Дроны уничтожают два вражеских тягача, которые пытались вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2" (обновлено). ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили два вражеских бронированных тягача, которыми враг пытался вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Россияне попытались забрать с поля боя под Кременной подбитый украинский танк Леопард-2 шведской модификации Strv-122. Двумя танками врагу удалось задеть Леопард и утащить в сторону своих позиций. Однако украинские дроны прилетели вовремя, и оба российских танка были уничтожены. Наглядный пример, что подбитую технику нужно уничтожать, иначе противник сделает все для ее эвакуации и восстановления с целью пропаганды", - отмечает автор публикации.

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Как сообщили в бригаде НГУ "Азов", две ремонтно-эвакуационные машины оккупантов пытались вывезти с поля боя украинский Leopard 2 вблизи Тернов.

Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" разрушили вражеские планы. FPV-дроны остановили вражеские БРЭМ точными попаданиями в моторные отсеки.