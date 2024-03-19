Власти Харькова призывают переименовать улицу в честь участника чеченской войны Олега Челнова (Беркута)

Горсовет Харькова призывают переименовать улицу Бакулина в честь участника войны, уроженца Харькова Олега Челнова (позывной Беркут).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее обращение с просьбой переименовать улицу Бакулина именем Олега Челнова направила горсовету Харьковская общественная организация "Союз ветеранов АТО".

Дочь Челнова в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала: "Недавно мы обратились в горсовет с просьбой переименовать одну из улиц в Харькове в честь моего отца. Недавно по моей просьбе мой знакомый обратился к человеку, который имеет связь с сыном главы кабмина ЧРИ Ахмедом Закаевым - Шамилем Закаевым (сейчас продолжает существовать правительство Ичкерии в изгнании - это люди, которые выехали из Чечни и продолжают вести деоккупационную деятельность). Единственная просьба от меня была пустяковой – написать письмо с обращением о переименовании одной из улиц Харькова в честь Олега Беркута Челнова. Но результата до сих пор нет. Такая же история с УНСО. Я предполагаю, что либо мы делали это неправильно и не через тех людей, либо до уполномоченных это сделать просто не дошла информация. Наступил тот день, когда я хочу сделать еще раз попытку САМА, потому что сессия горсовета, на которой будет принято решение о переименовании состоится скоро!".

Олег Челнов с дочерью

Олег Челнов родился в Харькове в 1965 году. Участвовал в войне в Афганистане, где получил ранения. В 1994 году он отправился в Чечню, где командовал батальоном УНА-УНСО "Викинг" во время обороны Грозного. Впоследствии, в 1996 году, он снова уехал на Кавказ и, по официальной версии, погиб в бою в Грозном 6-7 марта, однако тело Челнова так и не нашли.

Челнов во дворце президента Ичкерии Джохара Дудаева

Челнов был посмертно награжден орденом "Герой нации" Чеченской Республики Ичкерия за мужество и героизм в борьбе за независимость Чечни и Кавказа. Он стал одним из двух украинцев, получивших такую награду.

Именем Олега Челнова была названа улица в столице Чечни - Грозном. Однако после прихода к власти кадыровцев она была переименована.

Олег Челнов у президентского дворца в Грозном

После гибели Олега его единственному ребенку – дочери Алине правительством республики Ичкерия была назначена пожизненная государственная пенсия, но со сменой власти эта денежная помощь не выплачивалась.

Также смотрите: Оккупант из Чечни снимает позицию и своих "двухсотых": "Здесь еще один лежит. У него голова оторвана. Трудно отсюда вернуться живым". ВИДЕО 18+