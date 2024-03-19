РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11280 посетителей онлайн
Новости
9 823 100

США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого, - Остин

остін

США и западные союзники не позволят Украине проиграть в войне с РФ.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы знаем, что условия, в которых ведет бой украинская армия, очень тяжелые. К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж достаточно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", – заявил он.

Читайте также: Остин сегодня на заседании "Рамштайна" будет убеждать союзников, что США привержены поддержке Украины, - Reuters

Автор: 

США (27131) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
мантра, про не допустить, що б не програла задовбала!
ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
показать весь комментарий
19.03.2024 12:30 Ответить
+37
Фу заспокоїв. Вже скоро пів року буде як ви не можете допомогу надати. То в трампа куй довгий то в джонсона сорочка коротка.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
+35
около 12 часов возле о.Змеиный пропал с радаров расейский СУ-26
показать весь комментарий
19.03.2024 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
около 12 часов возле о.Змеиный пропал с радаров расейский СУ-26
показать весь комментарий
19.03.2024 12:29 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2024 12:34 Ответить
Су- 26 це спортивний літак типу сесни. Що він там робив?
показать весь комментарий
19.03.2024 12:41 Ответить
тпфу, очепутка - су-24
показать весь комментарий
19.03.2024 12:43 Ответить
СУ-26? Це спортивний пропелерний літак, надіюся на ньому одоробло ботоксне летіло.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:04 Ответить
Это хороший знак.Заканчтваются у них истребители.Начинают разконсервировать старые советские ангары хранилища.Скоро до Яков и Мигов-9 доберутся
показать весь комментарий
19.03.2024 18:55 Ответить
"Подай зброю мені, Брате!" (С)
показать весь комментарий
19.03.2024 12:29 Ответить
Насиплять Путлєру чи Трампушці солі на хвіст,?
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
Українці теж не дозволять виграти війну кремлівському плєшен- фюреру, ніколи 🙁
показать весь комментарий
19.03.2024 12:29 Ответить
Для цього українцям потрібно значно більше зброї і техніки.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:06 Ответить
мантра, про не допустить, що б не програла задовбала!
ніхто не каже, про перемогу україни!
ніхто не каже, де саме перемога україни!
показать весь комментарий
19.03.2024 12:30 Ответить
Перемога України Заходу не потрібна. Зовсім не потрібна. Це вже давно зрозуміло.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:35 Ответить
Потрібно якнайдовше вести війну і тільки!
Результат немає значення.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:04 Ответить
так затягувати війну західу теж не вигідно, бо війна збільшує інфляцію і погано впливає на західну економіку. Вкачування десятків мільярдів в Україну теж не продуктивно і ці гроші можна було в вложити в себе. Зате решта світу дивляться на захід як на придурків, від яких треба триматись подалі. От нахіба захід це робить? я не розумію.
показать весь комментарий
19.03.2024 14:28 Ответить
Як сказати. Вони серйозно запустили свій ВПК, нам віддають своє старе озброєння, собі - клепають нове. З'явилася купа робочих місць, покращився валютооборот.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:08 Ответить
І не лише собі клепають зброю, а й на продаж, коли потенційні покупці побачили її в дії, а не на навчаннях та полігонах.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:38 Ответить
