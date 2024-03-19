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Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", организуемых РФ

спорт,мок,росія,олімпіада

Россия планирует провести зимние и летние "Игры дружбы". Международный олимпийский комитет призывает спортсменов не участвовать в этих соревнованиях.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН российское правительство намерено организовать чисто политически мотивированные спортивные мероприятия. Российское правительство создало и финансирует "Международную ассоциацию дружбы" (МАД) с целью проведения летних и зимних "Игр дружбы".

Там отметили, что первые "Летние игры дружбы" планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а "Зимние игры дружбы" – в Сочи в 2026 году.

"С этой целью российское правительство начало интенсивное дипломатическое наступление, направляя правительственные делегации и послов, а также министерские и другие руководящие органы к правительствам по всему миру. Чтобы сделать их сугубо политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в странах, на которые направлена их деятельность – это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН.

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Это циничная попытка российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских атлетов мира, выступает против использования спортсменов для политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что спортсмены будут вынуждены своими правительствами участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии и, таким образом, будут использованы как часть политической пропагандистской кампании.

МОК решительно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, имеющих целью полную политизацию международного спорта", - отметили в Комитете.

Автор: 

МОК (178) россия (96169) спорт (2440)


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Топ комментарии
+7
хай кацапи проводять побільше таких заходів.
чим дорожче, тим краще!
цікаво, нам заборонять їх бомбити, у цей час? до сочі, ми долітаємо.
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19.03.2024 15:03 Ответить
+6
Переможе мельдоній
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19.03.2024 14:59 Ответить
+5
Бляха, і ці теж закликають!
Непомітно підкралася пандемія тотального закликанства!
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19.03.2024 14:59 Ответить
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Переможе мельдоній
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19.03.2024 14:59 Ответить
Бляха, і ці теж закликають!
Непомітно підкралася пандемія тотального закликанства!
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19.03.2024 14:59 Ответить
хай кацапи проводять побільше таких заходів.
чим дорожче, тим краще!
цікаво, нам заборонять їх бомбити, у цей час? до сочі, ми долітаємо.
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19.03.2024 15:03 Ответить
ігри дружби , просто божевілля , цівілізований світ ти зобовʼязаний зруйнувати московію ну не повинно таке утворення існувати це просто лайно на голови всьому людству , а українцям ще і таке горе і кровопролиття
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19.03.2024 15:06 Ответить
Так це вже було (Л.Кравчук)
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19.03.2024 15:11 Ответить
"Ігри доброй волі" вже бачили. І куди вони ділися майже одразу? А понтів тоді було!!!
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19.03.2024 15:17 Ответить
Чебур-нет
Чебур-спорт
Чебур-хз що
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19.03.2024 15:29 Ответить
орбанята поїдуть, фіценята теж, італійці можуть ще та австріяки, якщо ***** запропонує достатньо грошей то й німці поїдуть. ну а всілякі габони-узбекистани-бразилії-індії-********-корєї - навіть можна не сумніватися. ну і центрова квіточка звісно китай. ось тобі й міжнародні ігри, чому ні?
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19.03.2024 15:32 Ответить
Будуть кидатися засохлим коров'ячим лайном.
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19.03.2024 15:45 Ответить
А тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/prezydent-mok-rosiiski-sportsmeny-ne-maiut-nesty-vidpovidalnist-za-dii-ikhnoho-uriadu президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду . В інтерв'ю французькому https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024-nous-sommes-intransigeants-quand-il-s-agit-de-punir-ceux-qui-ont-viole-la-charte-olympique-assure-thomas-bach-au-sujet-de-la-russie_6433711.html Le Monde він заявив, що "треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію".

"Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії - підпадають під санкції. Якщо цього не роблять - повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", - сказав він.

За словами Баха, МОК дотримується "жорсткої лінії", коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. Водночас спортивний функціонер вважає, що "потрібно захищати спортсменів, які її не порушували".

*******
Отакий він, цей МОК. Одним постом проти касапів; іншим захищає...
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19.03.2024 16:44 Ответить
Мавзолейная Помойка краснопузых Шариковых рабZeи победит даже самого фюрера Мацковии...88%🦍🦍💩типа встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники 👹👹👹
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19.03.2024 17:30 Ответить
До Сочі наші безпілотники може і не долетять. А ось до Москви РДК і Легіон може і дійде, якраз на літнє змагання
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22.03.2024 08:16 Ответить
 
 