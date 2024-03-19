За сутки на фронте 67 боевых столкновений. Больше всего российских атак отражено на Новопавловском направлении - 18, - Генштаб
За минувшие сутки на линии боевого столкновения Силы обороны отразили 67 штурмов россиян. Самым активным остается Новопавловское направление, там было отражено 18 атак армии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Продолжаются семьсот пятьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Рроссийской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома", - говорится в вечерней сводке.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лукашевка, Белополье Сумской области, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Прогресс, Гремяч Черниговской области; Мануховка, Мирополье, Пономаренки Сумской области; Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Веселое Донецкой области и Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Николаевка, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Тоненькое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Победа и Новомихайловка. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Антоновка, Екатериновка и Благодатное Донецкой области.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка и Гуляпольское Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаровка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2-м складам боеприпасов и одному средству РЭБ врага.
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