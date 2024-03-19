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Новости Война
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С начала марта РФ выпустила 130 ракет, более 320 "шахедов" и около 900 КАБов по Украине. Мы нуждаемся в большей системе ПВО, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил важность усиления ПВО Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно и каждую ночь Россия дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины. Лишь с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

По словам ЗеленскогоУкраина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны, а также уничтожать российскую военную авиацию.

"Но мы нуждаемся в большей защите – вполне реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ожидает, что Европейский фонд мира станет составной частью общего соглашения между Украиной и ЕС. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) ПВО (2833)


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Топ комментарии
+10
"...я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя..." Джерело:

Ти не дякуй, а сам зрозумій спочатку! Чи дєрьмак не дозволяє?
Аудит ДАСУ, після якого у відкритому доступі з'являються адреси підприємств ВПК та їх постачальників, візити усіляких безумних та подляків з агрохіміями... І після цього туди прилітає від московитів, але сидить Червінський.
Арешти Пашинського, справи проти Тетяни Чорновіл... Зате Рєзніков, Баканов навіть не під підозрою і насолоджуються життям (хоча обидва мобілізаційного віку)...

А ще можна пригадати історію про завод "Байрактарів"....

Легко закликати когось щось зробити і при цьому самому не робити нічого!
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19.03.2024 15:00 Ответить
+9
Як людина, яка всі гроші витратила на асфальт, нищила боєздатність наших ППО, з таким вираженнія обличчям каже про ці системи, ніби він тут ні до чого і все робив, щоб вони в нас були і десь трішечки у 2020 році не доробив?
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19.03.2024 14:57 Ответить
+6
Досвід сцени! Він звик по кілька годин тренуватись перед дзеркалом - ось і результат. А що він сказав - не має значення: все одно через кілька годин забуде (це теж досвід, але вже серіальний).
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19.03.2024 15:03 Ответить
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Ці тварюки відмовилися від масованих ракетних ударів. Скоріше за все, накопичують запаси і чекають, коли у нас закінчаться ракети для ППО.
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19.03.2024 14:51 Ответить
Як людина, яка всі гроші витратила на асфальт, нищила боєздатність наших ППО, з таким вираженнія обличчям каже про ці системи, ніби він тут ні до чого і все робив, щоб вони в нас були і десь трішечки у 2020 році не доробив?
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19.03.2024 14:57 Ответить
Досвід сцени! Він звик по кілька годин тренуватись перед дзеркалом - ось і результат. А що він сказав - не має значення: все одно через кілька годин забуде (це теж досвід, але вже серіальний).
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19.03.2024 15:03 Ответить
900 кабів !!! В умі не вкладається така кількість!
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19.03.2024 14:58 Ответить
"...я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя..." Джерело:

Ти не дякуй, а сам зрозумій спочатку! Чи дєрьмак не дозволяє?
Аудит ДАСУ, після якого у відкритому доступі з'являються адреси підприємств ВПК та їх постачальників, візити усіляких безумних та подляків з агрохіміями... І після цього туди прилітає від московитів, але сидить Червінський.
Арешти Пашинського, справи проти Тетяни Чорновіл... Зате Рєзніков, Баканов навіть не під підозрою і насолоджуються життям (хоча обидва мобілізаційного віку)...

А ще можна пригадати історію про завод "Байрактарів"....

Легко закликати когось щось зробити і при цьому самому не робити нічого!
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19.03.2024 15:00 Ответить
Те все накопичується, коли йде велика вода,і ****** не витримує, то знесе все, паводок, небезпечний, після 20 травня.
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19.03.2024 15:06 Ответить
"Ми потребуємо більшого захисту" ну так роби щось для захисту, бо то мені нагадує, " яж мать твою,мине все должны"
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19.03.2024 15:02 Ответить
Ватна ЗЕлена курва, а про зняті твоїм "татаровскім" ДБР клістрони у 2020, чому не пригадав??? Застіснялся? Так може нагадати??? https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
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19.03.2024 15:15 Ответить
Невже асфальт більше не допомогає ?
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19.03.2024 15:16 Ответить
Зєля, запускай план "асфальтний кумпол"...
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19.03.2024 15:31 Ответить
точно треба більше ппо ? не асфальту і не шашличків а саме ппо ?
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19.03.2024 15:46 Ответить
А якщо Захід відповість: « я ж неЛох, мені 42 роки і я вам нічого не винен»? Так же ********** тоді відповідав українському воїну-захиснику?…
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19.03.2024 16:13 Ответить
ППО нехай хтось робить?Від кого ти вимагаєшь?Понти колотіть та хаміти Амеріці майстер,стягнув всі залишки ППО до Київа,але ж лячно все рівно? Україна для нього не рідна,нехай хтось ії рятує?
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19.03.2024 16:18 Ответить
Чому ж тоді систему "Петріот" , яка була знищене кацапами, не була захищена і не вкрита хоча б маскувальною сіткою???
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19.03.2024 18:18 Ответить
по 45 кабів на день?
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19.03.2024 18:38 Ответить
а своё ппо создавать не надо?
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19.03.2024 22:39 Ответить
Чому ти пдрло про Сумщину мовчиш і не реагуєш? На офсайті жодної інформації і всі коменти від свого народу позакривило...Тобі зепдрло пох на народ, ну як і на початку повномаштабного вторгнення те ж саме було? Ска ти асфльтношашлична, а не президент воюючої України!
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19.03.2024 23:36 Ответить
 
 