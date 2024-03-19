Военная помощь Украине – послание Путину, что не стоит надеяться на выборы в США, - Шольц

Решительная военная помощь, оказываемая странами Европы и США Украине, должна быть посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это значит, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с им", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен "справедливый, а не продиктованный мир". Для этого, как заметил Шольц, Путин должен прежде всего вывести свои войска.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Германия 19 марта объявит новый пакет военной помощи в Украине.