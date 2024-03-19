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На Херсонщине пастух подорвался на взрывчатке, которую оставили российские оккупанты

сумщина,вибухівка

У села Молодецкое Херсонской области на взрывчатке, оставленной российской армией, подорвался пастух. Мужчина погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Мужчина, выпасавший скот, нашел взрывной предмет. Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью", - отметил он.

Глава Херсонской ОВА призвал жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы, а вызвать полицейских или спасателей.

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Автор: 

взрывчатка (846) жертвы (2097) мина (309) Херсонская область (4890)


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Жалко...но. Ничему жизнь не учит. Я понимаю когда еще люди из глубоких тыловых областей, где опаснее сирены ничего и не было - они непуганные. А тут блин такое.
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19.03.2024 13:05 Ответить
Не розумію цих людей. То таке саме як робити селфі на даху електрички. Вічна пам'ять. Але смерть через дурість.
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19.03.2024 13:08 Ответить
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19.03.2024 13:14 Ответить
проклята московія, гори в пеклі - УСІ!
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19.03.2024 13:31 Ответить
 
 