба сплачувати своєчасно
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19.03.2024 11:26 Ответить
Гарний шанс задвухсотити цю болотяну крису.
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19.03.2024 11:23 Ответить
Хазяїн викликає на килим
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19.03.2024 11:25 Ответить
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19.03.2024 11:26 Ответить
Разом махньом на Марс...
Разом бухнемо квасу...

Роз'єм тепер у нас...
Підключенний до анусу...
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19.03.2024 11:44 Ответить
А жовтопикому не западло бути посильним у *****? Та й що він може передати Заходу? Чергову маячню про "мір" за рахунок України?
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19.03.2024 11:26 Ответить
Мені здається що комуністичний Китай випробовує за допомогою росіян європейців (включно українців, бо вони поза всяким сумнівом теж європейці) на міцність. І у разі хоч найменшої перемоги росіян китайці осміліють і разом з іншими диктаторами розв'яжуть третю світову. Тому всі ці нью чемберлени, що надіються Україною заткнути рота Путіну повинні готуватися слати своїх дітей на війну. Всі ці любителі миру за рахунок капітуляції України нехай чесно скажуть своїм виборцям, що в цьому випадку будуть воювати вже вони і вони ж будуть в недалекому майбутньому вже ховати на кладовищах своїх дітей, які померли від бомб і ракет росіян, китайців і їх союзників.
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19.03.2024 11:28 Ответить
Не поможе.
Українському мудрому виборцю пояснювали що буде обери клоуна- пєрєстать стрєлять, під час війни.
І шо?
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19.03.2024 11:32 Ответить
Все вони чудово усвідомлюють, пані Полякова під проксі. Проблема для них в тому, що по факту, за колективну Європу немає кому воювати. Я не бачу в майбутньому черги в німецьких воєнкоматах із турків, арабів і.т.д.
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19.03.2024 11:46 Ответить
Памʼятаю при початку операції «буря в пустелі» журналісти знайшли батька першого загиблого військового. Той, розказуючи соплі на камеру верещав на всю Америку «Буш! Ти вбив мого сина!». 😐
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19.03.2024 11:53 Ответить
Та яке там проксі. В моєму поколінні навіть такого слова не знають.
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19.03.2024 11:57 Ответить
Німці йдуть, саме корінні. І йдуть часто молоді люди і хлопці і дівчата до 30 років.
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19.03.2024 11:58 Ответить
Йой, то пані подорожує по цілому світі! Вітаю. Йдуть куди, ваші німці? В не воюючу армію? Я кажу про повномасштабну війну. Скільки із новоприбулих або перше покоління зголоситься йти в окопи?
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19.03.2024 12:09 Ответить
Йдуть в армію якраз більше з 2022 року. І вони не тупі і знають що з ними може бути у випадку війни.
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19.03.2024 12:16 Ответить
У НАТО не та доктрина щоб воювати живою силою а 500 тис у них є наявний мобілізаційний резерв це більш чим достатньо... тих хто служив по контракту... в доктрині НАТО основна ударна сила це авіація, ракети, ОТРК типу Хаймарс та тепер дрони...

навіть арта туди не входить... тому у них так мало БП і їх артустановки не розраховані на ту кілкість пострілів що ми вистрілюємо та швидко виходять з ладу... вона більш для локальних ударів високоточними снарядами...
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19.03.2024 12:27 Ответить
Просто до вас питання більшість економіки Китаю завязана на екпорті в США та ЄС.... Китай нападе на свій ринок збуту? ))) До того ж їх економіка залежна від західних технологій...

до цього часу китайці не мають свого обладнання для виробництва тих же ******** чіпів...
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19.03.2024 12:21 Ответить
Просто відповідаю. Диктатори хочуть влади над новими рабами. І їх ******* закони економіки не цікавлять.
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19.03.2024 12:23 Ответить
Сі не схожий на тупого диктатора і добре знає історію Мао з його металургією в кожному дворі... та що з того вийшло... рабів тепер простіше тримати в покорі високими технологіями типу соціального рейтингу і цифрового юаня...

а воювати із заходом тільки в телевізорі.. або проксі війнами на чужій території як колись робив совок...
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19.03.2024 12:31 Ответить
Знов буде ВініПуху руки цілувати та облизувати.
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19.03.2024 11:40 Ответить
Будет просить у хозяина гроши?
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19.03.2024 11:42 Ответить
поїде
цацать..
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19.03.2024 11:43 Ответить
казали ж, що сі збирається до макрона, у травні.
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19.03.2024 11:43 Ответить
Якщо до травня не буде ядерноЇ війни...
Якщо до травня всі доживуть до того часу....
Якщо до травня США не проголосують про допомогу...
Якщо до травня Україна не спалить усі НПЗ, що залишилися...
Якщо до травня Іноземний Легіон Франції не зайде в Україну...
Якщо до травня РДК не буде вести бої в підмосков'ї...
Якщо до травня не впаде Кримський міст...
Якщо до травня Тайвань не проведе загальну мобілізацію...
....
Тоді хтось (мабуть\напевно\може) кудись поїде...
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19.03.2024 11:58 Ответить
👏гарно сказав.
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19.03.2024 12:00 Ответить
Щоб він там і залишився. Назавжди. Дивись, його поховають біля труни сі , як віддану собаку.
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19.03.2024 11:58 Ответить
за 800 років так нічого й незмінилося на болотах. так само московські царьки отримують ярлики від ординських ханів, цілують їм чоботи та злизують кумис з дуп їхніх кобил. цікаво, а гімнастку під сі підкладе, як це було заведено?
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19.03.2024 12:03 Ответить
Две суки.
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19.03.2024 12:07 Ответить
Здавати росію китайцям буде?
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19.03.2024 12:53 Ответить
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19.03.2024 13:09 Ответить
 
 