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Новости Война
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Дроны уничтожают два вражеских тягача, которые пытались вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2" (обновлено). ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили два вражеских бронированных тягача, которыми враг пытался вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Россияне попытались забрать с поля боя под Кременной подбитый украинский танк Леопард-2 шведской модификации Strv-122. Двумя танками врагу удалось задеть Леопард и утащить в сторону своих позиций. Однако украинские дроны прилетели вовремя, и оба российских танка были уничтожены. Наглядный пример, что подбитую технику нужно уничтожать, иначе противник сделает все для ее эвакуации и восстановления с целью пропаганды", - отмечает автор публикации.

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Как сообщили в бригаде НГУ "Азов", две ремонтно-эвакуационные машины оккупантов пытались вывезти с поля боя украинский Leopard 2 вблизи Тернов.

Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" разрушили вражеские планы. FPV-дроны остановили вражеские БРЭМ точными попаданиями в моторные отсеки.

Автор: 

армия РФ (19670) танк (2274) уничтожение (7245) дроны (4104) Leopard (116) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+44
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19.03.2024 15:05 Ответить
+28
Просто Леопард был на задании! Задача успешно выполнена, ещё минус два.
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19.03.2024 15:25 Ответить
+23
зрада зрадная,подбитый танк хотели евакуировать,вам на войну точно нельзя,а то коробочку подбитую увидите,побежите сдаваться,сильно впечатлительный
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19.03.2024 15:10 Ответить
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19.03.2024 15:05 Ответить
А тепер ще ладу сєдан колір баклажан клянчити будуть.
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19.03.2024 15:31 Ответить
Вонми вже наші леопарди крадуть. Ну супер просто...
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19.03.2024 15:06 Ответить
зрада зрадная,подбитый танк хотели евакуировать,вам на войну точно нельзя,а то коробочку подбитую увидите,побежите сдаваться,сильно впечатлительный
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19.03.2024 15:10 Ответить
Унітазів у селах не знайшли. А у Леопарді вони МАБУТЬ є. Але не демонтуються.
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19.03.2024 16:19 Ответить
слабі ці леопарди ,застрягають у багні часто
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19.03.2024 15:07 Ответить
Теж саме можно сказати за всі радянські танки окрім Т-64, якими їх з багна витягують.
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19.03.2024 15:13 Ответить
Усі танки горять.
Усі- Леопарди і Абрамси також.
Це війна. Втрати е втрати.
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19.03.2024 15:29 Ответить
Да. З абрамса зато хлопці вижили коли ззаду боєкомплект вже вибухав
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19.03.2024 15:43 Ответить
Так, але комусь сподобалось їх випускати на самий нуль без прикриття піхоти, решіток, і РЕБ-у. Там вже далеко не один втрачений Абрамс. Сирок робе свою задачу- спалює ресурси
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19.03.2024 19:10 Ответить
Ухтиблюа! Спец по танках? Тайняк?
Тебе мають охороняти ракетами і гицлями...
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19.03.2024 15:41 Ответить
Да и так было все ясно со сверх тяжелой натовской техникой на украинском грунте. Там другой недостаток, что лео1, что лео2 имеют круговую заводскую броню на уровне мардера. Совковая броня на жопе любого обт толще минимум на 15 мм. Вот и получается, что на булат кацы тратят до 8 фпв, а дорогущий лео2 горит уже после 2-3.
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19.03.2024 18:04 Ответить
Кацапе фольф,

Знову на вентелятор кидаешь? Знову Україна « погана»?

Підор, як кажуть хлопці на нулі,
український народ - Незламний!

Воюе з ху&лом не «влада « України. Воюе Народ.

