Германия закажет у США крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут заменить Taurus, - Bild

Правительство ФРГ начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER в Соединенных Штатах. Они могут заменить имеющиеся у Германии ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.

Об этом пишет издание Bild, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году правительство Германии выразило свою заинтересованность в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.

Закупочная цена всего пакета самолетов, включая вооружение, составляет более 8 млрд евро.

По данным Bild, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", в то же время процесс закупки JASSM затянулся.

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Официальный контракт на закупку ожидается осенью этого года.

Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Башара Асада в Сирии.