США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого, - Остин
США и западные союзники не позволят Украине проиграть в войне с РФ.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, очень тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж достаточно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", – заявил он.
Топ комментарии
+44 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий19.03.2024 12:30 Ответить Ссылка
+37 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий19.03.2024 12:31 Ответить Ссылка
+35 Deodar Revolution
показать весь комментарий19.03.2024 12:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
Результат немає значення.
У 2014 році чому захоплені території Донбасу та Луганську не звільнили?
Там що, чисельність російської армії була більша, ніж української?
Тієї що була, було достатньо.
Але майже всі хто при владі овочевій був, так і залишався далі.. А потім приходять їхні діти, онуки...
А чим більше захід буде допомагати, тим більше буде розкрадатись.
А ну ще можливо боНевтік оманчький може вам у своїх потужних меседжах про перемогу позказати
1) Українці, явно перебільшують значення даної війни для світу; (це звісно не дивно, бо для нас це війна за виживання, але не забувайте що не для них)
2) Для них це просто бізнес, і типова ігра із збільшенням впливу на ще один регіон!.
Незламні американці борються за своє виживання: тримають мексиканський кордон.
В вас гроші закінчились для підтримки
Чи ти вирішив словами нас підтримувати ?
так что лучший друзья и союзники Украины это дроны, которые летят на НПЗ, нефтебазы, порты и СПГ.
Видос з донецького напрямку 17 березня.. колона бронетехніки розбита вщент 👹👹💥💥✌️ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
Подивимося що запропонують республіканці восени
П.С.- можливо і скоріше, якщо наш хрипато-носатий батько драконів ще щось ляпне
хто б міг подумати, що обама досі смикає за нитки . . .