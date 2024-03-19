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Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства, - президент МОК Бах

бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает, что спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия – подпадают под санкции. Если этого не делают – должны пользоваться своими правами. Это принципы, которыми мы руководствуемся", – сказал президент МОК.

По словам Баха, МОК придерживается "жесткой линии", когда доходит до наказания нарушителей Олимпийской хартии. В то же время, спортивный функционер считает, что "нужно защищать спортсменов, которые ее не нарушали".

Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Читайте также: Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято, вероятнее всего, в марте, - глава МОК Бах

Автор: 

МОК (178) Олимпиада (1136) Бах Томас (12)


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Топ комментарии
+50
Томас Бах - пошел нах 😁
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19.03.2024 17:50 Ответить
+43
словоблуддя
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19.03.2024 17:48 Ответить
+33
Навіть якщо вони як суперниця Харлан зігують в шапці з какардою, так??? Це просто гойда , пане Бах!
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19.03.2024 17:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
словоблуддя
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19.03.2024 17:48 Ответить
Хороший рублик отрабатывает!
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19.03.2024 17:58 Ответить
Хорошу пенсію він собі заробляє. Гергард Шредер - Голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, член правління Газпрому, особистий друг Путіна, Голова Ради директорів компанії "Роснафта" (2017-2022). Старенький вже, боліє. А Газпрому і Роснафті без поважного німця в Раді директорів ніяк ніззя.
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19.03.2024 19:23 Ответить
Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. (с)
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19.03.2024 17:59 Ответить
У цього потцеватого "гуманіста" дєдушка часом не в СС служив:

"нємєцкіє мальчікі" були не винуваті що служили фюреру
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19.03.2024 18:10 Ответить
Міжнародні спортивні змагання без прапору , гімну й інших національних ознак у символіці команд - це як паради спільноти ЛГБТ . Тоді може придумати якийсь інший обєднубчий символ для Олімпійських змагань, все рівно вже мальчікі як дєвочкі можуть показувати рекорди ...
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19.03.2024 18:45 Ответить
Это ж хорошо вроде для вас, разве нет? Вон тут пол года назад восхищались дедушкой Анналены Бербок.
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19.03.2024 18:51 Ответить
головне що не в нквд/кгб та його філії штазі ...
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20.03.2024 03:06 Ответить
По іншому і не скажеш...А що тоді було в 1980 році?Чим тоді мотивував МОК?Там лише замок Аміна десантники трошки пошкодили-а тут Буча,Ірпінь,Гостомель,Харків,Авдіївка,Одеса-і вибори *****...Спортсмени кацапи не ходили на вибори?Тоді і в Париж їх не випустять ...
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19.03.2024 18:11 Ответить
У 1980 році МОК нічим не мотивував. Олімпіада у Москві відбулася, але її бокотувала, у зв'язку з вторгненням СРСР в Афганістан, велика кількість країн.
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19.03.2024 19:00 Ответить
1936 рік…

