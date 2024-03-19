Международный олимпийский комитет призвал спортсменов не участвовать в "Играх дружбы", организуемых РФ

Россия планирует провести зимние и летние "Игры дружбы". Международный олимпийский комитет призывает спортсменов не участвовать в этих соревнованиях.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН российское правительство намерено организовать чисто политически мотивированные спортивные мероприятия. Российское правительство создало и финансирует "Международную ассоциацию дружбы" (МАД) с целью проведения летних и зимних "Игр дружбы".

Там отметили, что первые "Летние игры дружбы" планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а "Зимние игры дружбы" – в Сочи в 2026 году.

"С этой целью российское правительство начало интенсивное дипломатическое наступление, направляя правительственные делегации и послов, а также министерские и другие руководящие органы к правительствам по всему миру. Чтобы сделать их сугубо политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в странах, на которые направлена их деятельность – это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН.

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Это циничная попытка российской Федерации политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских атлетов мира, выступает против использования спортсменов для политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что спортсмены будут вынуждены своими правительствами участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии и, таким образом, будут использованы как часть политической пропагандистской кампании.

МОК решительно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любых инициатив, имеющих целью полную политизацию международного спорта", - отметили в Комитете.