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Новости Война
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Боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы: Писториус о деталях нового пакета от Германии

борис,пісторіус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил, что в новом пакете военной помощи для ВСУ – боеприпасы, бронемашины, запчасти и медицинские материалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом проинформировал журналистов министр обороны ФРГ Борис Писториус после завершения 20-й встречи Контактной группы по военной поддержке Украины.

"Мы подготовили к этой встрече в формате "Рамштайн" пакет помощи стоимостью около полумиллиарда евро. В него входит 10 тысяч артиллерийских снарядов из запасов наших Вооруженных сил. Доставка начнется вскоре, фактически немедленно", - сказал министр.

ФРГ, в частности, заключила договор на приобретение 100 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для Украины, начало поставок ожидается в этом году.

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В пакете также 100 БМП и столько же высокоэффективных автомобилей для логистики, запчасти для ранее передаваемых систем и большое количество медицинского материала.

Писториус также сообщил, что Германия берет на себя оплату 180 тысяч боеприпасов в рамках Чешской инициативы. Доставка их будет производиться поэтапно и начнется летом. Логистикой занимается чешская сторона, Писториус провел на выходных разговор со своей коллегой Яной Черноховой.

Относительно коалиции воздушной обороны в рамках "Рамштайна", инициированной Германией с Францией, к ней присоединилось еще одно государство - Норвегия. В целом коалиция насчитывает 15 стран. Украина должна быть обеспечена долговременными достаточными мощностями для защиты и сдерживания, подчеркнул немецкий политик. Важен вопрос совместимости, это показала война, добавил он.

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Глава Минобороны ФРГ проинформировал, что обсудит вопросы помощи Украине, в частности, вопросы дальнобойной артиллерии во время встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню позже на этой неделе в Берлине. В то же время он не подтвердил, что речь пойдет о ракетах Taurus. Министр отметил, что "все уже сказано по этому поводу, ничего нового нет". Он добавил, что французы и британцы поставляют ракеты, сопоставимые с немецкими системами.

На вопрос о том, в каком случае Германия могла бы послать свои войска в Украину, Писториус назвал вопрос гипотетическим, заявил, что такая опция не обсуждается и напомнил позицию канцлера Олафа Шольца: ноги немецкого солдата на украинской земле не будет.

Напомним, Германия сегодня, 19 марта, объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов евро.

Автор: 

Германия (7070) помощь (7876) Писториус Борис (230)


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Топ комментарии
+4
Германія встає з колін. Параша, вставай в позу зю!
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19.03.2024 18:24 Ответить
+3
Велика подяка Дойчланд!
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19.03.2024 18:40 Ответить
+3
От що мені подобається у німців- це їх «пунктуальність».
Буде добре усе рахують з « немецькою пердантичностью».

Рахунок викатили Україні до останнего цента.

На кожен такий рахунок німетчини украіна може/повинна відповісти
акуратним списком своїх затрат, що зробила/втратила Україна.
Це- може бути збитки від агресора ( житло, інфраструктура, майно тощо).

Щоб західні партнери розуміли-
яку ціну платить Україна,
а яку вони.
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19.03.2024 19:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чессловіус чи Пісторіус, га?
)))
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19.03.2024 18:23 Ответить
Га ...
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19.03.2024 18:46 Ответить
От що мені подобається у німців- це їх «пунктуальність».
Буде добре усе рахують з « немецькою пердантичностью».

Рахунок викатили Україні до останнего цента.

На кожен такий рахунок німетчини украіна може/повинна відповісти
акуратним списком своїх затрат, що зробила/втратила Україна.
Це- може бути збитки від агресора ( житло, інфраструктура, майно тощо).