Берлін…

Олімпійськи ігри…
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19.03.2024 18:12 Ответить
Тоді П'єр Кубертен похвалив Гітлера. "Активно сотрудничал с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F гитлеровским режимом во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1936 Берлинской олимпиады https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1936 года . Намеревался завещать права на свои книги https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьему рейху и выступил с яркой речью по радио, назвав Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи». В речи на закрытии Олимпиады 1936 года выразил поддержку германскому нацистскому режиму: «…Вспомним о храбрости, так как храбрость была необходима для преодоления трудностей, с которыми фюрер встретился с момента, когда выставил требование: "Хотим строить", чтобы противостоять нелояльным и подлым нападениям тех, кто пытается остановить прогрессивное созидательное дело». Пьер открыл в Германии Олимпийский институт, передал туда все свои труды и одобрил идею всегда проводить Олимпийские игры в Германии. В 1937 году, незадолго до смерти, Кубертен написал Гитлеру благодарственное письмо, обращаясь к нему «Ваше Превосходительство (Votre Excellence)» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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19.03.2024 19:08 Ответить
Взагалі то *Гитлер осуществил мечту Кубертена,и сделал ОИ такими как мы видим их сейчас*.якби Гітлер не наробив тих справ після них(ОІ)то засновником вважали б його,і напевно якби Кубертен пережив 2гу світову то каявся і рвав волосся на гузиці.
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19.03.2024 20:58 Ответить
Я помітив одну цікаву закономірність. Усі диктаторські режими, які отримали право на проведення Олімпійських ігор і після цього розпочали війну, приблизно через 10 років після Олімпіади ці держава зазнали поразки у цих війнах і розпалися. Німеччина - 1936-1945, СРСР - 1980-1991, Югославія - 1984 - з 1991по 2006. Немита - 2024- зараз перебуває в процесі. Китаю слід почухати потилицю і забути про Тайвань.
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20.03.2024 06:36 Ответить
Навіть якщо вони як суперниця Харлан зігують в шапці з какардою, так??? Це просто гойда , пане Бах!
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19.03.2024 17:49 Ответить
Томас Бах - пошел нах 😁
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19.03.2024 17:50 Ответить
У вас талант.
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19.03.2024 17:55 Ответить
😊
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19.03.2024 17:58 Ответить
Він не поет, но він скав стіхамі...
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19.03.2024 19:07 Ответить
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19.03.2024 21:24 Ответить
Особливо коли він ці дії повністю підтримує...
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19.03.2024 17:50 Ответить
А він в курсі за те, що таке ЦСКА?
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19.03.2024 17:50 Ответить
..воно куГсе, падло і про ЦСКА і про Динамо, і про інші мельдонії, які були з дозволу(доведено) оцього дяді
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19.03.2024 17:54 Ответить
Він навіть не в курсі, що спортсмени так само ходять на вибори і обирають того самого *****.
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19.03.2024 18:18 Ответить
Репортаж з Данії де проходять підготовку українські пілоти F-16 https://t.me/pecherymordora356/18
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19.03.2024 17:51 Ответить
Та в курсі ми що вони "нєвіниє овєчкі". То ж все робе прутін - убиває, катує, насилує, обстрілює міста, мародерить, краде, голосеє за прутіна і так далі... А московити як ті малі діти - святі і ніпрічьом....
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19.03.2024 17:52 Ответить
А уряд хто обирав ? Чи спортсмени "внє виборів" ? Кожен кацап, кожна собака, голосувавала чи не голосувала, чи тільки гавкала НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за тих, кого обирали країною.
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19.03.2024 17:52 Ответить
Спортсмени такі ж громадяни своєї країни, як і та сарана, що прийшла вбивати українців. Бах марить.
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19.03.2024 18:06 Ответить
Та без питань,хай виступають.
Тільк перед цим хай всі голосно і виразно скажуть у мікрофон на весь світ:ми не винні,що у нас путін х*йло!
Бажано тричі.
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19.03.2024 17:52 Ответить
Так они уже и так:
Без гимна, без флага, без символики.
Нововведение, в Париже, те кого допустят, будут выступать за территорией стадиона.
Вам всё мало?
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19.03.2024 19:43 Ответить
Так. Мало. Кожен, хто не засуджує рашистський рейх, його підтримує і має бути засудженим.
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19.03.2024 20:29 Ответить
странный вопрос от вас....
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19.03.2024 23:35 Ответить
Чесно? То хай міняють країну і виступають. Чи вони хотять поводити себе як чорти і підтримувати чортів, а пертися на змагання до цивілізованих. А ряха не репне? Нехай хрюкають у себе і царю лижуть
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19.03.2024 17:52 Ответить
Гандон. Вони не спортсмени, а громадяни рейху...
