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9 атак дронами-камикадзе и обстрел из тяжелой артиллерии: по Никопольщине в течение дня работало оружие оккупантов

нікопольщина

Российская армия в течение дня совершила 9 атак дронами-камикадзе и обстрелы из тяжелой артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области. Повреждены несколько зданий и экскаватор.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Поврежден частный дом и экскаватор. Изуродовано хозяйственное сооружение, еще одно – уничтожено", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах области было спокойно.

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Окупанти 19 березня обстріляли Нікопольщину
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Автор: 

обстрел (27820) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4074)


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А не бажає Херпіду організувати у Нікополі свій кабінет і комнатку для тимчасового проживання? Бути разом з людьми, які йому у 2019 році довірили життя. Привезти нові технології захисту асфальтом і показати, як це було край необхідне під час війни, що без асфальту нікуди, а ракети і снаряди для ЗСУ то муйня.
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19.03.2024 19:29 Ответить
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19.03.2024 21:48 Ответить
 
 