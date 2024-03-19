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Несмотря на определенный результат, США будут поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России, - Блинкен о псевдовыборах в РФ

блінкен,остін

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал результаты так называемых выборов в России заранее определенными кремлевским режимом и заявил, что Америка продолжит поддержку той части российского общества, которое борется за светлое будущее РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Владимир Путин лишает граждан России доступа к информации, в том числе к информированию о политическом участии (других кандидатов – ред.). Несмотря на заранее определенный результат этих выборов, Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто стремится к светлому будущему для России", - подчеркнул руководитель Госдепартамента США.

Он отметил, что так называемые президентские выборы в России прошли "в условиях интенсивного подавления независимых голосов, а также заключений, смерти или изгнания практически всей настоящей политической оппозиции". Кремль систематически маргинализировал группы, выступающие за демократические процессы и верховенство права, включая наблюдателей за выборами.

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Российские власти также отказали в регистрации на президентских выборах кандидатам, выступающим против войны в Украине.

"После полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль пытался создать иллюзию, что российская общественность однозначно стоит за жестокой войной путем уничтожения пространства для гражданского дискурса и углубления своей кампании устрашения, насилия и цензуры против независимых СМИ и гражданского общества", - отметил госсекретарь США.

Также он отметил, что Кремль провел фиктивные президентские выборы на временно оккупированных частях Украины в надежде увеличить незаконные претензии России на захваченные части Украины.

Также читайте: "Выборы" на оккупированных территориях Украины свидетельствуют о том, что РФ не ищет пути к миру, - МИД Британии

Автор: 

