Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства, - президент МОК Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия – подпадают под санкции. Если этого не делают – должны пользоваться своими правами. Это принципы, которыми мы руководствуемся", – сказал президент МОК.

По словам Баха, МОК придерживается "жесткой линии", когда доходит до наказания нарушителей Олимпийской хартии. В то же время, спортивный функционер считает, что "нужно защищать спортсменов, которые ее не нарушали".

Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

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