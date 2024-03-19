Украине нужна поддержка, чтобы продолжать защищать свою территорию, надеемся на скорейшее решение Конгресса, - Остин

Украине необходима поддержка возможности продолжать защищать свою территорию и держать линию обороны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Что касается потенциального прорыва РФ. На поле боя мы наблюдаем ряд постепенных успехов россиян, о чем председатель Браун сказал только что. Эти успехи были достигнуты значительными затратами с точки зрения персонала и оборудования. Но, тем не менее, мы увидели некоторые успехи. Я общаюсь со своим украинским коллегой и главнокомандующим ВСУ, они чувствуют уверенность в своей способности продолжать защищать свою суверенную территорию и удерживать линию обороны. Конечно, им нужны боеприпасы. Им нужна поддержка, чтобы иметь возможность продолжать это делать", - сказал Остин на брифинге по результатам 20-го заседания в формате "Рамштайн".

Учитывая это, глава Пентагона подчеркнул, что надеется на скорое принятие в Конгрессе США дополнительного пакета помощи для Украины.

"Я по-прежнему вижу широкую поддержку в обеих палатах Конгресса Украины, и поэтому я оптимистичен по поводу того, что мы увидим прогресс. Но опять же, это вещь, которую нельзя абсолютно предусмотреть, и мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и нашими международными партнерами, чтобы гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку", - отметил министр.

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