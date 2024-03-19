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Новости Помощь Украине
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Пентагон запустил сайт по контролю американской военной помощи Украине

пентагон

Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, на котором американцы смогут получить информацию, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, предоставляемым США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских надзорных агентств, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы оказанную Киеву помощь использовали по назначению.

Издание The Hill отмечает, что республиканцы в Конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, в то же время многие из них задают себе вопрос, существует ли надлежащий учет отправляемого Киеву оружия.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч уже достаточно давно занимается темой использования помощи, выделяемой Украине. В феврале прошлого года он заявлял, что его ведомство пока не выявило случаев нецелевого использования американской помощи. "При этом он предупредил, что расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах", – писало тогда агентство Associated Press.

Читайте также: США не могут предоставить еще один пакет помощи, последний был "уникальным случаем", - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1469) США (27131)


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Топ комментарии
+5
Хорошая работа, хлебная должность:
контролируй себе НУЛИ экономической и НУЛИ военной помощи,
пиши отчеты об отсутствии нецелевого ее (нулевой помощи) использования, получай очень нехилую зарплату и регулярные повышения в званиях и должностях и в …. короче - ни во что- не дуй!
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19.03.2024 18:36 Ответить
+5
З таким бардаком який розвела зелена саранча це закономірно.
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19.03.2024 18:45 Ответить
+5
...бнуті ЗЕублюдочні макаки - не за лідАра треба вболівати а за країну за людей українців , котрих він нищить с своїми менеджерами , щоби більше залишилося перекотипольних какаяразніца ,,,Аби тільки себе від грат спасти , а не свою матір батьківщину
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19.03.2024 18:49 Ответить
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рашистам не треба буде платити своїм шпіонам

координати Петріотів та Абрамсів в Україні будуть? 👿
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19.03.2024 18:17 Ответить
Сайт буде лаконічним. Скромнєньким.
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19.03.2024 18:26 Ответить
Доки Залужний тримав звʼязок з партнерами утаємничено від СТАВКИ зеВЕРХВНОГО лідАра, чомусь не було такого "шороху" з контролем. А зараз витік від блдоти шпигунської на СТАВЦІ вови вже такий, що можна й увідкриту контролювати МАРОДЕРНЮ он-лайн, гірше вже не буде? Я правильно розумію?
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19.03.2024 18:38 Ответить
Ви ж за Петра душою і тілом. Чому так примазуєтеся до призвіща нашого військового генія.
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19.03.2024 18:45 Ответить
...бнуті ЗЕублюдочні макаки - не за лідАра треба вболівати а за країну за людей українців , котрих він нищить с своїми менеджерами , щоби більше залишилося перекотипольних какаяразніца ,,,Аби тільки себе від грат спасти , а не свою матір батьківщину
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19.03.2024 18:49 Ответить
в тому й тупість Земакак Подляка - вони вказують на свої страхи прямо прізвищами - ПОРОШЕНКО, ЗАЛУЖНИЙ
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19.03.2024 18:56 Ответить
І на кажи.

Таке враження , що вони знову ,радше, шукатимуть мир в очах *****

Аніж виявлять підтримку патріотам України
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19.03.2024 19:02 Ответить
Ви розумієте, тупезні , що ви своїми отакими реакціями ПЕТРО чи ЗАЛУЖНИЙ викриваєте суть сьогоднішньої влади - СТРАХ ТІЛЬКИ ЗА СВІЙ РЕЙТІНГ!!!Не перемога , а страх за оті танчики по дорогах Великого крадівництв з символами ZVO під парад у Києві , страх за здачу Півдня за мародерство та Єрмачинщину ...
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19.03.2024 18:54 Ответить
Не стосується теми, ні однієї. В мене питання - ХТО ТИ? І скільки отримуєш, що стирчиш в кожній темі із штампами з методички? Це просто цікавість.
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19.03.2024 19:42 Ответить
А чого ТИ прискіпуєшся до нормальнию людини ? І де у її дописі ТИ знайшов методичку
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19.03.2024 23:49 Ответить
А щодо контролю перетікання американських грошей раші, коммі-Китаю, Туреччині, ОАЕ, саудівцям і Киргизстану (і іншим -станам)?

Там "бабки" серйозніші крутяться. Американці, проконтролюйте киргизів, будь ласка. Бо щось там нечисто: ріст імпорту американських мікропроцесорів на 1000% за рік.

І казахів. І арабів. А турків -- особливо.
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19.03.2024 18:21 Ответить
усё ок ..спеці з сіліконовой доліні походженям з п@дорашці трімают руку на пульсі....допомогая "родине" амеріканскімі супутніковімі фото...
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19.03.2024 18:35 Ответить
Они эти чипы вставляют верблюдам и баранам, там всьо чэсно
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19.03.2024 18:44 Ответить
Хорошая работа, хлебная должность:
контролируй себе НУЛИ экономической и НУЛИ военной помощи,
пиши отчеты об отсутствии нецелевого ее (нулевой помощи) использования, получай очень нехилую зарплату и регулярные повышения в званиях и должностях и в …. короче - ни во что- не дуй!
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19.03.2024 18:36 Ответить
дуже гарна робота для пані Вікторіі Спартс....хоча цю бл@діну вже давно не чутно
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19.03.2024 18:38 Ответить
Як можна контролювати те чого немає? Де зброя? Останній пакет був просто ні про що. А нові невідомо коли будуть (і чи будутьт взагалі). Та й якось дивно виглядає поява цього сайту на другому році війни.
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19.03.2024 18:40 Ответить
З таким бардаком який розвела зелена саранча це закономірно.
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19.03.2024 18:45 Ответить
Ну так. Треба ж полегшити життя фсбшникам...
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19.03.2024 18:55 Ответить
Нарешті, дочекалися американської допомоги. Тепер коли буде сайт, пуйло побачить скільки військової техніки поставлено, злякається і втече з України. Геніально.
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19.03.2024 19:01 Ответить
придурки
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19.03.2024 23:26 Ответить
 
 