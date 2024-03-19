Рашисты ударили по Белополью Сумской области, есть попадание в объект критической инфраструктуры, в городе проблемы с водоснабжением

Российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Белополье Сумской области.

Об этом сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Было два взрыва. Пока не понятно, ракеты или КАБы. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет. Масштабы разрушений уточняются", - отметил он.

Зарко призвал жителей громады сделать запасы воды.

"Сейчас есть проблемы с водоснабжением. Сделайте запасы воды, если еще есть такая возможность", - добавил он.

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