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Новости
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Следствие по делу Червинского ссылается на видео с российского телеканала, достоверность которого нельзя установить - адвокат Глоба

червінський

Государственной измены по делу полковника Романа Червинского нет, поскольку он не разглашал ни одной информации россиянам.

Об этом заявил адвокат Константин Глоба в интервью Цензор.НЕТ.

Одно из доказательств, на которое ссылается следствие, есть видео, где речь якобы идет о том, что Червинский передал определенную информацию россиянам. Однако сторона защиты отмечает, что это видео – с российского телеканала.

"Достоверность этого видео установить нельзя. Поскольку для того, чтобы экспертиза признала достоверность этого видео, необходим первоисточник, на который было записано. Второе – я сделал стенограмму этого видео. Там нет ни слова о предоставлении какой-либо информации Романом. Ничего! А если Роман предоставлял той стороне какую-то информацию, почему речь не идет о госизмене?" – отметил защитник.

"Мы только зашли в это дело три месяца назад, на очередном продлении меры пресечения, я судье четко сообщил: "Смотрите, для того чтобы просто манипулятивно написать это в подозрении, ничего не надо. Ну вот написал прокурор – и все. Но если мы сделаем это отдельным преступлением, нам же это нужно доказывать, нам же нужны конкретные доказательства, а доказательств нет", - добавил Глоба.

По словам адвоката, госизмены в деле нет, потому что Червинский не выдавал никакой информации.

Полный текст интервью с адвокатом Константином Глобой читайте по ссылке.

Также читайте: 90% свидетелей по делу Червинского говорят в его пользу, но следствие этого не замечает, – адвокат Глоба

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Смотрите: Апелляционный суд рассматривает изменение меры пресечения полковнику Червинскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25140) Червинский Роман (142)


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Топ комментарии
+25
виникає зустрічне питання - в наших українських судах приймають як доказ відео з російських телеканалів, яке пропонує сторона обвинувачення... виникає питання , сторона обвинувачення - це хто? а судді, які це приймають, вони хто?...чому так зване правосуддя в нашій країні дуже нагадує кривосуддя наших сусідів...
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19.03.2024 12:38 Ответить
+22
Знову - посилання на кацапів .!! пц .
Була б моя воля , я б всіх хто тягне в Україну кацапське медійне пропагандистське лайно - вішав би .
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19.03.2024 12:37 Ответить
+16
Дожилися. В судах транслюють кацо-пропаганду.
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19.03.2024 12:40 Ответить
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Знову - посилання на кацапів .!! пц .
Була б моя воля , я б всіх хто тягне в Україну кацапське медійне пропагандистське лайно - вішав би .
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19.03.2024 12:37 Ответить
Ну если украинские суды требуют справки с оккупированных территорий от окупационной власти!!!То это полная потеря управлением государства! Агония какае то!
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19.03.2024 12:46 Ответить
Які судді, такі й методи. За що ці вилупки отримують шалені зарплати, пільги, пенсії?
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19.03.2024 12:56 Ответить
щоб садити патріотів до тюрьми
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19.03.2024 13:47 Ответить
Радіо ОБС це вже доказ в суді???
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19.03.2024 13:22 Ответить
виникає зустрічне питання - в наших українських судах приймають як доказ відео з російських телеканалів, яке пропонує сторона обвинувачення... виникає питання , сторона обвинувачення - це хто? а судді, які це приймають, вони хто?...чому так зване правосуддя в нашій країні дуже нагадує кривосуддя наших сусідів...
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19.03.2024 12:38 Ответить
Дожилися. В судах транслюють кацо-пропаганду.
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19.03.2024 12:40 Ответить
"...якщо ми зробимо це окремим злочином, нам же це доводити треба, нам же потрібні конкретні докази, а доказів немає" Джерело:

Нагадує різницю на 10см в зрості між людиною на відео і реальною людиною у справі проти Ріфа...
А ще анекдот:
- Абрам, твоя дочка шльондра!
- Так в мене син!
- А ти тепер спробуй виправдатися і довести!

