Путин в мае поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин намерен в мае текущего года отправиться в Китай для переговоров с Си Цзиньпином.
Об этом со ссылкой на пять отдельных источников пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Путин посетит Китай", - сообщил изданию один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, также пожелавших остаться анонимными.
Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два из источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.
В Кремле от комментариев отказались.
Топ комментарии
+10 dd13
показать весь комментарий19.03.2024 11:21 Ответить Ссылка
+9 Володимир #577208
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+7 Людмила Полякова #573716
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Си, не мой ноги, плешивый вылежит их.
Разом бухнемо квасу...
Роз'єм тепер у нас...
Підключенний до анусу...
Українському мудрому виборцю пояснювали що буде обери клоуна- пєрєстать стрєлять, під час війни.
І шо?
навіть арта туди не входить... тому у них так мало БП і їх артустановки не розраховані на ту кілкість пострілів що ми вистрілюємо та швидко виходять з ладу... вона більш для локальних ударів високоточними снарядами...
до цього часу китайці не мають свого обладнання для виробництва тих же ******** чіпів...
а воювати із заходом тільки в телевізорі.. або проксі війнами на чужій території як колись робив совок...
цацать..
Якщо до травня всі доживуть до того часу....
Якщо до травня США не проголосують про допомогу...
Якщо до травня Україна не спалить усі НПЗ, що залишилися...
Якщо до травня Іноземний Легіон Франції не зайде в Україну...
Якщо до травня РДК не буде вести бої в підмосков'ї...
Якщо до травня не впаде Кримський міст...
Якщо до травня Тайвань не проведе загальну мобілізацію...
....
Тоді хтось (мабуть\напевно\може) кудись поїде...