Несмотря на определенный результат, США будут поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России, - Блинкен о псевдовыборах в РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал результаты так называемых выборов в России заранее определенными кремлевским режимом и заявил, что Америка продолжит поддержку той части российского общества, которое борется за светлое будущее РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Владимир Путин лишает граждан России доступа к информации, в том числе к информированию о политическом участии (других кандидатов – ред.). Несмотря на заранее определенный результат этих выборов, Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России", - подчеркнул руководитель Госдепартамента США.
Он отметил, что так называемые президентские выборы в России прошли "в условиях интенсивного подавления независимых голосов, а также заключений, смерти или изгнания практически всей настоящей политической оппозиции". Кремль систематически маргинализировал группы, выступающие за демократические процессы и верховенство права, включая наблюдателей за выборами.
Российские власти также отказали в регистрации на президентских выборах кандидатам, выступающим против войны в Украине.
"После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль пытался создать иллюзию, что российская общественность однозначно стоит за жестокой войной путем уничтожения пространства для гражданского дискурса и углубления своей кампании устрашения, насилия и цензуры против независимых СМИ и гражданского общества", - отметил госсекретарь США.
Также он отметил, что Кремль провел фиктивные президентские выборы на временно оккупированных частях Украины в надежде увеличить незаконные претензии России на захваченные части Украины.
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тому що, "правильно закликає", приходити на вибори.
Если Америка ждет и ничего для этого не делает, почему влада будет проамериканская?
А если она будет прокитайская?
Світле майбутнє для кацапів це коли у всіх навкруги темно, і вони будуть все заради цього робить, хоч війну хоч терористічни акти хоч ядерний попіл. Не може бути світлого майбутнього у людиноненавісників, якщо вони не зроблять свою чорну справу, вони тільки від цього стають щасливимі.
это «у расеи НИГДЕ НЕТ ГРАНИЦ», как учит пуйло
кацапских личинок.
И они имеют обоснованные надежды на всемирное господство:
США охвачены коммунистической идеологией хуже, чем КОВИДом.
В учебных заведениях , от начальной школы по университеты практически не осталось НЕ-левацких преподавателей. Идеологическая зараза в виде обещанной «коммунистической халявы» поразила мозги молодежи. Они , глупые, верят в бесплатное образование и бесплатную медицину. Их профессора НИ ДНЯ не жили в совке, но забивают им мозги этой дрянью.
Так что 87,3% от 150 000 000 = 137 000 000 «глубинных путиных» готовятся идти «освобождать братьев по классу» и нести «светлое будущее россии» по всей планете.
Салливаны с ********** поддержат изнутри.
А то выборов "Хамаса" давно не было...