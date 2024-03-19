Следствие по делу Червинского ссылается на видео с российского телеканала, достоверность которого нельзя установить - адвокат Глоба
Государственной измены по делу полковника Романа Червинского нет, поскольку он не разглашал ни одной информации россиянам.
Об этом заявил адвокат Константин Глоба в интервью Цензор.НЕТ.
Одно из доказательств, на которое ссылается следствие, есть видео, где речь якобы идет о том, что Червинский передал определенную информацию россиянам. Однако сторона защиты отмечает, что это видео – с российского телеканала.
"Достоверность этого видео установить нельзя. Поскольку для того, чтобы экспертиза признала достоверность этого видео, необходим первоисточник, на который было записано. Второе – я сделал стенограмму этого видео. Там нет ни слова о предоставлении какой-либо информации Романом. Ничего! А если Роман предоставлял той стороне какую-то информацию, почему речь не идет о госизмене?" – отметил защитник.
"Мы только зашли в это дело три месяца назад, на очередном продлении меры пресечения, я судье четко сообщил: "Смотрите, для того чтобы просто манипулятивно написать это в подозрении, ничего не надо. Ну вот написал прокурор – и все. Но если мы сделаем это отдельным преступлением, нам же это нужно доказывать, нам же нужны конкретные доказательства, а доказательств нет", - добавил Глоба.
По словам адвоката, госизмены в деле нет, потому что Червинский не выдавал никакой информации.
Полный текст интервью с адвокатом Константином Глобой читайте по ссылке.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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Була б моя воля , я б всіх хто тягне в Україну кацапське медійне пропагандистське лайно - вішав би .
Нагадує різницю на 10см в зрості між людиною на відео і реальною людиною у справі проти Ріфа...
А ще анекдот:
- Абрам, твоя дочка шльондра!
- Так в мене син!
- А ти тепер спробуй виправдатися і довести!
А ще питання: а чому справи на основі відео московитських пропагандонів не відкриваються проти "київської хунти" - дєрьмака, татарова, подляка, усіляких безумних агрохімій і професіАнальних гетьманцевих?
Цілком може бути,що відео створене ШІ і підкинуте зермаку через змі.Між іншим,як і по справі Антоненка фігурують сумнівні відео і аудіо,по яких його обвинувачено у вбивстві,плюс до процесу обвинувачення підключався сам горе-гарант громадян.
Що ми тут обговорюємо...
І як це так вдалось отак наі наш мудрий народ?
Голосувати за гречку. Мовчки спостерігати, як знищують Київ.
Замуровувати у підвалах котів на страшну смерть. Активно шастати на Балі та інші острови тоді, коли треба було створювати державу.
Одиниці боролися, інші - їли.
Нажаль, маємо те, що маємо
Я не розумію, як нарід може терпіти, коли патріота так нагло й цинічно ********, практично тихо знищують, а Баканови-Арєстовічі вчаться на адвокатів, лазятьь по Монако.
Ви не розумієте,що в Україні діє російська влада? Не ПРОросійська, а саме російська!
Й ви ще регочете з правосуддя у рашці? Та в Україні воно таке саме!
Але нарід заковтнув. Змовчав. І тепер шобла нічого не боїться.
Це точно адвокат? Це точно хороший адвокат?
А якби відео було 100500 разів достовірне, ще й до того пуцькін видав довідку з печаткою про його достовірність, то ЩО?
То - ЩО? Значить, можна вірити тому відео, тому, що виригнули кацапи?
Чи адвокат мав на увазі достовірнісь аргументів відео?
ТО хороший адвокат повинен чітко формулювати свої думки. Як мінімум! А тут якась жвачка. соррі.🤐
В Україні є Служба що переймається Безпекою України?