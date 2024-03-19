У россиян был "дедлайн" - увлечение Купянска к "выборам". От своих намерений они не отказались, - представитель бригады "Сталевий Кордон" Шевцов

В Вооруженных Силах ожидают, что войска РФ будут и дальше продолжать пытаться оккупировать Купянск на Харьковщине.

Об этом заявил пресс-секретарь бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что у россиян был "дедлайн до 15 марта" – захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол, чтобы "показать какие-то результаты перед "выборами" президента в Российской Федерации".

Однако он подчеркнул, что ни на один клочок они не продвинулись, но от своих намерений не отказались. В настоящее время Вооруженные силы Украины ожидают продолжения тех же действий.

Шевцов отметил, что на направлении остается та же группировка войск – около 100 000 военных и большое количество техники.

Спикер рассказал, что в течение 2024 года на участке, который держит бригада, останавливали две попытки прорыва ДРГ. Цель групп – уничтожение инфраструктуры, взрывные работы, подчеркнул он.

"На нашем участке проводим все меры, чтобы этого не допустить", - подытожил Шевцов.

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