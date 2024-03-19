Надеюсь, что до 28 марта Польша договорится с Украиной относительно аграрных вопросов, - Туск

Глава польского правительства Дональд Туск надеется, что до встречи украинского и польского правительств в Варшаве, которая запланирована на 28 марта, стороны смогут принять решения, удовлетворяющие обе стороны и польских фермеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве.

"Надеюсь, что до 28 марта, а в этот день мы планируем встречу с украинским правительством в Варшаве, мы примем совместные решения с Украиной, которые будут намного безопаснее для польских аграриев", - заявил Туск.

Он сообщил, что с украинцами в течение двух недель будут найдены решения по нескольким вопросам: утверждение лицензий, согласие правительства на пропуск агропродукции с территории Украины.

"Если потребуется, то также остановим транзит на время. И я хочу, чтобы это было с согласия украинских властей, не хочу им вредить", - подчеркнул польский премьер.

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Он добавил, что удалось нейтрализовать большинство угроз, о которых говорили польские аграрии, в частности, в пользовании оставят часть пахотных земель, которые должны были изъять в соответствии с Европейским зеленым курсом.

Вместе с тем, по его словам, убеждение Еврокомиссии было сложным делом, и не все удалось достичь на 100%.

Туск также сообщил, что правительство Польши сейчас действует в условиях, когда нужно планировать много средств на безопасность Польши, а также помощь Украине.

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