90% свидетелей по делу Червинского говорят в его пользу, но следствие этого не замечает, – адвокат Глоба
Свидетели по делу полковника Романа Червинского дают показания в его пользу.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Глоба.
По его словам, защита работает над тем, чтобы все же донести суду позицию о том, что содержание Романа Червинского под стражей – это правовой нонсенс.
"Во-первых, в материалах дела 90% свидетелей говорят в его пользу. Следствие этого просто не замечает. Я в одном из заседаний предоставил судье таблицу, где проанализировал, что написано в подозрении и что говорят не соответствующие свидетели со стороны обвинения. Если условно, то, например, в подозрении утверждается, что Роман сделал то-то, по этому факту свидетель обвинения дает показания, свидетельствующие о том, что Роман этого не делал, делали либо другие люди, либо этого не делалось вообще – все зависит от ситуации. Вот в чем проблема. И наша роль сегодня в суде сводится к тому, чтобы донести: "Вы просто прочтите", - отметил защитник.
Глоба заявил, что защита на 90% работает с тем, что собрало следствие.
"Но если убрать всяческие манипулятивные моменты, то на 80% материалы дела подтверждают нашу позицию. Поэтому мы работаем с материалами уголовного производства, мы работаем со свидетелями стороны обвинения. Потому что они дают показания в нашу пользу", - добавил он.
Полный текст интервью с адвокатом Константином Глобой читайте здесь.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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Вкрав десятки млрд у ЗСУ під час війни - під оплески пішов з посади і насолоджується життям (навіть підозри немає)
Розкрив зраду, планував і здійснював спец операції проти московитів під час війни - не має права на свободу через вигадані чи надумані обвинувачення.
Додамо сюди ще справи проти Марченка, Кривоноса, Ріфа....
"...відповідальність у повному обсязі за питання війни, міжнародні - 100% на президенті." Джерело:
Как долго это может продолжаться? Пока у нас такая власть ...
Якщо тримають роками в СІЗО-патріот
якщо штаф 6800 (дубинський)
то зрадник..
Отакі вони ЗЕОП-нащадки Говнюковича
Саме час кнурятині сте.фанчуку виголошувати
Зраднику Сальдо загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
Просто нагадаю, що Роману Червінському, за статтею, яку йому інкремінують, загрожує 12 років. я вже просто не вивожу цей сюр(((
Будьте добрі, друкуйте, будьласка, призвища судей !!!
Не пишіть "судді" ніби вони з неба.
Ім'я та Призвіще. І то робіть постійно, щоб їх ВСІ дуже добре потім пам'ятали.
Будь ласка.