Рашисты ударили по Белополью Сумской области, есть попадание в объект критической инфраструктуры, в городе проблемы с водоснабжением
Российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Белополье Сумской области.
Об этом сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Было два взрыва. Пока не понятно, ракеты или КАБы. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет. Масштабы разрушений уточняются", - отметил он.
Зарко призвал жителей громады сделать запасы воды.
"Сейчас есть проблемы с водоснабжением. Сделайте запасы воды, если еще есть такая возможность", - добавил он.
Топ комментарии
+3 Tui Yii
показать весь комментарий19.03.2024 15:40 Ответить Ссылка
+2 Maria Sofia Douglas #585494
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+2 Grigoriy1959
показать весь комментарий19.03.2024 16:32 Ответить Ссылка
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Вже навіть сліці бачать що країну випалюють, а нам дадуть аж 3 ярди .... потім,колись, з ПРИБУТКІВ активів нарасєї.
Ні АКТИВИ, а ПРИБУТОК зних, і то не весь, і то хз як. БАБЛО косять УСІ, на Україну усім начхати. Але ж марафон то наше всьо, а іньше -іпсо.
Про Мавзолейн кино Брат -2 и причем тут Юлія Навальная и Севастополь....