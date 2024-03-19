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Дискуссии по ракетам Taurus доводятся до крайности. Поддержка Украины в других отраслях важнее, - Писториус

taurus

Сейчас дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus "доводятся до крайности" в то время, когда страна нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, это "мешает" сосредоточиться на неотложных потребностях украинской армии.

"Прежде всего эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее", – высказался Писториус.

По словам главы немецкого Минобороны, сейчас Украина больше всего нуждается в артиллерийских снарядах и противовоздушной обороне.

Читайте также: Германия и Польша увеличат производство снарядов для помощи Украине, – Писториус

Автор: 

Германия (7070) ракеты (3612) Писториус Борис (230)


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Топ комментарии
+7
Є два варіанти. Їх у вас немає або ви сцикуни.
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19.03.2024 12:49 Ответить
+7
Там "два в одному".
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19.03.2024 12:50 Ответить
+5
Пісторіус, ти .......
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19.03.2024 12:48 Ответить
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Пісторіус, ти .......
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19.03.2024 12:48 Ответить
Десь читав, не можу згадати де і хто саме сказав. Чи то Шольц, чи Пісторіус, чи Остін...
"Я вам ничего не должен"
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19.03.2024 13:10 Ответить
то Зеленський казав своїм 73%
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19.03.2024 13:15 Ответить
Може хтось з "розумників" припине волати і скаже з чого ті "Тауруси" запускати? Бо "Гріпенів" на шведи ще не дали.
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19.03.2024 15:28 Ответить
Піздоріус, ну ти поняв...
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19.03.2024 12:48 Ответить
Є два варіанти. Їх у вас немає або ви сцикуни.
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19.03.2024 12:49 Ответить
Там "два в одному".
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19.03.2024 12:50 Ответить
Всі звикли бити німців. Тому що чмошников б'ють завжди. Спробуйте наїхати на поляків, відповідь буде миттєвою, і буде дуже боляче.
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19.03.2024 12:50 Ответить
Ні хто їх не б'є, просто нех обіцяти.
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19.03.2024 12:53 Ответить
А обіцяли? Хто? Коли?
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19.03.2024 15:29 Ответить
Чмошники це ті шо сидять на шиї ЕС ще й командувати пробують, кордони перекривають. Бо коли кордон перекриє Германія то Польща здохне...
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19.03.2024 12:54 Ответить
Чмошник, це той, хто б'є слабшого. І це саме поляки.
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19.03.2024 13:26 Ответить
На жаль це мораль з мультиків, в житті так не буває.
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19.03.2024 13:29 Ответить
Є таке.
Ну дадуть ті Тауруси. Десяток. Впулять ними по мосту, може навіть пошкодять. Це нічого в загальному не змінить...
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19.03.2024 12:50 Ответить
стратегічний успіх у війні можна забезпечити синхронізованим ударом по керченському мосту та наступом на Мелітополь. Тоді практично весь південь наш, бо окупанти втрачають постачання.
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19.03.2024 13:28 Ответить
Ці ракети потрібні для конкретної цілі - "сісястого мосту". Знищення котрого дуже ускладнить логістику ворогу. Для Пісторіуса це надто складно?
Могли б не вигадувати нісенітниці, одна тупіша за іншу, а одразу прямо сказати - "не дамо", і на цьому б все припинилося.
Щодо решти - дуже дякуємо німецьким бандерівцям за всю вже надану допомогу. Danke schön!!!
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19.03.2024 12:51 Ответить
Taurus дуже повільні крилаті ракети. Проти сісястого мосту потрібна балістика.
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19.03.2024 12:58 Ответить
То нехай краще згниють...
Може варто їх випробувати? А то німці й не здогадуються, що тремтять над застарілим лайном
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19.03.2024 13:06 Ответить
Якщо їх почнуть збивати, це буде удар по неіснуючій репутації німецьких виробників зброї, яка ніде не використовувалася. Подивіться скільки у орків різних ракет і одна дебільна ракета в Німеччині.
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19.03.2024 13:21 Ответить
Да вот что странно. Почему то прекратили колупать мост через Перекоп. А кацапы уже туристический маршрут планируют. Вообще оборзели. Уверены что не тронут?
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19.03.2024 13:18 Ответить
Мене вкурльвує той факт, що німці мають такі технології і їм дозволили виробляти таку зброю! Для чого американці утримують ціле угруповання в Германії!?
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19.03.2024 12:51 Ответить
і тепер ганси, котрих розгромила коаліція якихось 60 років тому ниють, що їм потрібна високоточна зброя!
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19.03.2024 12:53 Ответить
Одне одному не мішає
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19.03.2024 12:52 Ответить
Здається перед "танковою коаліцією", народився такий термін, як "шольцинг". Тепер "шольцинг" з "Таурусами". Минув той, мине і цей. От тільки часу обмаль...
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19.03.2024 12:53 Ответить
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19.03.2024 13:02 Ответить
повторю ще раз "останній аргумент" в їхній дискусії, чого тауруси, навіть в лайт версії, не дадуть
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
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19.03.2024 13:19 Ответить
нашо вам той таурус? ми краще вам шоломів дамо. Аж десять штук
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19.03.2024 13:21 Ответить
ага, війна - це така ненапряжна прогулянка вихідного дня.. чого ото доводити дискусії до крайності???
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19.03.2024 13:24 Ответить
Ненапряжна прогулянка вихідного дня на шашлики у травні.
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19.03.2024 15:32 Ответить
Два слова, скажіть всього лише два слова і від вас відчепляться: ми сцикуни.
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19.03.2024 13:29 Ответить
Главное - моральная поддержка.
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19.03.2024 13:30 Ответить
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... ми віддані підтримці ..... дуже сильна рішучість .....
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19.03.2024 13:35 Ответить
Потужно
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19.03.2024 13:42 Ответить
 
 