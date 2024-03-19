Боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы: Писториус о деталях нового пакета от Германии

Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в новом пакете военной помощи для ВСУ – боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом проинформировал журналистов министр обороны ФРГ Борис Писториус после завершения 20-й встречи Контактной группы по военной поддержке Украины.

"Мы подготовили к этой встрече в формате "Рамштайн" пакет помощи стоимостью около полумиллиарда евро. В него входит 10 тысяч артиллерийских снарядов из запасов наших Вооруженных сил. Доставка начнется вскоре, фактически немедленно", - сказал министр.

ФРГ, в частности, заключила договор на приобретение 100 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для Украины, начало поставок ожидается в этом году.

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В пакете также 100 БМП и столько же высокоэффективных автомобилей для логистики, запчасти для ранее передаваемых систем и большое количество медицинского материала.

Писториус также сообщил, что Германия берет на себя оплату 180 тысяч боеприпасов в рамках Чешской инициативы. Доставка их будет производиться поэтапно и начнется летом. Логистикой занимается чешская сторона, Писториус провел на выходных разговор со своей коллегой Яной Черноховой.

Относительно коалиции воздушной обороны в рамках "Рамштайна", инициированной Германией с Францией, к ней присоединилось еще одно государство - Норвегия. В целом коалиция насчитывает 15 стран. Украина должна быть обеспечена долговременными достаточными мощностями для защиты и сдерживания, подчеркнул немецкий политик. Важен вопрос совместимости, это показала война, добавил он.

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Глава Минобороны ФРГ проинформировал, что обсудит вопросы помощи Украине, в частности, вопросы дальнобойной артиллерии во время встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню позже на этой неделе в Берлине. В то же время он не подтвердил, что речь пойдет о ракетах Taurus. Министр отметил, что "все уже сказано по этому поводу, ничего нового нет". Он добавил, что французы и британцы поставляют ракеты, сопоставимые с немецкими системами.

На вопрос о том, в каком случае Германия могла бы послать свои войска в Украину, Писториус назвал вопрос гипотетическим, заявил, что такая опция не обсуждается и напомнил позицию канцлера Олафа Шольца: ноги немецкого солдата на украинской земле не будет.

Напомним, Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.