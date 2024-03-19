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Новости Война
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Украинцы воюют за нашу свободу и независимость. В этой войне РФ должна потерпеть стратегическое поражение, - министр обороны Латвии Спрудс

спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что поддержка Украины необходима, поскольку она борется не только за свою свободу, но и за демократические ценности, евроатлантическое единство.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Украинцы воюют за нашу свободу, независимость, суверенитет, воюют против империалистической диктатуры. Именно поэтому мы поддерживаем Украину и в обществе, и эмоционально, потому что нам приходилось пройти через подобный опыт перед лицом агрессора в нашей стране. Украина борется за ценности демократии, свободы, основанный на правилах международный порядок для малых стран и не только. Ставки очень высоки в Украине и поддержка для Украины абсолютно нужна", - подчеркнул Спрудс.

Также глава Минобороны Латвии прокомментировал заявления некоторых мировых лидеров на Западе, призывающих Украину к началу переговоров с Россией.

"Прежде всего, должно быть знамя из желтого и голубого цветов. Украина воюет за свободу и продолжает воевать за свободу. Украинцы очень хорошо продемонстрировали, что Украина продолжит воевать до тех пор, пока не выиграет эту войну", - подчеркнул он.

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Спрудс отметил, что для западных стран - всех членов НАТО - "важно поддерживать Украину столько, сколько потребуется всеми возможными способами".

"Решение о мирных договоренностях - это украинское решение, когда все украинские территории будут освобождены и когда Россия потерпит стратегическое поражение в Украине", - добавил латвийский министр.

Автор: 

Латвия (1348) россия (96169)


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Литовці не лише звіздять, а допомагають з усіх сил.
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19.03.2024 12:34 Ответить
Бо країни Балтії розуміють що в разі чого кацап зітре їхні маленькі держави.
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19.03.2024 12:40 Ответить
Україна переможе інакше не може бути.
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19.03.2024 12:38 Ответить
дуже шкода, що так поки що думають не всі лідери Європи. але це поки так. Вони рано чи пізно до цього таки прийдуть. Краще раніше, вслід за країнами Балтії.
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19.03.2024 12:54 Ответить
А чого українці повинні воювати та гинути за вашу свободу? Пани з ЕС не хочуть допомогти своїми арміями?
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19.03.2024 13:00 Ответить
За словами Макрона, переговори про це в ЄС вже тривають ...
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19.03.2024 13:52 Ответить
********* зараз прийшов вбивати саме нас.
І українці воюють насамперед за свої свободу та життя.
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19.03.2024 14:12 Ответить
 
 