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19.03.2024 17:54 Ответить
Пішов кацапські гроші відпрацьовувати!
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19.03.2024 17:55 Ответить
Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Животноводы не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Ученые не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Строители не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Студенты не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Спортсмены не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Военные не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Зае...сь вы устроились, ребята
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19.03.2024 17:55 Ответить
вы забыли про: медики, учителя, бизнес, юристы, банковские рабочие, домохозяйки и проч. и проч....
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19.03.2024 23:37 Ответить
The first law of bureaucracy "expand, or you will be made redundant" holds true for any organization.
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19.03.2024 17:55 Ответить
Пшёл нуXуй, придурок.
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19.03.2024 17:56 Ответить
Ще один дебіл. Звідки ж ви беретеся?
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19.03.2024 17:56 Ответить
ну тоді вони і на вибори не повинні ходити, тобто не мати паспорту цієї країни.
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19.03.2024 17:57 Ответить
Пусть это чмо выйдет в Москве и крикнет, что он против войны и не поддерживает *****, то Олимпийские игры, что летние, что зимние у него будут потом где-то на Соловках. И эта подлюка прекрасно это понимает. Но бабло не даёт ему правду сказать
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19.03.2024 17:57 Ответить
Чи наважився б на війну Гітлер без підтримки свого народу? - Ні!
Чи наважився б на війну ***** без підтримки свого народу? - Ні!
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19.03.2024 17:57 Ответить
Мабуть згадав олімпіаду 1936 року в Берліні
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19.03.2024 17:58 Ответить
от кляті українці, всю малину обісрали.
а некисла пенсія, від газпрому, була так поруч.
тепер, треба викручуватися.
може, ще пронесе.....
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19.03.2024 17:58 Ответить
Пісец! Скільки бабла заряджено. Тк вони голосували за Хуана.
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19.03.2024 17:59 Ответить
Спортсмени є громадянами своєї країни, і відповідно несуть такуж відповідальність як і решта населення яке причетне до обрання уряду, президента чи прим'ра.
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19.03.2024 18:01 Ответить
Нехай ці спортсмени публічно на камеру скажуть шо путьєн ***** та засудять його дії. Скажуть чий Крим та решта окупованих територій. Тоді може під нейтральним ХВлагом і можна допустити.
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19.03.2024 18:01 Ответить
Згоден. Але пiсля повернення усих террiторiй!
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19.03.2024 19:31 Ответить
Емігрують, відмовляться від громадянства, публічно засудять вторгнення - тоді можна і поговорити про зменшення індивідуальної відповідальності.
А поки сидять у раісі та отримують стипендії, гранти від ***** - вони несуть повну відповідальність як і усі інші громадяни рф.
Це не кажучи про тих хто номінально військовослужбовець в ЦСКА або ж Динамо - ті взагалі є легитимними військовими цілями до кінця війни в будь якій точці земної кулі.
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19.03.2024 18:03 Ответить
Повинні... А хто обирав **** в президенти? Хер з Марса?
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19.03.2024 18:03 Ответить
Вони представляють країну ,яка здійснює військові злочини,злочини проти людства,проти дітей,і виходячи з цього вони несуть повну відповідальність,а президент МОК не розуміє в повній мірі з якою мерзотою як рашизм має справу.
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19.03.2024 18:05 Ответить
Всі із раші, повинні гнити в параші. Ті россіяни, які за свою позицію сидять у тюрмах, воюють, як Легіон Свободи, чи просто виїхали з оркостану, оскільки не згодні з ху...йлом, їм історія надасть оцінку. У любому випадку Українцям потрібно перемагати, будувати 6 метрову стіну з бульбашами та кацапами і відроджувати свою оборонну промисловість.
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19.03.2024 18:06 Ответить
Скільки ж тобі, падла, занесли московити?
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19.03.2024 18:06 Ответить
Підсунули "наташку", зробили кілька фото. Дешево і сердито.
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19.03.2024 18:10 Ответить
Дожилися - секс страшніший за масові вбивства .
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19.03.2024 19:22 Ответить
Спортсмени на "вибори" ***** ходили? Галочку за ***** ставили? Тоді несуть відповідальність
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19.03.2024 18:06 Ответить
нейтральний статус - ніяких символів держави, ніяких натяків на державну приналежність
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19.03.2024 18:07 Ответить
Пане Канєвский,ви серйозно?В вік інтернету,рейтінгів в видах спорту,Олімпійських ліцензій?Паспорт-кацап ?Геть з Парижу.Ніякого нейтрального статусу-всі виродки-спортсмен,не підтримує,не голосував.Ще одні,які "заблудилися" на кордоні з Україною...
