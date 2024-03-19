До конца марта ЕС поставит Украине 500 тыс. боеприпасов из обещанного миллиона, - спикер Стано

Украина получит 500 тысяч боеприпасов из обещанных 1 миллиона от Евросоюза до конца марта 2024 года.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь одного миллиона.

"До конца марта это будет примерно полмиллиона", – сказал Стано в ответ на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас выполнение обещания Евросоюза.

"Да, до конца марта мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – добавил Петер Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.

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