Несмотря на определенный результат, США будут поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России, - Блинкен о псевдовыборах в РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал результаты так называемых выборов в России заранее определенными кремлевским режимом и заявил, что Америка продолжит поддержку той части российского общества, которое борется за светлое будущее РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Владимир Путин лишает граждан России доступа к информации, в том числе к информированию о политическом участии (других кандидатов – ред.). Несмотря на заранее определенный результат этих выборов, Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России", - подчеркнул руководитель Госдепартамента США.

Он отметил, что так называемые президентские выборы в России прошли "в условиях интенсивного подавления независимых голосов, а также заключений, смерти или изгнания практически всей настоящей политической оппозиции". Кремль систематически маргинализировал группы, выступающие за демократические процессы и верховенство права, включая наблюдателей за выборами.

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Российские власти также отказали в регистрации на президентских выборах кандидатам, выступающим против войны в Украине.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль пытался создать иллюзию, что российская общественность однозначно стоит за жестокой войной путем уничтожения пространства для гражданского дискурса и углубления своей кампании устрашения, насилия и цензуры против независимых СМИ и гражданского общества", - отметил госсекретарь США.

Также он отметил, что Кремль провел фиктивные президентские выборы на временно оккупированных частях Украины в надежде увеличить незаконные претензии России на захваченные части Украины.

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