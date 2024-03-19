РФ завербовала около 2 тыс. граждан Непала для войны против Украины, - Sky News
Около 2 тысяч граждан Непала завербовала Россия для войны против Украины.
Об этом говорится в материале Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции", - пишет издание.
Данные также сравнили с оценками, предоставленными активистами кампании, поддерживающими семьи тех, кто все еще служит или умер.
Многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.
Ранее Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.
Топ комментарии
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий19.03.2024 13:31 Ответить Ссылка
+3 Trevo Trow
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+2 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий19.03.2024 13:48 Ответить Ссылка
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Памятник гуркхам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне у здания Министерства обороны Великобритании
Самі ж азіати найманці жаліються що їх обдурили . Мовляв - при вербуванні їм говорять що вони поїдуть ледве не на сафарі , де можна пастрєлять звєрушек і тобі нічого за це не буде . Ще й грошей заробити .
Але коли вони попадають на фронт - під касетні снаряди , коли над головою гудуть десятки дронів а з окопу навіть голову не висунеш , і коли вони бачать сотні трупів навколо себе , їх войовничий запал різко кудись зникає .
Ги...
Це ті, що "не пальцем деланы"?
)))