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Новости Помощь Украине
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До конца марта ЕС поставит Украине 500 тыс. боеприпасов из обещанного миллиона, - спикер Стано

сша,зброя,боєприпаси

Украина получит 500 тысяч боеприпасов из обещанных 1 миллиона от Евросоюза до конца марта 2024 года.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь одного миллиона.

"До конца марта это будет примерно полмиллиона", – сказал Стано в ответ на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас выполнение обещания Евросоюза.

"Да, до конца марта мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – добавил Петер Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.

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Автор: 

боеприпасы (2361) Евросоюз (17270) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+2
2023-го
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19.03.2024 14:10 Ответить
+2
ЄС ще має посадити в Україні мільярд дерев...
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19.03.2024 14:17 Ответить
+1
до кінця якого березня?
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19.03.2024 14:09 Ответить
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до кінця якого березня?
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19.03.2024 14:09 Ответить
2023-го
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19.03.2024 14:10 Ответить
а можна мильоном снарядів вбити мильон орків?Тут є канапні експерти?
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19.03.2024 14:09 Ответить
Можна! Но с вероятностью 0,8......
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19.03.2024 14:11 Ответить
Вчи мову. Не канапні, а канапкові. Навіть єжесі на нєбєсі Навальний казав, що Крим, це не Канапка.
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19.03.2024 14:16 Ответить
канапа не канапка, вчи мову.
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19.03.2024 15:36 Ответить
Скажи це Навальному...
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19.03.2024 15:48 Ответить
тобі треба ти й скажи
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19.03.2024 18:53 Ответить
Навіщо тут есперти?
Якщо ми витратили за 2 роки десь 3,5 - 4,0 млн. снарядів, аби "ліквідувати" 432 тис. орків, то це десь 8-9 снарядів на одного орка.
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19.03.2024 14:22 Ответить
На опублікованій інфографіці зазначено, що після вторгнення українська артилерія робила приблизно 4 тисячі пострілів щодня.

Цей показник збільшився до кінця 2022 року (5-7 тисяч пострілів), знизився в першій половині цього року і зараз нібито становить приблизно 9 тисяч пострілів на добу.
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19.03.2024 14:31 Ответить
враховуйте, що частину снарядів ми втратимо ще на етапі зберігання (завдяки кротам зеленського, які наведуть не один шахед і не одну ракету).
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19.03.2024 14:23 Ответить
до грєчєскіх калєнд
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19.03.2024 14:10 Ответить
а далі?
чи, мільйон і всьо?
я вам нічего нє должен.
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19.03.2024 14:13 Ответить
- Сказал: дам, значіт, дам...
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
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19.03.2024 14:14 Ответить
ЄС ще має посадити в Україні мільярд дерев...
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19.03.2024 14:17 Ответить
@ :
"...Загалом у 2024 році Україна може отримати понад два мільйони *********** і витрачати щонайменше по 6 тисяч на день до Нового року. Водночас в рф снарядів більше, власна промисловість випускає по два мільйони на рік, до того ж кндр могла поставити два мільйони 2023 року і ще один цього року. Північнокорейські снаряди поганої якості, але навіть за їх вирахуванням рашистські війська можуть робити близько 10 тисяч пострілів щодня.
Проте, у міру зростання снарядної кризи Україна збільшила виробництво FPV-дронів. Українські заводи виробляють до 50 тисяч безпілотників на місяць, за рік може бути близько мільйона.
FPV не можна назвати прямою заміною артилерії, але дрони можуть слугувати доповненням *********** калібру 155 мм.
Одна з тактик ЗСУ полягає в тому, що прицільні удари артилерійським вогнем вражають численну російську штурмову групу і розсіюють війська і техніку. Дезорганізовані вцілілі, які намагаються сховатися на території поза радіусом дії радіоглушилок і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які окремо атакують солдатів і техніку.
Так, якщо раніше українській батареї потрібно було 10 пострілів, щоб уразити російську штурмову групу, то тепер достатньо і п'яти - якщо об'єднати зусилля з операторами FPV.
Таким чином, несподіваний приплив артилерійських снарядів для України:
- європейські поставки 500 тисяч до кінця березеюня;
- 1.5 млн. "чеська іеіціатива" - від початку червня;
- власне виробництво,
може завдати таких втрат армії рф, що це зупинить російський наступ у 2024 році.".
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19.03.2024 14:21 Ответить
як що кожного дня вбивати один млн китайців, то за рік це складе триста шістдесят п'ять млн.
десь третину.
а враховуючи потенціал народжуваності, та азіатської дисципліни, війна з китаєм, дуже затратна.
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19.03.2024 14:32 Ответить
Говорили недавно, що тільки літом почнуть поставляти
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19.03.2024 15:04 Ответить
 
 