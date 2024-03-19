Украине нужна поддержка, чтобы продолжать защищать свою территорию, надеемся на скорейшее решение Конгресса, - Остин
Украине необходима поддержка возможности продолжать защищать свою территорию и держать линию обороны.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"Что касается потенциального прорыва РФ. На поле боя мы наблюдаем ряд постепенных успехов россиян, о чем председатель Браун сказал только что. Эти успехи были достигнуты значительными затратами с точки зрения персонала и оборудования. Но, тем не менее, мы увидели некоторые успехи. Я общаюсь со своим украинским коллегой и главнокомандующим ВСУ, они чувствуют уверенность в своей способности продолжать защищать свою суверенную территорию и удерживать линию обороны. Конечно, им нужны боеприпасы. Им нужна поддержка, чтобы иметь возможность продолжать это делать", - сказал Остин на брифинге по результатам 20-го заседания в формате "Рамштайн".
Учитывая это, глава Пентагона подчеркнул, что надеется на скорое принятие в Конгрессе США дополнительного пакета помощи для Украины.
"Я по-прежнему вижу широкую поддержку в обеих палатах Конгресса Украины, и поэтому я оптимистичен по поводу того, что мы увидим прогресс. Но опять же, это вещь, которую нельзя абсолютно предусмотреть, и мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом и нашими международными партнерами, чтобы гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку", - отметил министр.
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Фортифікаційні замовлення в структурі Міноборони почались з кінця лютого, коли міністр оборони Рустем Умєров взяв своїм радником колишнього замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.
вова оманський каже, що ситуація на фронті краща, ніж 3 місяці тому.
навіть французські військові нам не треба, от настільки в нас все добре.
і взагалі, давайте допомогу в кредит, ну а ****. Хіба не ох*їнно: руками безкоштовних Микол знищуються кацапи й слабне параша, а діти і внуки Микол будуть доплачувати штатам за б/у техніку , яка замість списання буде передана в вигляді позики.
@leusenko1
1) з коменту Ellena@Soader23: "Від БАНДЕРІВЕЦЬ НА СЛУЖБІ ДЯДЕЧКА СЕМА: З Рамштайну-20 спостереження одного з причетних: на переговорних майданчиках, на яких працював Умеров все помірно сумно. Як кажуть переговорники від США та Нідерландів з якими працював Умеров, він... 2) ...Умеров, він "не має потрібної дипломатичної гнучкості, має доволі низький професійний рівень у оборонній сфері і веде переговори виключно з точки зору вимог, а не пошуку шляхів рішення нагальних проблем, що призводить до низького рівня досягнення домовленостей".3) Умеров діє у переговорній сфері так же, як Зеленський - бикує і це дуже погано - бикування не працює у Зєлі з літа 23-го тому справи з постачанням зброї м'яко кажучи, не дуже".
"The Hill освещающет политическую жизнь в Вашингтоне, и сегодня рассказывает о том, когда Конгресс США может одобрить законопроект о помощи Украине, который пока остается заблокированным в Палате представителей.
В https://thehill.com/homenews/house/4540014-speaker-johnson-gop-face-crunch-time-on-ukraine/ публикации СМИ сказано, что на этой неделе нижняя палата американского парламента вернется к работе во вторник, но будет проводить сессионные заседания только в течение четырех дней, а затем отправится на двухнедельные пасхальные каникулы.
Как пишет The Hill, демократы-конгрессмены и другие сторонники Украины призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование уже до конца недели.
Республиканцы в Конгрессе ранее связывали одобрение закона о помощи Украине (он также предполагает поддержку Израиля и Тайваня) с укреплением охраны южной границы США и ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.
По данным The Hill, рассмотреть закон о помощи Украине на этой неделе будет не так просто, поскольку Конгрессу также предстоит предотвратить «шатдаун», то есть прекращение работы правительственных структур без одобренного финансирования.
Джонсон уже дал понять, что намерен сначала рассмотреть вопросы, связанные с работой правительства, и только потом вернуться к законопроекту о помощи другим государствам, сказано в публикации.
Если закон о поддержке Киева не будет принят на этой неделе, его рассмотрение может начаться только после 9 апреля, когда Конгресс вернется к работе после Пасхи.
«По мнению многих демократов, изможденные украинские силы не могут ждать так долго», - пишут авторы. Они напоминают, что на фоне отсутствия американской военной помощи ВСУ потеряли город Авдеевка в Донецкой области и продолжают медленно отступать.
При этом Джонсон пока не объяснил, как и когда именно он планирует решать вопрос с законопроектом о помощи Киеву".
https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 Онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 19:17