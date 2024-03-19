Украинцы воюют за нашу свободу и независимость. В этой войне РФ должна потерпеть стратегическое поражение, - министр обороны Латвии Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что поддержка Украины необходима, поскольку она борется не только за свою свободу, но и за демократические ценности, евроатлантическое единство.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы воюют за нашу свободу, независимость, суверенитет, воюют против империалистической диктатуры. Именно поэтому мы поддерживаем Украину и в обществе, и эмоционально, потому что нам приходилось пройти через подобный опыт перед лицом агрессора в нашей стране. Украина борется за ценности демократии, свободы, основанный на правилах международный порядок для малых стран и не только. Ставки очень высоки в Украине и поддержка для Украины абсолютно нужна", - подчеркнул Спрудс.

Также глава Минобороны Латвии прокомментировал заявления некоторых мировых лидеров на Западе, призывающих Украину к началу переговоров с Россией.

"Прежде всего, должно быть знамя из желтого и голубого цветов. Украина воюет за свободу и продолжает воевать за свободу. Украинцы очень хорошо продемонстрировали, что Украина продолжит воевать до тех пор, пока не выиграет эту войну", - подчеркнул он.

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Спрудс отметил, что для западных стран - всех членов НАТО - "важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми возможными способами".

"Решение о мирных договоренностях - это украинское решение, когда все украинские территории будут освобождены и когда Россия потерпит стратегическое поражение в Украине", - добавил латвийский министр.