До конца марта ЕС поставит Украине 500 тыс. боеприпасов из обещанного миллиона, - спикер Стано
Украина получит 500 тысяч боеприпасов из обещанных 1 миллиона от Евросоюза до конца марта 2024 года.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он отметил, что в этом году количество переданных Украине боеприпасов должно достичь одного миллиона.
"До конца марта это будет примерно полмиллиона", – сказал Стано в ответ на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас выполнение обещания Евросоюза.
"Да, до конца марта мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы", – добавил Петер Стано, отметив, что это в дополнение к двустороннему сотрудничеству между Украиной и странами-членами.
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Якщо ми витратили за 2 роки десь 3,5 - 4,0 млн. снарядів, аби "ліквідувати" 432 тис. орків, то це десь 8-9 снарядів на одного орка.
Цей показник збільшився до кінця 2022 року (5-7 тисяч пострілів), знизився в першій половині цього року і зараз нібито становить приблизно 9 тисяч пострілів на добу.
чи, мільйон і всьо?
я вам нічего нє должен.
Потом...
Половіну...
Может бить... (с)
"...Загалом у 2024 році Україна може отримати понад два мільйони *********** і витрачати щонайменше по 6 тисяч на день до Нового року. Водночас в рф снарядів більше, власна промисловість випускає по два мільйони на рік, до того ж кндр могла поставити два мільйони 2023 року і ще один цього року. Північнокорейські снаряди поганої якості, але навіть за їх вирахуванням рашистські війська можуть робити близько 10 тисяч пострілів щодня.
Проте, у міру зростання снарядної кризи Україна збільшила виробництво FPV-дронів. Українські заводи виробляють до 50 тисяч безпілотників на місяць, за рік може бути близько мільйона.
FPV не можна назвати прямою заміною артилерії, але дрони можуть слугувати доповненням *********** калібру 155 мм.
Одна з тактик ЗСУ полягає в тому, що прицільні удари артилерійським вогнем вражають численну російську штурмову групу і розсіюють війська і техніку. Дезорганізовані вцілілі, які намагаються сховатися на території поза радіусом дії радіоглушилок і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які окремо атакують солдатів і техніку.
Так, якщо раніше українській батареї потрібно було 10 пострілів, щоб уразити російську штурмову групу, то тепер достатньо і п'яти - якщо об'єднати зусилля з операторами FPV.
Таким чином, несподіваний приплив артилерійських снарядів для України:
- європейські поставки 500 тисяч до кінця березеюня;
- 1.5 млн. "чеська іеіціатива" - від початку червня;
- власне виробництво,
може завдати таких втрат армії рф, що це зупинить російський наступ у 2024 році.".
десь третину.
а враховуючи потенціал народжуваності, та азіатської дисципліни, війна з китаєм, дуже затратна.