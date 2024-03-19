88 миллиардов долларов за два года собрали страны "Рамштайна" в поддержку Украины, - Остин

Страны Контактной группы по обороне Украины за два года собрали $88 млрд военной поддержки, и сейчас сосредотачиваются на двух направлениях – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя, а также оказать помощь для долгосрочной перспективы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во вторник по итогам заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин.

"На протяжении почти двух лет эта Контактная группа выделила более $88 млрд в помощь Украине в сфере безопасности", - отметил Остин.

Он отметил, что наибольшие усилия приложили 15 союзников США, выделяющих Украине больше, чем Соединенные Штаты в расчете на собственный ВВП.

"Наши союзники и партнеры продолжают активизироваться, США также должны сделать это", - подчеркнул глава Пентагона.

Он отметил, что Контактная группа продолжает сосредотачиваться на двух направлениях.

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"Во-первых, мы работаем вместе, чтобы обеспечить немедленную поддержку украинских войск, а во-вторых, мы упорно работаем с руководством Украины, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", – проинформировал министр обороны США.

Он продолжил, что работа над долгосрочной поддержкой зиждется на усилиях Коалиций возможностей, чтобы помочь Украине создать надежную боевую мощь на будущее.

"Коалиции возможностей помогут и позволят друзьям Украины координировать общую поддержку на протяжении многих лет. Они создают последовательный, оперативный и устойчивый подход к безопасности Украины в будущем", – отметил Остин.

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В этой связи он сообщил, что во вторник провел первое заседание руководящей группы Коалиций возможностей, которое придало единства в усилиях и целях восьми коалиций стран в поддержку Украины. В ходе нынешней встречи был обсужден достигнутый прогресс и скоординированы дальнейшие пути решения ключевых вопросов.

Остин поблагодарил за совместную работу представителей Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Великобритании.

"Они активизировались, чтобы возглавить Коалиции возможностей и привлечь ресурсы и персонал для выполнения этой критически важной задачи. Их лидерство является свидетельством единства и решительности встречи "Рамштайн" сегодня", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение непосредственно для Соединенных Штатов. По его словам, когда США инвестируют в безопасность Украины, они инвестируют в собственную безопасность.