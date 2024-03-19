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Россияне на оккупированных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных", - Центр нацсопротивления

прослушка

На временно оккупированных территориях россияне увеличили количество оборудования для прослушивания приватных разговоров местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, на остановках), так и для прослушивания телефонных звонков. Последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей", - говорится в сообщении.

Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонщины, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны.

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Центр национального сопротивления отмечает, что все участники таких рейдов будут определены и привлечены к ответственности.

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у деяких, меншовартість настільки зашкалює, що дивуєшся, як вони взагалі існують.
тобто, кацапи такі страшні та всемогутні. що прослуховують та продивляються кожний туалет?
у кожні труселя, залізуть.

центр супротиву працює на кацапів, та залякує, що б не партизанили? у них, в своїх містах, все гаразд?
до чого ці тупі повідомлення?
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19.03.2024 18:11 Ответить
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19.03.2024 18:26 Ответить
Фашисти так їздили по вулицям!
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19.03.2024 18:40 Ответить
Напевно за Бігусами шпигували теж вороги. На Шабуніна навішали карних справ теж 3,14дори. А Червінського за гратами тримають найманці )(уйла.
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19.03.2024 19:16 Ответить
у вас что, интернел и ютюь отключили ?
посмотрите как люди живут.
да.. есть проблемы. но живут и восстанавливаются.
или вы только заголовки читаете ?
хотя нет - вы боитесь узанть правду
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19.03.2024 21:21 Ответить
Это вы про что?
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20.03.2024 00:42 Ответить
 
 