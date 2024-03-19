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90% свидетелей по делу Червинского говорят в его пользу, но следствие этого не замечает, – адвокат Глоба

червінський,адвокати

Свидетели по делу полковника Романа Червинского дают показания в его пользу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Глоба.

По его словам, защита работает над тем, чтобы все же донести суду позицию о том, что содержание Романа Червинского под стражей – это правовой нонсенс.

"Во-первых, в материалах дела 90% свидетелей говорят в его пользу. Следствие этого просто не замечает. Я в одном из заседаний предоставил судье таблицу, где проанализировал, что написано в подозрении и что говорят не соответствующие свидетели со стороны обвинения. Если условно, то, например, в подозрении утверждается, что Роман сделал то-то, по этому факту свидетель обвинения дает показания, свидетельствующие о том, что Роман этого не делал, делали либо другие люди, либо этого не делалось вообще – все зависит от ситуации. Вот в чем проблема. И наша роль сегодня в суде сводится к тому, чтобы донести: "Вы просто прочтите", - отметил защитник.

Глоба заявил, что защита на 90% работает с тем, что собрало следствие.

"Но если убрать всяческие манипулятивные моменты, то на 80% материалы дела подтверждают нашу позицию. Поэтому мы работаем с материалами уголовного производства, мы работаем со свидетелями стороны обвинения. Потому что они дают показания в нашу пользу", - добавил он.

Полный текст интервью с адвокатом Константином Глобой читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судей, рассматривающих дело Червинского, определяют в "ручном режиме", - адвокат Глоба

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Читайте также: Суд обязал внести в реестр сведения о преступлении, когда к Червинскому не допустили его адвокатов. ДОКУМЕНТ

Автор: 

адвокат (1435) суд (25140) Червинский Роман (142)


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Топ комментарии
+20
У мене одне питання - коли будуть судити цю вражу владу? Разом з маріонетками-суддями.
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19.03.2024 11:39 Ответить
+19
Єрьмак проти...
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19.03.2024 11:38 Ответить
+17
А тим часом мародера лієва відпустили гуляти. Так переможемо.
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19.03.2024 11:40 Ответить
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Єрьмак проти...
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19.03.2024 11:38 Ответить
Так "баба яга протів"
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19.03.2024 11:44 Ответить
У мене одне питання - коли будуть судити цю вражу владу? Разом з маріонетками-суддями.
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19.03.2024 11:39 Ответить
Пану Роману здоров'я та витримки! Захисту - наснаги, не зупиняйтеся!
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19.03.2024 11:39 Ответить
А тим часом мародера лієва відпустили гуляти. Так переможемо.
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19.03.2024 11:40 Ответить
Патріот- ворог, коруціонер- свій. На кого працює зелена влада?
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19.03.2024 13:01 Ответить
Слуги ***** - цим все сказано ...
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19.03.2024 13:26 Ответить
… це тому, що і слідство, і прокурори, і судді -це все куплена кацапамикорупційна машина на службі ворогів України.
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19.03.2024 11:40 Ответить
ці покидьки вже заговорили про диктатуру. ППЦ.
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19.03.2024 11:41 Ответить
Для усіх мислячих людей ця справа -- це ознака зради і колаборанства зеленої влади.
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19.03.2024 11:43 Ответить
Зелені суди продажні як всі зелені уроди. Війна закінчиться за це треба буде відповісти, цікаво де ці потвори будуть ховатись.
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19.03.2024 11:44 Ответить
Не продажні, а централізовані. І закон трактують так, як скаже "центр", ім'я якому Татаров
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19.03.2024 11:50 Ответить
Точніше буде, компромат на них збирали десятиліттями провоохоронні органи і клали в архів.Чому саме перше кадрове призначення зе було заміна голови СБУ? А щоби заволодіти компроматами,в т.ч. на себе."На себе"-очевидно почистили,в цьомуі була функція І.Б,як голови.Тепер смикають: не хочеш,ок,потім пожалієш.
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19.03.2024 12:16 Ответить
Не потрібно забувати про прокурорів. Саме вони "шиють" справи, фальсифікують факти.
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19.03.2024 12:36 Ответить
Вкрав 1,5млрд у ЗСУ під час війни - вийшов з буцегарні
Вкрав десятки млрд у ЗСУ під час війни - під оплески пішов з посади і насолоджується життям (навіть підозри немає)
Розкрив зраду, планував і здійснював спец операції проти московитів під час війни - не має права на свободу через вигадані чи надумані обвинувачення.
Додамо сюди ще справи проти Марченка, Кривоноса, Ріфа....

"...відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті." Джерело:
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19.03.2024 11:49 Ответить
Очень похоже на то, что власть добивается от Червинского чтобы он навсегда закрыл рот на счет "Вагнергейта". Червинский не соглашается, понимая что все обвинения против него липовые. Власть продолжает держать его в заточении, используя "послушных" судей, прокуроров и следователей.
Как долго это может продолжаться? Пока у нас такая власть ...
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19.03.2024 11:50 Ответить
Як розпізнати хто патріот а хто зрадник України??
Якщо тримають роками в СІЗО-патріот
якщо штаф 6800 (дубинський)
то зрадник..
Отакі вони ЗЕОП-нащадки Говнюковича
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19.03.2024 11:50 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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19.03.2024 11:55 Ответить
Ось вона диктатура як є. І що цікаво. Будь який заклик до повалення режиму буде трактуватися, як антіконстітуційний і чекай в гості слідчих МВС, ДБР, ГПУ. А ось заклик щодо надання Зеленському повноважень диктатора це нормально?

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19.03.2024 12:00 Ответить
Як буде гойда українською?
Саме час кнурятині сте.фанчуку виголошувати
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19.03.2024 12:07 Ответить
Генерали (свідки по справі) тримаються за свої крісла і покази не дадуть ....
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19.03.2024 12:07 Ответить
При сталіну як було: офіцери героїчно гинули за родіну,за сталіна.А коли їх забирали свої,то і на себе,і на друзів,на товаришів по службі клепали різні звинувачення.Ніхто один за одного не став і брали їх поодинці,кого захотіли. Варто памятати.
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19.03.2024 12:24 Ответить
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19.03.2024 12:33 Ответить
Helga

Зраднику Сальдо загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Просто нагадаю, що Роману Червінському, за статтею, яку йому інкремінують, загрожує 12 років. я вже просто не вивожу цей сюр(((
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19.03.2024 12:35 Ответить
Кажуть, все фабрикується по вказівці агента ФСБ " козиря". А хто це? Цей крот дуже небезпечний.
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19.03.2024 12:58 Ответить
Шановний Цензор.нет,
Будьте добрі, друкуйте, будьласка, призвища судей !!!

Не пишіть "судді" ніби вони з неба.
Ім'я та Призвіще. І то робіть постійно, щоб їх ВСІ дуже добре потім пам'ятали.
Будь ласка.
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19.03.2024 15:55 Ответить
 
 