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Украине нужна поддержка, чтобы продолжать защищать свою территорию, надеемся на скорейшее решение Конгресса, - Остин

остін

Украине необходима поддержка возможности продолжать защищать свою территорию и держать линию обороны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"Что касается потенциального прорыва РФ. На поле боя мы наблюдаем ряд постепенных успехов россиян, о чем председатель Браун сказал только что. Эти успехи были достигнуты значительными затратами с точки зрения персонала и оборудования. Но, тем не менее, мы увидели некоторые успехи. Я общаюсь со своим украинским коллегой и главнокомандующим ВСУ, они чувствуют уверенность в своей способности продолжать защищать свою суверенную территорию и удерживать линию обороны. Конечно, им нужны боеприпасы. Им нужна поддержка, чтобы иметь возможность продолжать это делать", - сказал Остин на брифинге по результатам 20-го заседания в формате "Рамштайн".

Учитывая это, глава Пентагона подчеркнул, что надеется на скорое принятие в Конгрессе США дополнительного пакета помощи для Украины.

"Я по-прежнему вижу широкую поддержку в обеих палатах Конгресса Украины, и поэтому я оптимистичен по поводу того, что мы увидим прогресс. Но опять же, это вещь, которую нельзя абсолютно предусмотреть, и мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и нашими международными партнерами, чтобы гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку", - отметил министр.

Читайте также: Мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине, - Остин

Автор: 

Пентагон (1469) США (27131) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+4
СПОЧАТКУ ТРЕБА ПРИБРАТИ МАРОДЕРНЮ КОЗИРА
Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
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19.03.2024 19:17 Ответить
+3
До листопада мабуть встигнитє!
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19.03.2024 19:17 Ответить
+3
Вишвирнули 16 генералів команди Залужного , заблокували у парламенті ротацію та поповнення ЗСУ, випустили під чесне слово МАРОДЕРА Лієва ( може його в адвокати заберуть під себе Резніков та Баканов? ), повернули вже прямо в МО мародера Тимошенко., нищаться зрадою дорогі установкиПВО (чого не було при генералітеті Залужного) ..- й цій владі довіряти нові ресурси від ПАРТНЕРІВ??? ...
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19.03.2024 19:22 Ответить
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СПОЧАТКУ ТРЕБА ПРИБРАТИ МАРОДЕРНЮ КОЗИРА
Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
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19.03.2024 19:17 Ответить
Вишвирнули 16 генералів команди Залужного , заблокували у парламенті ротацію та поповнення ЗСУ, випустили під чесне слово МАРОДЕРА Лієва ( може його в адвокати заберуть під себе Резніков та Баканов? ), повернули вже прямо в МО мародера Тимошенко., нищаться зрадою дорогі установкиПВО (чого не було при генералітеті Залужного) ..- й цій владі довіряти нові ресурси від ПАРТНЕРІВ??? ...
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19.03.2024 19:22 Ответить
До листопада мабуть встигнитє!
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19.03.2024 19:17 Ответить
та не спішіть.

вова оманський каже, що ситуація на фронті краща, ніж 3 місяці тому.

навіть французські військові нам не треба, от настільки в нас все добре.

і взагалі, давайте допомогу в кредит, ну а ****. Хіба не ох*їнно: руками безкоштовних Микол знищуються кацапи й слабне параша, а діти і внуки Микол будуть доплачувати штатам за б/у техніку , яка замість списання буде передана в вигляді позики.
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19.03.2024 19:31 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

1) з коменту Ellena@Soader23: "Від БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА: З Рамштайну-20 спостереження одного з причетних: на переговорних майданчиках, на яких працював Умеров все помірно сумно. Як кажуть переговорники від США та Нідерландів з якими працював Умеров, він... 2) ...Умеров, він "не має потрібної дипломатичної гнучкості, має доволі низький професійний рівень у оборонній сфері і веде переговори виключно з точки зору вимог, а не пошуку шляхів рішення нагальних проблем, що призводить до низького рівня досягнення домовленостей".3) Умеров діє у переговорній сфері так же, як Зеленський - бикує і це дуже погано - бикування не працює у Зєлі з літа 23-го тому справи з постачанням зброї м'яко кажучи, не дуже".
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19.03.2024 19:46 Ответить
Трамп сказав про допомогу Україні: "що дев'ять місяців це вічність для війни і політики", думаю Джонсон в черговий раз тягне час в сподіванні що ми впадемо, Байден буде виглядати дурнем що програв Афганістан і Україну а Трамп тріумфально заїде в Білий дім.
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19.03.2024 20:11 Ответить
американське "бла бла бла" , для України і її народу ,таке ж саме ,як в Будапешті бла бла бла куйла ,
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19.03.2024 20:14 Ответить
Остіне, краще скажи - чому Байден не продає снаряди чеському президенту?
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19.03.2024 20:26 Ответить
Мабуть санкціі
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19.03.2024 20:32 Ответить
Сайт ВВС аналізує інформацію, поширену американським виданням The Hill щодо термінів можливого рішення Конгресу США з відновлення допомоги Україні:
"The Hill освещающет политическую жизнь в Вашингтоне, и сегодня рассказывает о том, когда Конгресс США может одобрить законопроект о помощи Украине, который пока остается заблокированным в Палате представителей.
В https://thehill.com/homenews/house/4540014-speaker-johnson-gop-face-crunch-time-on-ukraine/ публикации СМИ сказано, что на этой неделе нижняя палата американского парламента вернется к работе во вторник, но будет проводить сессионные заседания только в течение четырех дней, а затем отправится на двухнедельные пасхальные каникулы.
Как пишет The Hill, демократы-конгрессмены и другие сторонники Украины призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование уже до конца недели.
Республиканцы в Конгрессе ранее связывали одобрение закона о помощи Украине (он также предполагает поддержку Израиля и Тайваня) с укреплением охраны южной границы США и ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.
По данным The Hill, рассмотреть закон о помощи Украине на этой неделе будет не так просто, поскольку Конгрессу также предстоит предотвратить «шатдаун», то есть прекращение работы правительственных структур без одобренного финансирования.
Джонсон уже дал понять, что намерен сначала рассмотреть вопросы, связанные с работой правительства, и только потом вернуться к законопроекту о помощи другим государствам, сказано в публикации.
Если закон о поддержке Киева не будет принят на этой неделе, его рассмотрение может начаться только после 9 апреля, когда Конгресс вернется к работе после Пасхи.
«По мнению многих демократов, изможденные украинские силы не могут ждать так долго», - пишут авторы. Они напоминают, что на фоне отсутствия американской военной помощи ВСУ потеряли город Авдеевка в Донецкой области и продолжают медленно отступать.
При этом Джонсон пока не объяснил, как и когда именно он планирует решать вопрос с законопроектом о помощи Киеву".

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 Онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 19:17
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19.03.2024 20:29 Ответить
" Сподіваємось " це ще не глибоке "сподівання " ,можна ще почекати до виборів трампа , в америці при слові трамп у конгрессменів діарея , поспішати не треба
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19.03.2024 20:30 Ответить
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет "Сатана"). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам
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19.03.2024 22:37 Ответить
 
 