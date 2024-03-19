Дроны уничтожают два вражеских тягача, которые пытались вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2" (обновлено). ВИДЕО
Операторы украинских дронов уничтожили два вражеских бронированных тягача, которыми враг пытался вывезти с поля боя подбитый украинский "Leopard 2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Россияне попытались забрать с поля боя под Кременной подбитый украинский танк Леопард-2 шведской модификации Strv-122. Двумя танками врагу удалось задеть Леопард и утащить в сторону своих позиций. Однако украинские дроны прилетели вовремя, и оба российских танка были уничтожены. Наглядный пример, что подбитую технику нужно уничтожать, иначе противник сделает все для ее эвакуации и восстановления с целью пропаганды", - отмечает автор публикации.
Как сообщили в бригаде НГУ "Азов", две ремонтно-эвакуационные машины оккупантов пытались вывезти с поля боя украинский Leopard 2 вблизи Тернов.
Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" разрушили вражеские планы. FPV-дроны остановили вражеские БРЭМ точными попаданиями в моторные отсеки.
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Усі- Леопарди і Абрамси також.
Це війна. Втрати е втрати.
Тебе мають охороняти ракетами і гицлями...
Знову на вентелятор кидаешь? Знову Україна « погана»?
Підор, як кажуть хлопці на нулі,
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»українці програють» сказав якійсь поляк…?
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вы убогие даже для ипсохи за 15 руб. мимикрировать не можете)
Хто знає, що з екіпажем Лео ??
с каких пор леопарды стали украинскими?