Одесский ДТЕК заплатит более 2 млн за нарушение договора о подключении ЖК – детали о прецеденте

Более 2 млн гривен выплатит Акционерное общество "ДТЕК Одеські єлектромережі" строительной компании "Фамильный дом" за срыв сроков подключения жилого комплекса к электрическим сетям системы распределения.

Такое решение 12 марта приняла судья Хозяйственного суда Одесской области Людмила Степанова.





Энергетический монополист вернет Фамильному дому 1,7 млн гривен предоплаты и заплатит еще 308 тысяч пени за нарушение договора, согласно которого ЖК "Малинки" на Малиновского, 18 должен был получить нормальное подключение еще 20 января 2022 года.

Больше года ДТЕК срывал сроки реконструкции своей трансформаторной подстанции, из-за чего одесситы вынуждены были оплачивать электроэнергию по повышенному промышленному тарифу и сутками сидеть без света - временного подключения для нормального функционирования всего дома было недостаточно.

Только под давлением общественности ДТЕК начал работы весной 2023 и смог их закончить только в минувшем году.

Это первый подобный кейс, когда энергетического монополиста удалось привлечь к ответственности за невыполнение собственных обязательств. По данным общественной организации "Спільна мета" с проблемами подключения и завышенных тарифов на электроэнергию столкнулись жители нескольких десятков одесских жилых комплексов.

"Мы предоставляем юридическую помощь домам, отстаивающим свои права перед монополистами и готовы делиться практикой и оказывать помощь. Пишите нам на [email protected]", - заявил представитель организации Артем Каспарян.