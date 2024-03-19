США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого, - Остин

США и западные союзники не позволят Украине проиграть в войне с РФ.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, очень тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж достаточно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", – заявил он.

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