Щоб західні партнери розуміли-
яку ціну платить Україна,
а яку вони.
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19.03.2024 19:05 Ответить
Германія встає з колін. Параша, вставай в позу зю!
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19.03.2024 18:24 Ответить
Від чого? Від 10 тисяч снарядів? Це на скільки днів?
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19.03.2024 18:37 Ответить
ФРН виділила кошти на закупівлю 180 тисяч снарядів у рамках чеської ініціативи. Орбан утримався при голосуванні за виділення 5 млрд євро для військової допомоги Україні. Думаєш без німців обійшлось?
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19.03.2024 18:42 Ответить
Можливо. Але до вставання Німеччини з колін ще дуже далеко. Воно почнеться коли отримаєм Тауруси без всіляких умов та обмежень.
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19.03.2024 18:45 Ответить
Американське Риже чмо нам Томагавків сотні дасть?
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19.03.2024 18:49 Ответить
Авжеж. Дасть. 30 Абрамсів ледь випросили.
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19.03.2024 18:59 Ответить
Для чого це інформування що у пакеті допомоги України?

С точки зору військової єфективністі - це сюрпризи. Про які ворог мае дізнатися на полі бою.

А може це для того щоб не виникало питань, чи е там Тауруси?

Ні. Ми не даемо Україні Тауруси та Леопарди 2.
Кому адресован цей меседж?
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19.03.2024 18:45 Ответить
Це деза.
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19.03.2024 18:47 Ответить
Як би!

Але Піздоріус у своїми репертуарі.
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19.03.2024 18:51 Ответить
Так для кацапів- якби , а для нас- саме те- шо кацапів мочити і далі))
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19.03.2024 18:58 Ответить
Цей меседж адресовано тим, хто постійно згадує шоломи та аптечки.
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19.03.2024 18:48 Ответить
А може це прямий звіт для ху&ла?
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19.03.2024 18:52 Ответить
Може й так. Тоді лишається сподіватися, що маємо старанно дозовану дезінформацію.
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20.03.2024 08:24 Ответить
Велика подяка Дойчланд!
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19.03.2024 18:40 Ответить
Пісторіус також поінформував, що Німеччина бере на себе оплату 180 тисяч *********** у рамках Чеської ініціативи. Доставка їх буде здійснюватися поетапно та розпочнеться влітку.


Круто. Тобто постачати будуть нерівномірно. Не одним великим пакетом, а порціями. І все залежатиме від швидкості проплати та вчасності логістичних поставок. Це тобі не КНДР, яка надала все і одразу.
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19.03.2024 18:47 Ответить
Ага, щоб вгатили десь по ешелону.. Чи по складу біля кордону..
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19.03.2024 18:50 Ответить
Ну ми ж можемо почекати. У нас же ж всього вистачає.
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19.03.2024 18:55 Ответить
Є варіанти? Чи ми маємо Транссіб і Бам, по яким можна гнати ешелон за ешелоном? Чи так, полялякати?
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19.03.2024 19:04 Ответить
А в чому проблема? Нас океан розділяє? Треба літаками везти? У нас спільний кордон з ЄС. Позвозили все до складів у тій же ж Польщі або Румунії, а потім вже сюди. Раніше ж перевозили. І нічого - нормально все було.

А що хотів сказати взагалі?
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19.03.2024 19:10 Ответить
До Польщі? де скрізь стирчать путінські вуха? Румунія ще туди-сюди. Угорщина? Словаччина? Босфор? Все як на долоні. А взагалі я хотів сказати, що логістика потребує тиші і наші балачки нічого не вирішують. Довіряємо партнерам чи руки до гори...
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19.03.2024 19:21 Ответить
Босфор контролює Туреччина
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19.03.2024 19:33 Ответить
10 тис снарядів - це на два дні, курам на сміх! Якби Шольц реально хотів би допомогти Україні, то закупив би снаряди в США, у яких снаряди є, але грошей нібито немає.
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19.03.2024 20:46 Ответить
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 21:26 Ответить
Це як в медицині - поставили під капельницю, але от чи виживе...
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20.03.2024 05:37 Ответить
Якби одноклітинні наші громадяни перед війною не вибрали вазелін, а вибрали б порох, то в нас були б і снаряди і мир в Україні.
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20.03.2024 08:30 Ответить
 
 