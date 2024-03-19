Германия закажет у США крылатые ракеты JASSM-ER, которые могут заменить Taurus, - Bild
Правительство ФРГ начало процесс заказа 75 новых крылатых ракет JASSM-ER в Соединенных Штатах. Они могут заменить имеющиеся у Германии ракеты Taurus в долгосрочной перспективе.
Об этом пишет издание Bild, передает Цензор.НЕТ.
В 2022 году правительство Германии выразило свою заинтересованность в приобретении истребителей F-35 и ракет, связанных с ними.
Закупочная цена всего пакета самолетов, включая вооружение, составляет более 8 млрд евро.
По данным Bild, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", в то же время процесс закупки JASSM затянулся.
Официальный контракт на закупку ожидается осенью этого года.
Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Башара Асада в Сирии.
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Думаєте що для більшості ,,союзничків,, є різниця де пролягає лінія фронту - чи на Донбасі, чи десь в Полтавській області ?
Точно ж так і українці розділились. У кожного свої інтереси. Хто хотів захищати Україну - той давно уже захищає. Зараз більшість тих, хто не хоче. Багато лікарів, які за взятки роблять непридатними до служби.
Багато прокурорів, суддів, мусорів, всяких різних волонтерів, які за 2 роки війни побудували двох-трьох поверхові вілли.
Я мовчу уже про Рєзнікова і підряди закупівель для армії - таких людей тисячі і у них також свої інтереси.
Нікчемна злочинна влада...
Якщо походити приватними секторами і подивитися, які там домічки понабудовані - то грошей в Україні мало б бути стільки, що вистачило б купити галактику Чумацький шлях. І ще на Андромєду залишилось би.
Так переможемо.