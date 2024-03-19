Дискуссии по ракетам Taurus доводятся до крайности. Поддержка Украины в других отраслях важнее, - Писториус
Сейчас дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности" в то время, когда страна нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.
"Прежде всего эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее", – высказался Писториус.
По словам главы немецкого Минобороны, сейчас Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.
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"Я вам ничего не должен"
Ну дадуть ті Тауруси. Десяток. Впулять ними по мосту, може навіть пошкодять. Це нічого в загальному не змінить...
Могли б не вигадувати нісенітниці, одна тупіша за іншу, а одразу прямо сказати - "не дамо", і на цьому б все припинилося.
Щодо решти - дуже дякуємо німецьким бандерівцям за всю вже надану допомогу. Danke schön!!!
Може варто їх випробувати? А то німці й не здогадуються, що тремтять над застарілим лайном
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html