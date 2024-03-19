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Германия закажет у США крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут заменить Taurus, - Bild

ракети,jassm

Правительство ФРГ начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER в Соединенных Штатах. Они могут заменить имеющиеся у Германии ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.

Об этом пишет издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году правительство Германии выразило свою заинтересованность в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.

Закупочная цена всего пакета самолетов, включая вооружение, составляет более 8 млрд евро.

По данным Bild, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", в то же время процесс закупки JASSM затянулся.

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Официальный контракт на закупку ожидается осенью этого года.

Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Башара Асада в Сирии.

Автор: 

Германия (7070) ракеты (3612) США (27131)


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Топ комментарии
+13
Ви думаєте що для них є велика різниця скільки тисяч українців загине ?
Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
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19.03.2024 16:56 Ответить
+13
У кожної країни свої інтереси у цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.

Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
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19.03.2024 17:05 Ответить
+10
Замість того щоб скиглити і клянчити вже давно закупили б через посередників те що треба, замість закатувати гроші у асфальт...
Нікчемна злочинна влада...
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19.03.2024 17:25 Ответить
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Піпец многоходовочка...Навіщо швидко і просто, коли можна так довго і складно
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19.03.2024 16:46 Ответить
Ви думаєте що для них є велика різниця скільки тисяч українців загине ?
Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
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19.03.2024 16:56 Ответить
Абсолютно нема. Тим більше, що ніде не сказано, що замінені Тауруси віддадуть саме нам.
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19.03.2024 16:59 Ответить
У кожної країни свої інтереси у цій війні. І не завжди ці інтереси співпадають з інтересами України.

Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
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19.03.2024 17:05 Ответить
сказано - не дадуть
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19.03.2024 17:07 Ответить
Вони ще ухитряться їх утилізувати як "застарілі"...
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19.03.2024 17:36 Ответить
Ага зараз прям тут оце розкажуть в тому числі кацапським тролям як Cep 00ba7a74, Anatoly KANEVSKY 37912a48 та петро удеч c92cb679, що прикриваються прапорами Союзників України, а насправді це одна й та ж лишньохромосома недолюдина, що строчить коменти в перервах між вживання бояри 😂😂😂, скажуть коли куди скільки! Ви - лишньохромосомі взнаєте це тоді, коли вони по вас прилетять 😁🎉
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19.03.2024 17:58 Ответить
Так а Фєдора Фєдоровамкуди діти? Він із тієї ж компанії
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19.03.2024 20:24 Ответить
А **** им спешить. Не их же города бомбят каждый день
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19.03.2024 16:53 Ответить
Шодо німців то ви не праві - в другу війну багато німецьких міст були практично стерті в пилюку бомбардуваннями , такшо вони знають шо таке бомбардування .
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19.03.2024 16:59 Ответить
Ті, хто пам'ятав бомбардування і стерті в пил міста - в більшості своїй вже в інших світах...
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19.03.2024 17:39 Ответить
А чому вирішили, що німці замовили ці ракети для України, а не для себе?
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19.03.2024 16:55 Ответить
Так німці для себе і замовляють.
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19.03.2024 16:58 Ответить
Бо *тауруси*, схоже, пустишка. ********..
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19.03.2024 17:03 Ответить
ну да, собі нові ракетки, а тауруси спишуть на смітник, аби Україні не дати
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19.03.2024 17:05 Ответить
Та да, згниють як 300 Мардерів, які ще Порох за свого президентства просив 👿
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19.03.2024 18:15 Ответить
та не буде европа воювать ,не для того її розброювали та робили деіндуастріалізацію роками .запускали мільйони арабів та негрів.хтось вирішив з нею покінчити та з усім умовним заходом.світ рухається до цифрової диктатури та позбавлення прав та свобод громадян
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19.03.2024 17:09 Ответить
Замість того щоб скиглити і клянчити вже давно закупили б через посередників те що треба, замість закатувати гроші у асфальт...
Нікчемна злочинна влада...
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19.03.2024 17:25 Ответить
100%.
Якщо походити приватними секторами і подивитися, які там домічки понабудовані - то грошей в Україні мало б бути стільки, що вистачило б купити галактику Чумацький шлях. І ще на Андромєду залишилось би.
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19.03.2024 17:35 Ответить
Невдовзі в ті домічки заселяться буряти, ханти , мансі та інші "ветерани сво"...
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19.03.2024 17:43 Ответить
Не смішіть, хто їм дозволить? Там давно договорняки.
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19.03.2024 17:46 Ответить
Це не відро картоплі купити на базарі, якщо уряд країни яка є виробником якоїсь зброї не ухвалить дозволу, то нам ніхто її не продасть. Іншими словами без дозволу уряду та презедента США нам ніяка країна не продасть Атакамс, цесаме стосується і німецьких Таурусів.
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19.03.2024 17:51 Ответить
А ми про такі навіть і не чули. Нам лише про стормшедоу та тауруси розповідають. А у америкосів і таке є. Ну і чому нам тоді їх не дають, якщо німці **********? Знов мутки від бідоновської шобли...
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19.03.2024 17:53 Ответить
Менше болтайте,ще мало навчило?Теля ще в сраці,а корову доять.
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19.03.2024 18:06 Ответить
Рік скиглення "Шольц, дай тауруси, бо війну програємо!"... У той час у США на складах двадцять років як лежать JASSM, дальність 980км...
Так переможемо.
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19.03.2024 18:13 Ответить
от гонево от франкеншлюхен....................................
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19.03.2024 18:49 Ответить
Завдяки цим «шлюхам», ти баране все ще живеш в Україні, а не в кацапському протекторату.
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19.03.2024 19:34 Ответить
пнх лох.......................................
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19.03.2024 21:27 Ответить
 
 