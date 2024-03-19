9 атак дронами-камикадзе и обстрел из тяжелой артиллерии: по Никопольщине в течение дня работало оружие оккупантов

Российская армия в течение дня совершила 9 атак дронами-камикадзе и обстрелы из тяжелой артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области. Повреждены несколько зданий и экскаватор.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Поврежден частный дом и экскаватор. Изуродовано хозяйственное сооружение, еще одно – уничтожено", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах области было спокойно.

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