страх. Животный страх перед русскими. Все делается на пол-шишечки
показать весь комментарий
20.03.2024 00:07 Ответить
Та не буде перемоги України, поки існують внутрішні вороги і займають місця у владі.
У 2014 році чому захоплені території Донбасу та Луганську не звільнили?
Там що, чисельність російської армії була більша, ніж української?
Тієї що була, було достатньо.
Але майже всі хто при владі овочевій був, так і залишався далі.. А потім приходять їхні діти, онуки...
А чим більше захід буде допомагати, тим більше буде розкрадатись.
показать весь комментарий
20.03.2024 00:27 Ответить
Щоб не програла?! ..............ля.дь !!!
показать весь комментарий
19.03.2024 12:30 Ответить
Плавне перелаштування з однієї мантри на іншу.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:09 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2024 12:30 Ответить
Фу заспокоїв. Вже скоро пів року буде як ви не можете допомогу надати. То в трампа куй довгий то в джонсона сорочка коротка.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
Та не те, щоб довгий, але з різьбою.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:55 Ответить
Ви допустіть щоб Україна виграла, а так з вашим недопущенням можна дійсно воювати до "останнього українця"
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
Я так розумію, що допомоги Україні не буде.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:52 Ответить
Ну так вони і не дуже проти цього. Менше українців, бідніші українці - легше і доступніше буде потім розпоряджатися нашими родючими землями, природніми ресурсами...
показать весь комментарий
19.03.2024 15:11 Ответить
Тухляк черговий. Балабольство.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
нігга лукавить
показать весь комментарий
19.03.2024 12:31 Ответить
Коли вже хтось скаже про перемогу.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:32 Ответить
Скажуть, коли рак свисне. А зроблять, коли з гори злізе.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:36 Ответить
Пам'ятаю в 2023 по гавномарафону, і всі ОПешні прихвосні називали РОКОМ ПЕРЕМОГИ, чи вам цього не достатньо?
А ну ще можливо боНевтік оманчький може вам у своїх потужних меседжах про перемогу позказати
показать весь комментарий
20.03.2024 05:59 Ответить
незрозуміла позиці. І ще більш не зрозумілі дії та перспективи. Ні про що, кароч..
показать весь комментарий
19.03.2024 12:33 Ответить
Кто такой остин что бы делать такие заявления? Он уполномочен? то всё демократический бред и пустословие, всё что бы не помогать Украине, а только пи..еть про помощь что бы у всех было на слуху.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:33 Ответить
Допоможіть необхідною зброєю, щоб прискорити якнайшвидше нашу перемогу, а не розтягувати війну роками.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:34 Ответить
Думаєте, вони цього не розуміють? Розуміють, але плани явно інші. При чому, від перших днів війни.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:12 Ответить
Що для вас перемога?
показать весь комментарий
20.03.2024 06:01 Ответить
Грема пам'ятайте з грозами в кредит на технику?після будапештського меморандумах і словами про бізнесм,два года гинуть мирні українці все їм байдуже,як бедград так байден як призивав бомбить,а як ядерна рашка всрався
показать весь комментарий
19.03.2024 12:34 Ответить
Україна бореться проти всього зла світу, а ви там одного спикера Джонсона побороти не в змозі.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:37 Ответить
Хм, два цікавих факти:
1) Українці, явно перебільшують значення даної війни для світу; (це звісно не дивно, бо для нас це війна за виживання, але не забувайте що не для них)

