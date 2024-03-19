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Боррель предлагает направить 90% доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложит использовать 90% доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Остальные 10%, отметил дипломат, будут переведены в бюджет ЕС и использованы для повышения мощности украинской оборонной промышленности.

Боррель сказал, что подаст предложение странам-членам ЕС в среду, в преддверии саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.

Он подчеркнул, что предложение заключается в том, чтобы использовать прибыль от активов, размещенных в Европе, а не сами активы. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро ежегодно.

"Конкретное предложение будет подано завтра. Это должно быть согласовано государствами-членами", - добавил он.

Читайте также: Любая страна-член ЕС, желающая закупать боеприпасы для Украины за пределами Евросоюза, может получить возмещение из Европейского фонда мира, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2361) Евросоюз (17270) Боррель Жозеп (784) актив (94)


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Топ комментарии
+4
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19.03.2024 13:42 Ответить
+4
Бажано здійснювати це напряму через структури ЄС/НАТО. Краще зеленій шоблі гроші не давати.
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19.03.2024 14:18 Ответить
+3
Ну і? Направляйте? А, ви ж - демократична структура, де смердючі мадяри можуть заблокувати будь-яку ініціативу
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19.03.2024 13:43 Ответить
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19.03.2024 13:42 Ответить
Ну і? Направляйте? А, ви ж - демократична структура, де смердючі мадяри можуть заблокувати будь-яку ініціативу
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19.03.2024 13:43 Ответить
3 мільярдів євро щорічно -маловато буде

нам потрібні ВСІ рашиські гроші на ЗБРОЮ!
всі 350 міліардів !!
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19.03.2024 13:45 Ответить
З яких 300 осяде самі знаєте куди.
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19.03.2024 13:51 Ответить
боррель, сипле пропозиціями, на всі сторони.
невже, це все, в його голові народжується, чи хтось підказує.
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19.03.2024 13:55 Ответить
Раніше писали, що за ці кошти будуть відбудовувати Україну. А фактично ці міліарди залишаться в Америці , бо зброю будуть купляти у них. Ми нікому не потрібні, американці роблять все з вигодою собі.
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19.03.2024 13:57 Ответить
Хай краще в Америці ніж в ОПі.
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19.03.2024 14:13 Ответить
ти вже хочеш щось відбудовувати? Є непогане місце для вкладень та інвестицій - Куп'янський напрямок. Є потреба в бетоні, скобах, перекатах, плівці.
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19.03.2024 14:20 Ответить
А чому не 100 %. ??
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19.03.2024 14:02 Ответить
10% себе любимым (за администрирование)
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19.03.2024 14:24 Ответить
Крутять,вертять і піаряться з тими активами,а віз і нині там.
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19.03.2024 14:12 Ответить
Бажано здійснювати це напряму через структури ЄС/НАТО. Краще зеленій шоблі гроші не давати.
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19.03.2024 14:18 Ответить
!!!
Сто раз наголошувала:
Будь-яка допомога - це добре!
Але: НІЯКОЇ допомоги грошами зеленої наволочи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2024 14:28 Ответить
Та ви шо? Це ж доведе дєрьмаківців до серцевого нападу і розриву дупи! Вони вже ці кошти по власних кишенях розподілили, а ви от так зобідили і насцяли цим щурам в нору!

3+млрд на рік... Комплекс "Патріот" - 1+млрд... Виготовляють - 12 на рік...
Раз на рік купувати "Патріот", а на решту - снаряди, БК, ремонт техніки. А якщо вийде, то й новою розжитися. Головне - не давати гроші на Банкову та їхнім призначенцям.
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19.03.2024 14:30 Ответить
Борель має рацію !
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19.03.2024 14:38 Ответить
 
 