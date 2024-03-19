У россиян был "дедлайн" - увлечение Купянска к "выборам". От своих намерений они не отказались, - представитель бригады "Сталевий Кордон" Шевцов
В Вооруженных Силах ожидают, что войска РФ будут и дальше продолжать пытаться оккупировать Купянск на Харьковщине.
Об этом заявил пресс-секретарь бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он отметил, что у россиян был "дедлайн до 15 марта" – захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол, чтобы "показать какие-то результаты перед "выборами" президента в Российской Федерации".
Однако он подчеркнул, что ни на один клочок они не продвинулись, но от своих намерений не отказались. В настоящее время Вооруженные силы Украины ожидают продолжения тех же действий.
Шевцов отметил, что на направлении остается та же группировка войск – около 100 000 военных и большое количество техники.
Спикер рассказал, что в течение 2024 года на участке, который держит бригада, останавливали две попытки прорыва ДРГ. Цель групп – уничтожение инфраструктуры, взрывные работы, подчеркнул он.
"На нашем участке проводим все меры, чтобы этого не допустить", - подытожил Шевцов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
париж за две недєлі
вашингтон за два месяца
купянск под вопросом
бо таке відчуття, що це виключно плід уяви зе медійників.
- окупантам наказано взяти Бахмут до 9 травня
- окупантам наказано взяти Авдіївку до 1 грудня
- окупантам наказано взяти Купянськ до виборів
Схема дешевша, ніж будувати фортифікації: вкидаєш у медіа "нереальний дедлайн" . Місто тримається довше. Потім ми його втрачаємо, а вкраїнчики хіхікають "росіяни лохи, пів року не могли взяти місто" (а факт втрати міста відходить на 10й план) .
викинули на полі...не вспіли вони
окопатися,як наші бійці почали їх....
та так вправно - 16 двухсотих та
21 трьохсотий за п'ять хвилин.