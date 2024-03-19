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Военная помощь Украине – послание Путину, что не стоит надеяться на выборы в США, - Шольц

олаф,шольц

Решительная военная помощь, оказываемая странами Европы и США Украине, должна быть посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это значит, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с им", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Также читайте: Шольц не поздравил Путина с "переизбранием"

Шольц считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен "справедливый, а не продиктованный мир". Для этого, как заметил Шольц, Путин должен прежде всего вывести свои войска.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Германия 19 марта объявит новый пакет военной помощи в Украине.

Автор: 

помощь (7876) путин владимир (31560) США (27131) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+9
Та шо ви його лякаєте??? На нього ваші кволі погрози не діють. Хочете по-справжньому на нього вплинути? Тоді давайте більше грошей та зброї. Це як мінімум. Ну а якщо по максимуму, то приймайте Україну до НАТО.
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19.03.2024 15:08 Ответить
+7
Заспокойтеся. Гроші не дають.
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19.03.2024 15:13 Ответить
+6
краще зброї та усього неопхідного для ЗСУ під жорстким контролем, бо гроші зе-банда вкраде та виведе в офшори ...
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19.03.2024 15:11 Ответить
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Та шо ви його лякаєте??? На нього ваші кволі погрози не діють. Хочете по-справжньому на нього вплинути? Тоді давайте більше грошей та зброї. Це як мінімум. Ну а якщо по максимуму, то приймайте Україну до НАТО.
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19.03.2024 15:08 Ответить
краще зброї та усього неопхідного для ЗСУ під жорстким контролем, бо гроші зе-банда вкраде та виведе в офшори ...
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19.03.2024 15:11 Ответить
Заспокойтеся. Гроші не дають.
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19.03.2024 15:13 Ответить
Гроші для дєрьмака з хрипатим покидьком ? Чи ти вважаєш , що тобі щось перепаде
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19.03.2024 15:13 Ответить
Дякуємо Німеччині! У ростролів- чергова істерика.
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19.03.2024 15:38 Ответить
"хутін повинен, передусім, вивести свої війська" - правильно кажете, пане Шольц.
То що там з таурусами?
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19.03.2024 15:15 Ответить
Тебе тільки Тауруси цікавлять, росіянин?
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19.03.2024 15:39 Ответить
Ванга з тебе так собі... Міняй професію.
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19.03.2024 17:15 Ответить
Допустили витік інфи по Таурусам. Ракети є але пунктів управління немає. Так було і з танками. Німці ощадливі. На склад не працюють.
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19.03.2024 15:19 Ответить
Послати би тебе куди подалі,шольц.
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19.03.2024 15:22 Ответить
Шольц чемний, пропустить тебе вперед
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19.03.2024 15:36 Ответить
Дуло заліпи
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19.03.2024 15:48 Ответить
Знов тебе,медведчуківського, на Цензор кинули?
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19.03.2024 15:40 Ответить
Як ти вже за#бав,мудак. Піди краще в кубики пограйся.
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19.03.2024 15:46 Ответить
Це чучело всім під коментами тут гівна підкідає і всі в нього кацапи та боти
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19.03.2024 17:13 Ответить
пара десятків Taurus-ів та *********** міст на дні моря - краще любих слів.
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19.03.2024 15:40 Ответить
Таурасами зруйнувати кримський міст не вийде, тільки пошкодити.
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19.03.2024 15:43 Ответить
так кремль надеется, что бы осталась та же власть, ***-е вы дебилы. при этой власти она делает что хочет, эта власть размораживает миллиарды ирану, нефть держится на 80+, ***-е вы дебилы.
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19.03.2024 16:27 Ответить
всім припікають тауруси. але ніхто не дякує, що сьогодні Шольц "росчерком пера" нам відвалив 0.5 лярда допомоги (часткова оплата чеської ініціативи по ***********) .
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19.03.2024 16:30 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/19/7447184/ Bild: Германия закупит у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus
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19.03.2024 16:35 Ответить
плохой перевод и смысл несколько разнится если сравнивать оригинал текста в бильд и в этой ссылке.
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20.03.2024 00:14 Ответить
Шольц помахав ×уєм перед обличчям ×уйла - це вже стає правилом добого тону серед політиків ЄС незалежно від статі.
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19.03.2024 16:37 Ответить
мабуть куйло своїми підкилимними домовленостями із американцями хир ложив на послання таких як шольц.котрий на словах робитьпослання ,а на діл підтримує рашиста
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19.03.2024 16:41 Ответить
Ага!
...І про це найрішучішим чином надзвичайно рішучим тоном заявив дуже-очєнь-сильно рішучий герр Шольц.
От чесно: вірю! Вкрай рішуче!
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19.03.2024 16:46 Ответить
саме ослаблення західної допомоги надихнуло путіна.
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19.03.2024 17:17 Ответить
Ну после такой заявы предлагаю дать кликуху-погремуху этому Шмольцу---,Шмольц Решительный,!
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19.03.2024 18:45 Ответить
 
 