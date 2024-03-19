Боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы: Писториус о деталях нового пакета от Германии
Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в новом пакете военной помощи для ВСУ – боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом проинформировал журналистов министр обороны ФРГ Борис Писториус после завершения 20-й встречи Контактной группы по военной поддержке Украины.
"Мы подготовили к этой встрече в формате "Рамштайн" пакет помощи стоимостью около полумиллиарда евро. В него входит 10 тысяч артиллерийских снарядов из запасов наших Вооруженных сил. Доставка начнется вскоре, фактически немедленно", - сказал министр.
ФРГ, в частности, заключила договор на приобретение 100 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для Украины, начало поставок ожидается в этом году.
В пакете также 100 БМП и столько же высокоэффективных автомобилей для логистики, запчасти для ранее передаваемых систем и большое количество медицинского материала.
Писториус также сообщил, что Германия берет на себя оплату 180 тысяч боеприпасов в рамках Чешской инициативы. Доставка их будет производиться поэтапно и начнется летом. Логистикой занимается чешская сторона, Писториус провел на выходных разговор со своей коллегой Яной Черноховой.
Относительно коалиции воздушной обороны в рамках "Рамштайна", инициированной Германией с Францией, к ней присоединилось еще одно государство - Норвегия. В целом коалиция насчитывает 15 стран. Украина должна быть обеспечена долговременными достаточными мощностями для защиты и сдерживания, подчеркнул немецкий политик. Важен вопрос совместимости, это показала война, добавил он.
Глава Минобороны ФРГ проинформировал, что обсудит вопросы помощи Украине, в частности, вопросы дальнобойной артиллерии во время встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню позже на этой неделе в Берлине. В то же время он не подтвердил, что речь пойдет о ракетах Taurus. Министр отметил, что "все уже сказано по этому поводу, ничего нового нет". Он добавил, что французы и британцы поставляют ракеты, сопоставимые с немецкими системами.
На вопрос о том, в каком случае Германия могла бы послать свои войска в Украину, Писториус назвал вопрос гипотетическим, заявил, что такая опция не обсуждается и напомнил позицию канцлера Олафа Шольца: ноги немецкого солдата на украинской земле не будет.
Напомним, Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.
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Буде добре усе рахують з « немецькою пердантичностью».
Рахунок викатили Україні до останнего цента.
На кожен такий рахунок німетчини украіна може/повинна відповісти
акуратним списком своїх затрат, що зробила/втратила Україна.
Це- може бути збитки від агресора ( житло, інфраструктура, майно тощо).
Щоб західні партнери розуміли-
яку ціну платить Україна,
а яку вони.
С точки зору військової єфективністі - це сюрпризи. Про які ворог мае дізнатися на полі бою.
А може це для того щоб не виникало питань, чи е там Тауруси?
Ні. Ми не даемо Україні Тауруси та Леопарди 2.
Кому адресован цей меседж?
Але Піздоріус у своїми репертуарі.
Круто. Тобто постачати будуть нерівномірно. Не одним великим пакетом, а порціями. І все залежатиме від швидкості проплати та вчасності логістичних поставок. Це тобі не КНДР, яка надала все і одразу.
А що хотів сказати взагалі?