США (27131) Блинкен Энтони (937) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+6
Невиліковні ідіоти. "Світле майбутнє" для кацапів - це ваша могила. Невже ще не дійшло?
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19.03.2024 18:29 Ответить
+5
Світлого......нефільтрованого)
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19.03.2024 17:54 Ответить
+5
А не признавать эти "выборы" , а ***** объявить нелегитимным слабо? Опять развала третьего рейха боитесь? Уе..баны сцикливые
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19.03.2024 18:02 Ответить
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Світлого......нефільтрованого)
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19.03.2024 17:54 Ответить
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19.03.2024 19:33 Ответить
юлечка навальна, на відміну від свого нєбутерброда, буде завжди, сита одягнена, та при американському баблі.
тому що, "правильно закликає", приходити на вибори.
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19.03.2024 17:54 Ответить
А шо небутербродний закликав не йти на вибори? Наче він якесь протестне голосування просував? Хоча хрін з ним, і так загинув пацан як би там не було...
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19.03.2024 18:36 Ответить
Це він мабуть про тих руцьких які здриснули в Європу і проголосували за пуйло
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19.03.2024 17:56 Ответить
Скоро вони вже вас до ,,світлого" майбутнього відправять!
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19.03.2024 17:58 Ответить
у тих тєрпіл стокгольмський сіндром. Вони завжди будуть виправдовувати своє боягузство. В пекло!
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19.03.2024 18:02 Ответить
А не признавать эти "выборы" , а ***** объявить нелегитимным слабо? Опять развала третьего рейха боитесь? Уе..баны сцикливые
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19.03.2024 18:02 Ответить
Мля, знову засмерділо Бушем-старшим.
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19.03.2024 18:07 Ответить
Ось вам і відповідь чи хоче америка поразки мордору. Тому і припинили поставку зброї.
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19.03.2024 18:10 Ответить
вони просто хочуть падіння гебнявого режиму. а потім нормальну владу на ********** використати як противагу китайським комунякам. ріал-політік Кіссінджера продовжує працювати.
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19.03.2024 19:40 Ответить
Ща гебнявый режим стоит как у волка, на морозе. И Блинкина перестоит. Почему они думают что, нормальная влада позволит себя використовувати?
Если Америка ждет и ничего для этого не делает, почему влада будет проамериканская?
А если она будет прокитайская?
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19.03.2024 20:27 Ответить
в ваших вопросах много если бы да кабы... это просто гадание на кофейной гуще... а есть реальность. и она такова, что Штаты не собираются способствовать распаду этой выгребной ********* и, тем болеее, не собираются воевать с ними. да и нас не спешат засыпать горами оружия. и это реальность. из этого следует, что Штатам нужна эта ********* как противовес китайским комунякам. а такое возможно только тогда, когда эта ********* сохранится и при власти там будет вменяемый режим. наивно? да. ибо этот гебнявый режим там будет несменяем, потому как подавляющее большинство населения этого лепрозория поддерживают эту гебнявую имперскую политику в независимости кто там в данный момент сидит в кремле или в бункере. ведь не было на троне ху йла, зато была устроена гебнявая война в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, в Чечне и это происходило все при "либеральном" Ельцине.. о Карабахе молчу, потому как там начали заварушку советы гебисты ещё при совке. они уже тогда чувствовали, что совку вероятно будет кабздец. поэтому и оставляли по его периметру горящие очаги со своими "миротворцами".. а Штаты наивно думают, что если им когда-то удалось настроить китайцев проти советов в 70-х годах, когда в приграничных зонах были даже боевые действия между совком и Китаем, то сейчас разорвать этот альянс этих комуняк с имперцами и стравить их между собой им вряд ли удастся.. хотя они надеются.
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19.03.2024 21:48 Ответить
Дякую вам
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20.03.2024 06:51 Ответить
Ви там на Заході що всі невиліковні ?!
Світле майбутнє для кацапів це коли у всіх навкруги темно, і вони будуть все заради цього робить, хоч війну хоч терористічни акти хоч ядерний попіл. Не може бути світлого майбутнього у людиноненавісників, якщо вони не зроблять свою чорну справу, вони тільки від цього стають щасливимі.
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19.03.2024 18:22 Ответить
А по плечу, як завше, поплескаєте?
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19.03.2024 18:24 Ответить
«Свитлэ майбутне» для 87,3% кацапского поголовья -
это «у расеи НИГДЕ НЕТ ГРАНИЦ», как учит пуйло
кацапских личинок.
И они имеют обоснованные надежды на всемирное господство:
США охвачены коммунистической идеологией хуже, чем КОВИДом.
В учебных заведениях , от начальной школы по университеты практически не осталось НЕ-левацких преподавателей. Идеологическая зараза в виде обещанной «коммунистической халявы» поразила мозги молодежи. Они , глупые, верят в бесплатное образование и бесплатную медицину. Их профессора НИ ДНЯ не жили в совке, но забивают им мозги этой дрянью.
Так что 87,3% от 150 000 000 = 137 000 000 «глубинных путиных» готовятся идти «освобождать братьев по классу» и нести «светлое будущее россии» по всей планете.
Салливаны с ********** поддержат изнутри.
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19.03.2024 18:27 Ответить
Невиліковні ідіоти. "Світле майбутнє" для кацапів - це ваша могила. Невже ще не дійшло?
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19.03.2024 18:29 Ответить
Ох уж ці демократичні цінності, коли потрібно було вжарити Саддама, ніхто про "хорошіх іракців" не згадував!
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19.03.2024 18:31 Ответить
РДК будете допомагати?
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19.03.2024 18:43 Ответить
Как курдам
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19.03.2024 20:29 Ответить
Vot paslushaiesh takoie , i panimaiesh , miru nuzhna balshaia mirovaia vaina ili drugoi apokalipsis....tak pradalzhatsa nimozhet !!!!!!!!!
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19.03.2024 18:56 Ответить
Тобто навальну без засобів існування не залишать. І ще водочки наллють, коли додому їхатиме...
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19.03.2024 18:56 Ответить
Розовые пони ещё не поняли что такое кацапы.
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19.03.2024 19:14 Ответить
"Прекрасную Палестину будущего" тоже не забудут поддержать...
А то выборов "Хамаса" давно не было...
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19.03.2024 19:30 Ответить
Дурень думкою багатіє
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19.03.2024 19:31 Ответить
Світле майбутнє росії можна побачити лише коли буде догорати останнє російське місто
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19.03.2024 23:41 Ответить
 
 