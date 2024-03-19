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РФ завербовала около 2 тыс. граждан Непала для войны против Украины, - Sky News

непал

Около 2 тысяч граждан Непала завербовала Россия для войны против Украины.

Об этом говорится в материале Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции", - пишет издание.

Данные также сравнили с оценками, предоставленными активистами кампании, поддерживающими семьи тех, кто все еще служит или умер.

Многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.

Ранее Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.

Также читайте: Россияне рекрутировали около 15 тысяч непальцев для войны против Украины, - CNN

Автор: 

армия РФ (19670) Непал (92) россия (96169) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+4
Що пообіцяли вічний рай і сорок кацапських ******.
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19.03.2024 13:31 Ответить
+3
2 дні роботи ЗСУ
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19.03.2024 13:35 Ответить
+2
Русня пише що воїни з них ніякі . Більше ховаються ніж воюють .
Самі ж азіати найманці жаліються що їх обдурили . Мовляв - при вербуванні їм говорять що вони поїдуть ледве не на сафарі , де можна пастрєлять звєрушек і тобі нічого за це не буде . Ще й грошей заробити .
Але коли вони попадають на фронт - під касетні снаряди , коли над головою гудуть десятки дронів а з окопу навіть голову не висунеш , і коли вони бачать сотні трупів навколо себе , їх войовничий запал різко кудись зникає .
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19.03.2024 13:48 Ответить
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Шерпи? - в рашки гроші не кінчаються
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19.03.2024 13:30 Ответить
Шерпи вдома, у Непалі. А це - бродячі цигани (не роми). Або д терпи (-ли)
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19.03.2024 13:35 Ответить
гуркхи були чи найкращими солдатами Британської імперії
Памятник гуркхам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне у здания Министерства обороны Великобритании

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19.03.2024 13:52 Ответить
Я це знаю і маю пояснення: гцркхи були чудовими солдатами на службі Британської корони. Про чудових солдат-гуркхів на службі у інших мені не відомо, як і про чудових солдат-гуркхів, які промлавили власну країну скажімо у війнах з Китаєм. Розумієте, про що я? 😉😊
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19.03.2024 14:39 Ответить
Що пообіцяли вічний рай і сорок кацапських ******.
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19.03.2024 13:31 Ответить
Мабуть спочатку простріл у спину з чеченських заградотрядів
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19.03.2024 13:32 Ответить
Пойду соседку восьмидесятилетнюю обрадую, что чечен не придет ее насиловать. Может спать спокойно - придет негр.
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19.03.2024 13:35 Ответить
Анекдот в тему - Забегает в автобус маньяк и орет: - Сейчас всех изнасилую! девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте. бабуля: - Сказал всех, значит всех!
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19.03.2024 19:48 Ответить
2 дні роботи ЗСУ
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19.03.2024 13:35 Ответить
наскільки мені відомо - найманців в полон не беруть... ілі єто другоє???
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19.03.2024 13:38 Ответить
то х.яльці а непальці
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19.03.2024 13:41 Ответить
Русня пише що воїни з них ніякі . Більше ховаються ніж воюють .
Самі ж азіати найманці жаліються що їх обдурили . Мовляв - при вербуванні їм говорять що вони поїдуть ледве не на сафарі , де можна пастрєлять звєрушек і тобі нічого за це не буде . Ще й грошей заробити .
Але коли вони попадають на фронт - під касетні снаряди , коли над головою гудуть десятки дронів а з окопу навіть голову не висунеш , і коли вони бачать сотні трупів навколо себе , їх войовничий запал різко кудись зникає .
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19.03.2024 13:48 Ответить
Може, їм росія гроші платить, що вони погоджуються?
Ги...
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19.03.2024 13:52 Ответить
та ні, воювати за гроші - непатріотично
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19.03.2024 14:02 Ответить
На імпортному добриві гарно ростуть банани.
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19.03.2024 13:57 Ответить
Зараз Грета звинуватить нас у вбивстві обізянок...
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19.03.2024 14:09 Ответить
Більше рослин - гірських едельвейсів
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19.03.2024 14:20 Ответить
*************** обезьяны ****...................................
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19.03.2024 14:19 Ответить
а на якій мові ними командують
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19.03.2024 14:20 Ответить
Всіх бібізян до Києвського щоопарку, буде чим медведів кормити
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19.03.2024 14:25 Ответить
РФ завербувала близько 2 тис. громадян Непалу

Це ті, що "не пальцем деланы"?
)))
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19.03.2024 14:27 Ответить
Неурожай бананов нынче и вот такое...
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19.03.2024 14:36 Ответить
Детей гор не брать в плен, а палить непальцев на месте!
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19.03.2024 14:41 Ответить
 
 