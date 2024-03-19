Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства, - президент МОК Бах
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия – подпадают под санкции. Если этого не делают – должны пользоваться своими правами. Это принципы, которыми мы руководствуемся", – сказал президент МОК.
По словам Баха, МОК придерживается "жесткой линии", когда доходит до наказания нарушителей Олимпийской хартии. В то же время, спортивный функционер считает, что "нужно защищать спортсменов, которые ее не нарушали".
Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"нємєцкіє мальчікі" були не винуваті що служили фюреру
Берлін…
Олімпійськи ігри…
Тільк перед цим хай всі голосно і виразно скажуть у мікрофон на весь світ:ми не винні,що у нас путін х*йло!
Бажано тричі.
Без гимна, без флага, без символики.
Нововведение, в Париже, те кого допустят, будут выступать за территорией стадиона.
Вам всё мало?
Чи наважився б на війну ***** без підтримки свого народу? - Ні!
а некисла пенсія, від газпрому, була так поруч.
тепер, треба викручуватися.
може, ще пронесе.....
А поки сидять у раісі та отримують стипендії, гранти від ***** - вони несуть повну відповідальність як і усі інші громадяни рф.
Це не кажучи про тих хто номінально військовослужбовець в ЦСКА або ж Динамо - ті взагалі є легитимними військовими цілями до кінця війни в будь якій точці земної кулі.
Але вони, ще і громадяни псевдокраїни "росія", яку очолює куйло! То повинні відповідати за їхній вибір, за вбивства та грабіж у всьому світі, де ступали копита свиносопсів!
Перш за все, вони повинні відмовитись від громадянства нацистської псевдокраїни "росія", а потім кажіть: "спортсмени, чи не спортсмени ..."!
Это типа, народ Германии не должен был нести ответственность за действия Гитлера, избрав его
ні. відсилаємо проплаченого покидька на 3 веселі літери: ООН