Пентагон запустил сайт по контролю американской военной помощи Украине

Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, на котором американцы смогут получить информацию, как осуществляется контроль над оружием и оборудованием, предоставляемым США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских надзорных агентств, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы оказанную Киеву помощь использовали по назначению.

Издание The Hill отмечает, что республиканцы в Конгрессе США все еще выступают против выделения Украине помощи, в то же время многие из них задают себе вопрос, существует ли надлежащий учет отправляемого Киеву оружия.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч уже достаточно давно занимается темой использования помощи, выделяемой Украине. В феврале прошлого года он заявлял, что его ведомство пока не выявило случаев нецелевого использования американской помощи. "При этом он предупредил, что расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах", – писало тогда агентство Associated Press.

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