А ще питання: а чому справи на основі відео московитських пропагандонів не відкриваються проти "київської хунти" - дєрьмака, татарова, подляка, усіляких безумних агрохімій і професіАнальних гетьманцевих?
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19.03.2024 12:42 Ответить
"Слідство у справі Червінського посилається на відео з російського телеканалу, достовірність якого не можна встановити, - адвокат Глоба.
Цілком може бути,що відео створене ШІ і підкинуте зермаку через змі.Між іншим,як і по справі Антоненка фігурують сумнівні відео і аудіо,по яких його обвинувачено у вбивстві,плюс до процесу обвинувачення підключався сам горе-гарант громадян.
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19.03.2024 12:42 Ответить
створене за допомогою ШІ відео легко відрізнити від реального. ШІ щє не на тому рівні.
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19.03.2024 13:48 Ответить
Памятається,як проти Тимошенко,за Януковича,створювали відео,пустили в мережу,в якому паплюжили її імя.Потім вона на якомусь каналі пояснювала: "беруть відео,знімають аудіо і накладають своє аудіо,схоже з моїм голосом"(Відеомастер).Тепер ші майже стовідсотково генерує чужий голос(аудіо),по відео-не зовсім,але можна так підібрати,що буде досить правдоподібним,щоб кинути чи то змі,чи напряму в мережу.
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19.03.2024 14:22 Ответить
Зелений цирк вже заїбав.
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19.03.2024 12:44 Ответить
Відео з російського телеканалу підготовлене не без участі ФСБ.
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19.03.2024 12:55 Ответить
90% суддів в Україні - вата, 10% - латентні зрадники.
Що ми тут обговорюємо...
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19.03.2024 13:00 Ответить
Все це лишній раз показує дебілізм нашої влади.Не можна у військовий час так довго встановлювати вину військового.Не винен - відпустити,винен - покарати...Розводити оту довгу муйню з судами,доказами,підозрами...для чого?
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19.03.2024 13:05 Ответить
Й**ані зермаки !
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19.03.2024 13:12 Ответить
Та як "відпустити"? Єрьмак не дозволяє...
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19.03.2024 13:13 Ответить
Ну якщо посилатись на "скабєєвщину",то Володимир той,що НЕТРЯПКА,вже триччі до пожиттєвого мав би бути засудженний
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19.03.2024 13:33 Ответить
Після зміни влади одразу звільнять,а ті що клепали звинувачення,молоді прокурори,втечуть з місця проживання,бо автоматично на них відкриють провадження за фальсифікацію крим.справи.
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19.03.2024 13:45 Ответить
За всю цю ганьбу несе відповідальність президент Зеленський. Скоріше цей утирок вже нарешті пішов би.
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19.03.2024 14:13 Ответить
Коли немає доказів - готові лайно руками у вигребній ямі "перетирати"
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19.03.2024 14:14 Ответить
Єрмак сховався.
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19.03.2024 14:21 Ответить
Пінкертони тягнуть кішку за хвіст. Задумано вперед. Кинем пред'яву, будуть сумлінно оскаржувати, поступово будем вносити нові. І справа не буде рухатись до суду. І шпигуни будуть ходити кепкувати. Так само татарівці возились і по підриву Шеремета. Як казав Роман, операцію запропонували для ГУРМО, але блогери відмовились. Тоді СБУ підключились. Не слід забувати, що Ваньку -літінанта зняли зразу ж після прильоту а проти Романа порушили через півроку. Відволікають увагу від продажного зеленого шобла.
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19.03.2024 15:09 Ответить
Щоби не писали,щоби не говорили,а все наслідок безрозсудності отих 73 на виборах.
І як це так вдалось отак наі наш мудрий народ?
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19.03.2024 15:36 Ответить
А мудрому народу багато чого вдалося. Весь час вдається. Вибрати кумунізда Льоньку замість патріота Чорновола. Профуркать зброю. Ядерну. Віддать рашці бомбардувальники і ракети. Шастать до рашки на вахту до тюмєнєй (привіт, вуйки!)
Голосувати за гречку. Мовчки спостерігати, як знищують Київ.
Замуровувати у підвалах котів на страшну смерть. Активно шастати на Балі та інші острови тоді, коли треба було створювати державу.

Одиниці боролися, інші - їли.
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19.03.2024 15:44 Ответить
А хіба при сивочолому суди по іншому працювали, ті ж Вовки та інші. Вони, яких призначав і підбирав той же сивочолий, просто стали служити новим хазяям. Слід згадати, що сивочолий свого часу розвалив демократичну коаліцію в 2005-ому, був в шістьрках міністрах у азарова, своєю корупційною політикою спаплюжив ідеали майдану 2014 року і в кінці кінців привів до влади зеленського. Який став дуже здібним учнем і продовжив почате сивочолим.
Нажаль, маємо те, що маємо
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19.03.2024 17:38 Ответить
В корені неправильно.Сн придумали росіяни,як альтернативу пр і януковичу,а "буратіно" пристав служити ще з 2004.І не Порошенко привів сн,а винен лише в тому,що в час зовнішньої агресії допустив сходження ворожого політичного проекту на вищі сходинки, в якості президента.А всі звинувачення по корупції безпідставні,бо навіть на судах над ним,зелені нічого не змогли подати по лінії корупції.
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19.03.2024 18:01 Ответить
До речі, а як там по справі Шеремета? Там же й хрипаста ЗЄлєнь іплом світила, звинувачувала. Прєзумпція нєвіновності, плять.

Я не розумію, як нарід може терпіти, коли патріота так нагло й цинічно ********, практично тихо знищують, а Баканови-Арєстовічі вчаться на адвокатів, лазятьь по Монако.
Ви не розумієте,що в Україні діє російська влада? Не ПРОросійська, а саме російська!
Й ви ще регочете з правосуддя у рашці? Та в Україні воно таке саме!
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19.03.2024 15:40 Ответить
А з початку повномасштабного вторгнення вони стали на захист України: Ю.Кузьменко займається медичною справою, А.Антоненко та Я.Дугарь-у ЗСУ.
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19.03.2024 17:45 Ответить
Та з самого початку аваківського цирку на дроті було ясно, що то знущання з патріотів.
Але нарід заковтнув. Змовчав. І тепер шобла нічого не боїться.
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19.03.2024 18:28 Ответить
Адвокат каже, що Достовірність цього відео встановити не можна.🤬
Це точно адвокат? Це точно хороший адвокат?
А якби відео було 100500 разів достовірне, ще й до того пуцькін видав довідку з печаткою про його достовірність, то ЩО?
То - ЩО? Значить, можна вірити тому відео, тому, що виригнули кацапи?
Чи адвокат мав на увазі достовірнісь аргументів відео?
ТО хороший адвокат повинен чітко формулювати свої думки. Як мінімум! А тут якась жвачка. соррі.🤐
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19.03.2024 15:49 Ответить
баканов гуляє, лієв гуляє, Рєзніков гуляє, зеленський з єрмаком гуляють, а Червінській сидить, при чому офіційно НЕ ЗА ЩО.
В Україні є Служба що переймається Безпекою України?
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19.03.2024 15:49 Ответить
Служба, яка повинна займатись безпекою країни, спалилась, підглядаючи за дівчатами з команди Бігуса в готельних номерах
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19.03.2024 17:40 Ответить
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19.03.2024 15:54 Ответить
Влада зелених ригів працює на знищення української розвідки
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19.03.2024 16:09 Ответить
 
 