Дискуссии по ракетам Taurus доводятся до крайности. Поддержка Украины в других отраслях важнее, - Писториус

Сейчас дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности" в то время, когда страна нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

"Прежде всего эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее", – высказался Писториус.

По словам главы немецкого Минобороны, сейчас Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.

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