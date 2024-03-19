Замороженные в Люксембурге более 6 млрд евро российских активов должны работать на Украину уже сейчас, - Шмыгаль

Российские замороженные активы должны пойти на восстановление Украины.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил после переговоров с премьером Люком Фриденом, передает Цензор.НЕТ.

"Один из ключевых вопросов – это конфискация замороженных российских активов. По предварительным данным, в Люксембурге хранятся более 6 млрд евро ресурсов России. Наша принципиальная позиция – эти средства должны работать на Украину уже сейчас.

Для нас важно, чтобы все российские замороженные суверенные активы пошли на устойчивость и восстановление Украины", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, Люксембург также выразил заинтересованность в реконструкции Криворожского района Днепропетровской области.

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Глава правительства поблагодарил Люксембург за военное сотрудничество, а также за адвокацию макрофинансовой помощи в прошлом году и за содействие одобрению программы Ukraine Facility в этом году.

"Кроме того, Люксембург готов присоединиться к воплощению седьмого пункта Формулы мира президента Украины, где речь идет о наказании России за совершенные преступления".

Особое внимание акцентировали на санкционной политике. Наша общая задача - перекрыть России все пути финансирования агрессивной войны", - подытожил премьер.

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