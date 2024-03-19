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Новости
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88 миллиардов долларов за два года собрали страны "Рамштайна" в поддержку Украины, - Остин

остін,ллойд

Страны Контактной группы по обороне Украины за два года собрали $88 млрд военной поддержки, и сейчас сосредотачиваются на двух направлениях – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя, а также оказать помощь для долгосрочной перспективы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник по итогам заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин.

"На протяжении почти двух лет эта Контактная группа выделила более $88 млрд в помощь Украине в сфере безопасности", - отметил Остин.

Он отметил, что наибольшие усилия приложили 15 союзников США, выделяющих Украине больше, чем Соединенные Штаты в расчете на собственный ВВП.

"Наши союзники и партнеры продолжают активизироваться, США также должны сделать это", - подчеркнул глава Пентагона.

Он отметил, что Контактная группа продолжает сосредотачиваться на двух направлениях.

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"Во-первых, мы работаем вместе, чтобы обеспечить немедленную поддержку украинских войск, а во-вторых, мы упорно работаем с руководством Украины, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", – проинформировал министр обороны США.

Он продолжил, что работа над долгосрочной поддержкой зиждется на усилиях Коалиций возможностей, чтобы помочь Украине создать надежную боевую мощь на будущее.

"Коалиции возможностей помогут и позволят друзьям Украины координировать общую поддержку на протяжении многих лет. Они создают последовательный, оперативный и устойчивый подход к безопасности Украины в будущем", – отметил Остин.

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В этой связи он сообщил, что во вторник провел первое заседание руководящей группы Коалиций возможностей, которое придало единства в усилиях и целях восьми коалиций стран в поддержку Украины. В ходе нынешней встречи был обсужден достигнутый прогресс и скоординированы дальнейшие пути решения ключевых вопросов.

Остин поблагодарил за совместную работу представителей Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Великобритании.

"Они активизировались, чтобы возглавить Коалиции возможностей и привлечь ресурсы и персонал для выполнения этой критически важной задачи. Их лидерство является свидетельством единства и решительности встречи "Рамштайн" сегодня", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение непосредственно для Соединенных Штатов. По его словам, когда США инвестируют в безопасность Украины, они инвестируют в собственную безопасность.

Автор: 

помощь (7876) поддержка (701) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
Ви ***** за нафту заплатити у 5 разів більше !!!
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19.03.2024 19:26 Ответить
+4
и по 130 млрд в год в течении 20 лет на афганистан, добавил Остин.
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19.03.2024 19:44 Ответить
+3
Саме Тимошенко мародер вищого рівня був звільнений показово перед одним з" Рамштайнів"- щоби МАРОДЕР РЕЗНІКОВ зміг чіплятися на Остін своїми цьомками з обнімашками - зараз Умєров став кришею для того ж Тимошенко - й Остін буде жати йому клешню?
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19.03.2024 19:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хоч би вже не соромились з такими оголошеннями!!!
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19.03.2024 19:24 Ответить
Чим довше тягнеться вирішення з допомогою- тим більше палиться МАРОДЕРНЯ ЄРМКА
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19.03.2024 19:26 Ответить
Саме Тимошенко мародер вищого рівня був звільнений показово перед одним з" Рамштайнів"- щоби МАРОДЕР РЕЗНІКОВ зміг чіплятися на Остін своїми цьомками з обнімашками - зараз Умєров став кришею для того ж Тимошенко - й Остін буде жати йому клешню?
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19.03.2024 19:25 Ответить
Ви ***** за нафту заплатити у 5 разів більше !!!
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19.03.2024 19:26 Ответить
він же це казав 11.2023 (4 місяці тому) .
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19.03.2024 19:27 Ответить
Не агресивний зелений дятел. Птиця спвуча.
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19.03.2024 20:26 Ответить
Ця птиця не виділяється ні розумом, ні кмітливістю.
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19.03.2024 20:42 Ответить
88 мільярлдів доларів і це тільки гроші, які зібрали країни "Рамштайну". А була купа і інших фінансувань. Вова, де гроші?
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19.03.2024 19:31 Ответить
Поки що зібрали 0 бойових гелікоптерів, 0 літаків, 100 західних танків та 0 ударних безпілотників та 10 балістичних ракет. Якось дорого за 88 мільярдів.
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19.03.2024 19:32 Ответить
"Дух захватывает при одной мысли, что...
...чем в Америке!" (с)
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19.03.2024 19:36 Ответить
Ісландії, КАРЛ
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19.03.2024 19:38 Ответить
и по 130 млрд в год в течении 20 лет на афганистан, добавил Остин.
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19.03.2024 19:44 Ответить
Копійки за ту роботу, що виконує Україна. Не соромились би озвучувати.
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19.03.2024 19:52 Ответить
Він озвучує цифри, а не кількість зброї, яка нам була поставлена, бо цією зброєю, яку нам поставили, якщо співставити з силами які кидає кремль, війну проти РФ не виграти.
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19.03.2024 19:59 Ответить
Вони й не ставлять за мету, щоб Україна виграла. Сша УЖЕ отримали всі преференції з війни. Тут великий список. Далі України війна не піде. А на нас їм начхати.
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19.03.2024 20:05 Ответить
Остін ліпить "горбатого" про хліб , котрий США ВИПІКАЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ ПІВ РОКУ ТОМУ. І нічого не розказує про те ,чому вони перестали його випікати для України і її народу.
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19.03.2024 20:12 Ответить
Дякуємо.
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19.03.2024 21:33 Ответить
ну це умовні $млрд. невідомо як оцінювали застарілу техніку.яку передавали нам, замість дорогої утилізації у себе.
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19.03.2024 22:00 Ответить
А на скільки у рашки придбали нафти, газу, ну і так по "мєлочі"?
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19.03.2024 23:24 Ответить
 
 