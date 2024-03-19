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Новости Война
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Рашисты ударили по Белополью Сумской области, есть попадание в объект критической инфраструктуры, в городе проблемы с водоснабжением

вибух

Российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Белополье Сумской области.

Об этом сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Было два взрыва. Пока не понятно, ракеты или КАБы. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет. Масштабы разрушений уточняются", - отметил он.

Зарко призвал жителей громады сделать запасы воды.

"Сейчас есть проблемы с водоснабжением. Сделайте запасы воды, если еще есть такая возможность", - добавил он.

Читайте также: За минувшие сутки Сумщина подверглась 50 российским обстрелам. В области зафиксировано 214 взрывов, - ОВА

Автор: 

обстрел (27820) Сумская область (3322)


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Топ комментарии
+3
нізяяяя, "партнери" не зрозуміють.
Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
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19.03.2024 15:40 Ответить
+2
Тобто кацапи нищать все . Може їм допомогти зробити санітарну зону на їх території - ВСЕ ПІД НУЛЬ ‼️
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19.03.2024 15:29 Ответить
+2
Чим і ким ?
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19.03.2024 16:32 Ответить
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Тобто кацапи нищать все . Може їм допомогти зробити санітарну зону на їх території - ВСЕ ПІД НУЛЬ ‼️
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19.03.2024 15:29 Ответить
Звісно, можна все закатати асфальтом.
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19.03.2024 15:37 Ответить
Нееть , то під буряки
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19.03.2024 15:52 Ответить
Які проблеми, приїжджай і допомагай. Асфаль, буряки... все що душа забажає.
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19.03.2024 16:44 Ответить
нізяяяя, "партнери" не зрозуміють.
Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
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19.03.2024 15:40 Ответить
3 ярди не подобаються? Не бери.
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19.03.2024 16:55 Ответить
Чим і ким ?
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19.03.2024 16:32 Ответить
https://youtu.be/lCgAuk1YZ6c?si=UNiHUcNDgcs_8zG0 ...

Про Мавзолейн кино Брат -2 и причем тут Юлія Навальная и Севастополь....
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19.03.2024 16:53 Ответить
Багатостраждальна сумщина,так за 1,5 року допомоги і немає.
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19.03.2024 16:58 Ответить
 
 