Україна була, е та буде.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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19.03.2024 15:37 Ответить
Евакуювати??? Вкрасти!!!
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19.03.2024 15:19 Ответить
Для пропаганди їм конче потрібні такі трофеї бо травень наближається, що там ***** буде окрім своєї пики демонструвати.
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19.03.2024 15:23 Ответить
А може то ще мєркєльша ***** подарувала?
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19.03.2024 15:24 Ответить
Просто Леопард был на задании! Задача успешно выполнена, ещё минус два.
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19.03.2024 15:25 Ответить
Точно - Лео завелся, вернулся на прежнее место и стал дальше ждать "эвакуаторщиков"
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19.03.2024 15:34 Ответить
😁😂👍🤝
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19.03.2024 16:48 Ответить
Дорогувато буде ! Не той метод.
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19.03.2024 18:47 Ответить
Охота на живця дуже вдала,респект хлопцям ! Діжурте за Леопардом,лапотні за ним ще приїдуть.
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19.03.2024 15:32 Ответить
Рашисты уже слюни пустили как будут етот Леопард тащить по красной площади и мастурбировать от восторга
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19.03.2024 15:35 Ответить
К сожалению, ********* уже имеет и Леопард и Брэдли , в рабочем состоянии, для парада на дивятамай. И другую бронетехнику, включая немецкую, тоже
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19.03.2024 16:45 Ответить
Они уже отжали их. Ценность этого была в модификации шведов, strv. Из всего представленного у них нету пока только этой стрвешки, хаймарса и вообще американских тяжелых грузовиков и нету абрамса. А все лео кроме стрв уже есть.
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19.03.2024 18:07 Ответить
флюродросити. це називається флюродросити...
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20.03.2024 08:40 Ответить
Кацапа, сиди на пляшці рівно.
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19.03.2024 15:42 Ответить
Київ за 3 дня…це вде було.

»українці програють» сказав якійсь поляк…?

Ну, сказав. Дуда теж казав. Ну, і що?!!!

Останне слово скаже ЗСУ!
Слава Україні
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19.03.2024 15:49 Ответить
Слава беркут іди нагуй, казкарь москальський, або ще гірше бот дєрмаковський!
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19.03.2024 15:51 Ответить
Я цього кацапа послав на "фіцо".
Натиснув "Керування спамом" - далі натиснув "Спам".
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19.03.2024 16:14 Ответить
Ты лично нет. Все твоя фсбшная методичка
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19.03.2024 16:55 Ответить
Який ти беркут, ти півень обскубаний, а беркут з тебе, як з гімна куля, - аааабтєкай лаааашара, лахта снова абъядь лаааханулась. Бугагагагага Ржунимагустебящилаптехлебатель 🇷🇺 ⚰️ ➕ 🕯️ 💩 💩 💩 🐐 🐐 🐐 🐷 🐷 🐷 👉🖕🖕🖕🚢🤔🧐😝😝😝😝😜🤪
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19.03.2024 17:33 Ответить
миллиардами,козломордый ,миллиардами))))))а еще 2000 ф 35 потеряли,
вы убогие даже для ипсохи за 15 руб. мимикрировать не можете)
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19.03.2024 16:23 Ответить
В Ольгино криза - вже імбецилів на роботу беруть.
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19.03.2024 16:30 Ответить
они всегда в кадрах неразборчивы были, а тут реально подпекло олигофренов набирают)
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19.03.2024 16:44 Ответить
Їпать, ти тупий, козляро - я в захваті!
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19.03.2024 16:48 Ответить
Забаньте это фсбшное однодневное чучело
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19.03.2024 16:54 Ответить
А шо є така польська армія, і з ким вона більше трьох тижнів воювала?
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19.03.2024 16:55 Ответить
Даже подбитый Леопард может уничтожить пару танков орков
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19.03.2024 15:48 Ответить
Нажаль - нарізано відео так, що нічого не зрозуміло.
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19.03.2024 16:56 Ответить
Богу треба молитися, а не на леопарди надіятись
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19.03.2024 18:30 Ответить
На Б...а сподівайся, а з Леопардами не помиляйся.
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19.03.2024 18:50 Ответить
Знову музика якась дивна.

Хто знає, що з екіпажем Лео ??
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19.03.2024 18:49 Ответить
Странно. Почему кацы буксируют наш лео, а не мы сами?
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19.03.2024 20:04 Ответить
Чому не можна поставити димову завісу та витягти Лео?
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20.03.2024 06:22 Ответить
Система знищеня подарованої закордоної зброї щоб не потрапила до рашистів не приацює. Це дуже погано для нових поставок техніки та зброї від дарувальників.
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19.03.2024 20:27 Ответить
Украинский леопард? окуеть. дайте два взамен.
с каких пор леопарды стали украинскими?
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19.03.2024 20:49 Ответить
С тех пор, как московія стала росією
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19.03.2024 22:57 Ответить
бо підарки не віддарки, дурню...
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20.03.2024 08:41 Ответить
Дивно, краще б знищiли леопард, щьоп не достався ******.
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20.03.2024 00:35 Ответить
 
 