2) Для них це просто бізнес, і типова ігра із збільшенням впливу на ще один регіон!.
показать весь комментарий
20.03.2024 06:04 Ответить
Остіне, залиш слова собі. Ліндсі грем вже нам все розказав популярно.

Незламні американці борються за своє виживання: тримають мексиканський кордон.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:37 Ответить
Тобто, мови про перемогу вже взагалі немає? Мова йде вже, щоб "не програла"? Найс.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:42 Ответить
Та ніби про непрограш лише завжди і йшла мова...
показать весь комментарий
19.03.2024 15:35 Ответить
А що для вас перемога?
показать весь комментарий
20.03.2024 06:05 Ответить
Ну казав, ну говорив, ну і шо? (С)
показать весь комментарий
19.03.2024 12:42 Ответить
Тобто воюйте поки можете воювати, а далі Остін заявить що Україна не програла, навіть якщо від неї залишиться Закарпатська область.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:44 Ответить
орбан, тут як тут. чекає облизується.
показать весь комментарий
19.03.2024 12:50 Ответить
Щось мені підказує, що нас давно вже поділили, тільки нам простому народові про це забули сказати. Питання хто і скільки відияпає і що лишиться, а перемога чи поразка їх вже не цікавлять
показать весь комментарий
20.03.2024 06:07 Ответить
То може вже відновите належне постачання зброї!
показать весь комментарий
19.03.2024 12:46 Ответить
Цікаво, а скільки ще можна говорити? У Зеленського навчились, чи що? Чи не пора вже діяти...
показать весь комментарий
19.03.2024 12:48 Ответить
8 хвилин тому - Су-24 окупантів зник з радарів над Чорним моем
показать весь комментарий
19.03.2024 13:01 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2024 13:03 Ответить
Файно всі говорять. А де дії?
показать весь комментарий
19.03.2024 13:02 Ответить
А что значит недопустите?. Кто воевать будет и идти в контрнаступ через 2-3 года??? Ну загоните на фронт еще тыс. 300 гражданских мужиков угрозами, ограничениями и физическими пытками в ТЦК. А что дальше???? Немотивированный гражданский, запуганный больной человек разрушенный Донбасс не освободит и по минным полям в атаку не понесется, скорее к врагу уйдет, ибо на своих при таком отношении еще больше злости будет, или на больничку сьедет с самострелом..... Лично Я считаю, что мы никогда не выйграем войну, если Запад не поможет нам своими солдатами. Должен открыться полноценный "Второй фронт" как во Вторую Мировую, НАТО должна ввести легионы своих воинов в Украину, иначе нас ждет поражение максимум года через 3-4 , они нас задавят просто человеческим ресурсом и количеством людей..... 140 миллионов против 35, чудес не бывает. Нужна помощь!!!
показать весь комментарий
19.03.2024 13:10 Ответить
Згодна з Вами на 100%. А керівники Європи та США цього не розуміють?
показать весь комментарий
19.03.2024 13:19 Ответить
Кацапів вже давно не 140 мільйонів, а реально 89-92 (станом на 2021) по рівню споживання основних товарів та послуг. Щороку смертність вища за народжуваність в ********** гарантує мінус 1 мільйон. Тобто за два роки мінус 2 мільйони. От вам уже 90 мільйонів. Ще 1-2 мільйони втекли з ********** від мобілізації. Уже 88 мільйонів. З них придатні до служби всього 10-12 мільйонів без обмежень. Решта інваліди, алкоголіки, наркомани та олігофрени. В Україні придатні до служби без обмежень 11,5 млн.. Що не ясно? Ми більш здорова нація і врешті таки відмудохаємо кацапське падло остаточно.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:57 Ответить
У вас надто оптимістичний погляд на цифри. Нас теж далеко не 35 млн вже...в Україні.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:14 Ответить
Оптимістичний оптиміст, ти таки далеко бачиш з допомогою свого розового бінокля, сидячи на своєму дивані. От взяти б тебе і пикою ткнути в Лінію Бойового Зіткнення хоча б на місяць, цікаво, що б ти тоді заспівав.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:44 Ответить
Здорова нація могла вибрати членограя?
показать весь комментарий
19.03.2024 15:48 Ответить
Здорова нація могла вибрати українофоба?
показать весь комментарий
19.03.2024 15:49 Ответить
Фізично ми як коні, а от в головах таки насрано...
показать весь комментарий
20.03.2024 00:20 Ответить
А щоб виграла???? Чи ми нам і дітям гинути десятирічями? Робите з Украіни Афганістан?
показать весь комментарий
19.03.2024 13:11 Ответить
Мабуть, затриндять пуйла до смерті.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:18 Ответить
Але щоб і не виграла. Не доказав чувак мислішку.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:28 Ответить
Що для вас перемога?
показать весь комментарий
20.03.2024 06:09 Ответить
Та ти вже обiцяв перевернути небо та землю.
показать весь комментарий
19.03.2024 13:28 Ответить
трулюлю- траляля.....
показать весь комментарий
19.03.2024 13:39 Ответить
не позорся чел

В вас гроші закінчились для підтримки

Чи ти вирішив словами нас підтримувати ?
показать весь комментарий
19.03.2024 13:44 Ответить
Типа вы там воюйте ещё 10 лет лопатами и всяким старым говном, ведь вас там много и вас не жалко.
показать весь комментарий
19.03.2024 14:06 Ответить
God bless USA
показать весь комментарий
19.03.2024 14:29 Ответить
god damn the u.s.a.
показать весь комментарий
20.03.2024 00:09 Ответить
Нехай уточнить, що він має на увазі, коли каже "програла". Бо це другий будапештський меморандум буде. Потім скажуть: "Ви нас не так зрозуміли, насправді ми хотіли сказати...." І далі по тексту.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:04 Ответить
шел третий год войны, а woke администрация всё еще говорит: "не допустим что бы ПРОИГРАЛА", о победе речи нет. перевожу: "будете истекать кровью столько, сколько мы woke будем у власти", "мы будем продолжать списывать и ликвидировать у себя снаряды, f-16, A-10, абрамсы, бредли, страйки и хаммери, а вы будете продолжать терять мужское население и свои города", "а так же мы будем вставлять всячески палки в колеса своим нефтянникам, уже наложили запрет на добычу газа для СПГ и отправку в Европу, что бы рашисты там продавали свой спг и нефть держалась на 80+".

