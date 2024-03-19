Боррель предлагает направить 90% доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложит использовать 90% доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Остальные 10%, отметил дипломат, будут переведены в бюджет ЕС и использованы для повышения мощности украинской оборонной промышленности.
Боррель сказал, что подаст предложение странам-членам ЕС в среду, в преддверии саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.
Он подчеркнул, что предложение заключается в том, чтобы использовать прибыль от активов, размещенных в Европе, а не сами активы. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро ежегодно.
"Конкретное предложение будет подано завтра. Это должно быть согласовано государствами-членами", - добавил он.
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нам потрібні ВСІ рашиські гроші на ЗБРОЮ!
всі 350 міліардів !!
невже, це все, в його голові народжується, чи хтось підказує.
Сто раз наголошувала:
Будь-яка допомога - це добре!
Але: НІЯКОЇ допомоги грошами зеленої наволочи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3+млрд на рік... Комплекс "Патріот" - 1+млрд... Виготовляють - 12 на рік...
Раз на рік купувати "Патріот", а на решту - снаряди, БК, ремонт техніки. А якщо вийде, то й новою розжитися. Головне - не давати гроші на Банкову та їхнім призначенцям.