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19.03.2024 18:18 Ответить
Кожна повія має свою ціну...
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19.03.2024 18:09 Ответить
повинні! І актори і режиссери, і науковці, і шахисти, і діти - всі повинні нести відповідальність!
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19.03.2024 18:10 Ответить
то есть можно поддерживать гитлера, и быть спортсменом и все НОРМ ?
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19.03.2024 18:14 Ответить
Принцип колективної відповідальності - найкращий принцип для прочищення мізків. Спитайте у німців...
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19.03.2024 18:17 Ответить
Бах иди на йух! Спортсмени е громадянами своеї країни і несуть громадську відповідальність за свою владу, яку вони вибирають!!!!!!! Іуда!
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19.03.2024 18:18 Ответить
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19.03.2024 18:22 Ответить
*******.
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19.03.2024 18:22 Ответить
Реал сьогодення - покупка спортсменів, нічого від оригіналу ігор не залишилось від слова взагалі
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19.03.2024 18:27 Ответить
Принципи це добре, а 20 шекелєй краще!
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19.03.2024 18:29 Ответить
деньги заставляют чела терять совесть, бизнес и не более
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19.03.2024 18:37 Ответить
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19.03.2024 18:42 Ответить
Ага, голосують за *****, підтримують війну і не несуть відповідальність за уряд, який обрали.... Вони там в МОК ******* всі.
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19.03.2024 18:43 Ответить
А хай би виступали....Шоб токо їх цар приїхав на поддєржку...
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19.03.2024 18:45 Ответить
сцар засцит ...
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19.03.2024 18:48 Ответить
Про які санкції,які працюють може йти мова,вони тільки на папері.
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19.03.2024 18:46 Ответить
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19.03.2024 18:46 Ответить
Дорослість - це не питання віку, а питання інфантильності. Якщо людина - дурна, то не витрачайте на неї бісер.
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19.03.2024 19:09 Ответить
иди ***** том!тебе Джери сказал..................вот долбодятел...................
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19.03.2024 18:47 Ответить
Звичайні солдати-вбивці неповинні нести відповідальність за свої злочини,вони-ж не уряд!
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19.03.2024 18:56 Ответить
Во мразота
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19.03.2024 18:59 Ответить
а президент МОК не должен нести такую х.йню
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19.03.2024 19:01 Ответить
Не забудь гітлера відбілити, та протерти ганчіркою.
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19.03.2024 19:10 Ответить
Згоден, спортсмени не повинні відповідати...
Але вони, ще і громадяни псевдокраїни "росія", яку очолює куйло! То повинні відповідати за їхній вибір, за вбивства та грабіж у всьому світі, де ступали копита свиносопсів!
Перш за все, вони повинні відмовитись від громадянства нацистської псевдокраїни "росія", а потім кажіть: "спортсмени, чи не спортсмени ..."!
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19.03.2024 19:38 Ответить
Який цинізм... Тільки після ваших Олімпіад - війни розгортаються не по-дитячому.
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19.03.2024 19:49 Ответить
Эти спортсмены сначала выбирают своих правителей вместе с остальными, а потом не должны нести за них ответственность.
Это типа, народ Германии не должен был нести ответственность за действия Гитлера, избрав его
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19.03.2024 19:50 Ответить
Що можна сказати, бахнутий із-за рогу мішком з грошима.
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19.03.2024 19:51 Ответить
Повинні, крапка!
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19.03.2024 20:13 Ответить
А що скаже на це найвеличніший?
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19.03.2024 20:38 Ответить
Так в чем проблема? Пусть снимают с себя весь аквафреш и участвуют под белым флагом или под флагами государств, а не империи "404".
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19.03.2024 20:48 Ответить
розбивається таку прутня об "первинний" аргумент: під час Олімпійських ігор припиняються війни. *********** припинила війну(сво, защиту протів аднаполих браков, раздєльніє туалеті) і т.і.?
ні. відсилаємо проплаченого покидька на 3 веселі літери: ООН
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19.03.2024 20:54 Ответить
...значить взяв гроші у мордору, а совісті немає, і не було. СОРОМ томасу бах.
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19.03.2024 21:37 Ответить
повинні.
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19.03.2024 21:44 Ответить
ДОВБО(ОЙ)Б!
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19.03.2024 23:57 Ответить
"Кто не против нас, тот за нас" или "кто не с нами тот против нас"?
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20.03.2024 10:39 Ответить
 
 