так что лучший друзья и союзники Украины это дроны, которые летят на НПЗ, нефтебазы, порты и СПГ.
показать весь комментарий
19.03.2024 15:57 Ответить
блаблабла
показать весь комментарий
19.03.2024 16:11 Ответить
https://youtu.be/uxRUqICJTFs?si=S50Nvoaz1nOAWXIE ...

Видос з донецького напрямку 17 березня.. колона бронетехніки розбита вщент 👹👹💥💥✌️ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊
показать весь комментарий
19.03.2024 16:13 Ответить
Щоб не програла? А куди ж поділося - щоб виграла, тобто перемогла?
показать весь комментарий
19.03.2024 17:57 Ответить
Знову слова...слова. А Авдіївку залишили через допомогу...
показать весь комментарий
19.03.2024 18:15 Ответить
в кредит или ссуда?
показать весь комментарий
19.03.2024 19:34 Ответить
Слова Ллойда Остіна йдуть врозріз із діями вищестоячих чиновників. Чим нижча по ієрархії посада американського чиновника (чи він уже з префіксом "екс-"), тим сміливіші заяви робить. Дивний збіг
показать весь комментарий
19.03.2024 20:00 Ответить
на ділі ми робимо все.щоб Україна віддала частину української території.а на словах більше пів- року США 3,14стякають .що не допустять, щоб Україна програла. Лицемірні брехливі американські лохотронщики...
показать весь комментарий
19.03.2024 22:16 Ответить
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
показать весь комментарий
19.03.2024 22:35 Ответить
своих детей сша никуда не отправит
показать весь комментарий
20.03.2024 00:10 Ответить
Почну з кінця допису: по-перше, у нас немає політиків. Є хто завгодно - членограї, фсбшні кроти, бариги, "корабельні сосни" і хрен його знає ще хто, тільки не політики. По-друге, захід і в тому числі і америка давно вже стали не "оплотом демократії" а простими торгашами - вкладаються там, де пахнуть лаве. І до лампочки їм люди, країни. По великому рахунку американцям і сама ната, і їхня п'ята стаття до лампочки - якщо їм буде не вигідно, то фіг з два вони щось будуть робити. Можливо висловлять "занепокоєння"... навіть можуть "санкції" накласти... А остін, остін сказав те,що мав сказати - не він вирішує.
показать весь комментарий
20.03.2024 05:30 Ответить
Дивно коли ви вірите у третю світову війну, де будуть масштабні військові конфлікти і операції). В 21 то столітті таке слухати, це розуміти що людина всього лиш жертва пропаганди
показать весь комментарий
20.03.2024 06:13 Ответить
Демократична партія США обісралась на весь світ, всі побачили. Все що вони можуть це не дати України програти.

Подивимося що запропонують республіканці восени
показать весь комментарий
20.03.2024 05:26 Ответить
Нічого не запропонують, а ви чого чекаєте? Думаю до осені, на Україну в США взагалі болт покладуть і займуться своїми інтересами.
П.С.- можливо і скоріше, якщо наш хрипато-носатий батько драконів ще щось ляпне
показать весь комментарий
20.03.2024 06:15 Ответить
Але допомогу блокує спікер-республіканець і Трамп. У вас голова не варить.
показать весь комментарий
22.03.2024 14:05 Ответить
В США проблеми з яйцями, тестостерон зменшуються від ГМО
показать весь комментарий
20.03.2024 07:45 Ответить
весь "рамштайн" створений для того, щоб нескінчено обговорювати те що НЕ МОЖНА поставляти Україні

хто б міг подумати, що обама досі смикає за нитки . . .
показать весь комментарий
20.03.2024 10:22 Ответить
Без зброї з США - це просто гарні декларації.
показать весь комментарий
22.03.2024 14:04 Ответить
 
 