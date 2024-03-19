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Новости
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Замороженные в Люксембурге более 6 млрд евро российских активов должны работать на Украину уже сейчас, - Шмыгаль

шмигаль

Российские замороженные активы должны пойти на восстановление Украины.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил после переговоров с премьером Люком Фриденом, передает Цензор.НЕТ.

"Один из ключевых вопросов – это конфискация замороженных российских активов. По предварительным данным, в Люксембурге хранятся более 6 млрд евро ресурсов России. Наша принципиальная позиция – эти средства должны работать на Украину уже сейчас.

Для нас важно, чтобы все российские замороженные суверенные активы пошли на устойчивость и восстановление Украины", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, Люксембург также выразил заинтересованность в реконструкции Криворожского района Днепропетровской области.

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Глава правительства поблагодарил Люксембург за военное сотрудничество, а также за адвокацию макрофинансовой помощи в прошлом году и за содействие одобрению программы Ukraine Facility в этом году.

"Кроме того, Люксембург готов присоединиться к воплощению седьмого пункта Формулы мира президента Украины, где речь идет о наказании России за совершенные преступления".

Особое внимание акцентировали на санкционной политике. Наша общая задача - перекрыть России все пути финансирования агрессивной войны", - подытожил премьер.

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Автор: 

Люксембург (121) Шмыгаль Денис (2726) актив (94)


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Топ комментарии
+9
Спочатку треба змінити МАРОДЕРНЮ на уряд військового часу переобраний коаліцією єдності , вигнати Партібю Регіонів від влади в ОПУ, в ВР ... знищивши неконстуціийний Єрмакобордель разом з його Єрмакомарафетом на ТБ- толки щось вимангати від партнерів
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19.03.2024 17:26 Ответить
+7
Вже потирає свої липкі рученята, *****.
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19.03.2024 17:35 Ответить
+5
А ось і ні, Шмиглику - "вже зараз" ти маєш бовтатися на ліхтарі разом із поплічниками.
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19.03.2024 17:25 Ответить
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Ух ти який хозяйственнік… тур ногою вже і зараз на офшори ой тью в бюджет України бігом перевели я сказав шістка джрмака.
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19.03.2024 17:24 Ответить
А ось і ні, Шмиглику - "вже зараз" ти маєш бовтатися на ліхтарі разом із поплічниками.
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19.03.2024 17:25 Ответить
Спочатку треба змінити МАРОДЕРНЮ на уряд військового часу переобраний коаліцією єдності , вигнати Партібю Регіонів від влади в ОПУ, в ВР ... знищивши неконстуціийний Єрмакобордель разом з його Єрмакомарафетом на ТБ- толки щось вимангати від партнерів
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19.03.2024 17:26 Ответить
Вже потирає свої липкі рученята, *****.
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19.03.2024 17:35 Ответить
Люксембург в курсе?
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19.03.2024 17:49 Ответить
Спиз..ні у народу мільярди конфісковані у розстріляних корупціонерів повинні працювати на оборону.
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19.03.2024 17:51 Ответить
Тільки не вам. Бо як тільки вони залетять в Україну, вже можна рахувати, що їх не було взагалі. зеленСКИЙ краде, шмигаль краде, всі їх куми крадуть. Кого оця 73 % обрала ? Вони що не думали, що шахраями не народжуються. Шахраями стають за допомогою БОВДУРІВ. Трясця, як їх здихатись ?
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19.03.2024 17:57 Ответить
Облизується упир! Відновлення України має сенс лише після "видалення" її руйнівників! А доти це буде лиш годуванням паразитів!
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19.03.2024 18:02 Ответить
всі гроші, в кишені шмигаля, повинні працювати на мене, вже зараз! негайно!
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19.03.2024 18:03 Ответить
Злодії!Зелені зрадники і злодії,ОЗГ одним словом.
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19.03.2024 18:11 Ответить
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19.03.2024 18:20 Ответить
На ЗСУ, а не на "Україну". Бо знаємо, як ви Україну вмієте дерибанити! 🤬
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19.03.2024 18:38 Ответить
Так, але не вас...!
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19.03.2024 18:45 Ответить
Шмигаль: "Заморожені 6 мільярдів маємо вкрасти"
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19.03.2024 19:31 Ответить
Камарилья тільки о крадіжках думає !
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19.03.2024 20:13 Ответить
 
 