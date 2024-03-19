С начала марта РФ выпустила 130 ракет, более 320 "шахедов" и около 900 КАБов по Украине. Мы нуждаемся в большей системе ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил важность усиления ПВО Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно и каждую ночь Россия дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины. Лишь с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 "шахедов" и почти 900 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина доказала, что может эффективно сбивать любые ракеты и дроны, а также уничтожать российскую военную авиацию.
"Но мы нуждаемся в большей защите – вполне реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - подытожил он.
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