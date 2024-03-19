На Херсонщине пастух подорвался на взрывчатке, которую оставили российские оккупанты
У села Молодецкое Херсонской области на взрывчатке, оставленной российской армией, подорвался пастух. Мужчина погиб.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Мужчина, выпасавший скот, нашел взрывной предмет. Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью", - отметил он.
Глава Херсонской ОВА призвал жителей быть осторожными и не трогать подозрительные предметы, а вызвать полицейских или спасателей.
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Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий19.03.2024 13:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий19.03.2024 13:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Pepso Sant
показать весь комментарий19.03.2024 13:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ольга Ольга #588222
показать весь комментарий19.03.2024 13:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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