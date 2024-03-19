Россияне на оккупированных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных", - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне увеличили количество оборудования для прослушивания приватных разговоров местных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, на остановках), так и для прослушивания телефонных звонков. Последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей", - говорится в сообщении.
Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонщины, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны.
Центр национального сопротивления отмечает, что все участники таких рейдов будут определены и привлечены к ответственности.
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тобто, кацапи такі страшні та всемогутні. що прослуховують та продивляються кожний туалет?
у кожні труселя, залізуть.
центр супротиву працює на кацапів, та залякує, що б не партизанили? у них, в своїх містах, все гаразд?
до чого ці тупі повідомлення?
посмотрите как люди живут.
да.. есть проблемы. но живут и восстанавливаются.
или вы только заголовки читаете ?
хотя нет - вы боитесь узанть правду