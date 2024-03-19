Боррель предлагает направить 90% доходов от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предложит использовать 90% доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Остальные 10%, отметил дипломат, будут переведены в бюджет ЕС и использованы для повышения мощности украинской оборонной промышленности.

Боррель сказал, что подаст предложение странам-членам ЕС в среду, в преддверии саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.

Он подчеркнул, что предложение заключается в том, чтобы использовать прибыль от активов, размещенных в Европе, а не сами активы. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро ежегодно.

"Конкретное предложение будет подано завтра. Это должно быть согласовано государствами-членами", - добавил он.

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