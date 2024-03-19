РФ завербовала около 2 тыс. граждан Непала для войны против Украины, - Sky News

Около 2 тысяч граждан Непала завербовала Россия для войны против Украины.

Об этом говорится в материале Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Цифра в 2000 человек, призванных в российскую армию, основывается на показаниях вернувшихся солдат, а также на данных российской иммиграции", - пишет издание.

Данные также сравнили с оценками, предоставленными активистами кампании, поддерживающими семьи тех, кто все еще служит или умер.

Многие непальцы рассказывают, что им давали студенческие или туристические визы, чтобы попасть в Россию.

Ранее Непал прекратил выдачу разрешений на работу в России из-за вербовки своих солдат на войну.

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