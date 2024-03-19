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Канада выделит $30 миллионов для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины

канада

Канада выделит 40 миллионов канадских долларов (около 30 млн долларов США) для закупки у третьих стран артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ходе обсуждений представители Украины прямо говорили о неотложной потребности в большем количестве артиллерийских боеприпасов. Пока мы вместе с партнерами в канадской промышленности работаем над увеличением внутреннего производства 155-мм снарядов, мы также решительно настроены как можно быстрее удовлетворить неотложные потребности Украины. Поддержав чешскую инициативу по передаче Украине большого количества артиллерийских боеприпасов, Канада наращивает усилия, чтобы удовлетворить одну из самых насущных оборонных потребностей Украины", - сказал он.

Блэр считает, что эти средства позволят срочно доставить в Украину несколько тысяч боеприпасов.

Кроме того, Канада передаст Вооруженным силам Украины устройства ночного видения на 5,7 млн дол., которые будут закуплены у канадской компании Twenty20 Insight.

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Автор: 

боеприпасы (2361) Канада (2099) Чехия (1741)


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Топ комментарии
+3
Напевно, мають закупити доволі значну кількість снарядів, адже вже чимало країн скинулися коштами на цю ініціативу і всі по декілька десятків мільйонів. Хочеться вірити, що там не буде так, як з нашим МО, яке виділило гроші на міни та снаряди і в результаті - ні ***********, ні грошей.
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19.03.2024 20:08 Ответить
+3
Ніхто при цьому не звернув увагу на той факт, що чеський Павел збирає гроші на купівлю снарядів у третьому Світі, а не в США, хоча в США снаряди є. Відповідь проста - Байден не хоче постачати снаряди в Україну
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19.03.2024 20:21 Ответить
+1
Для ясності. Це: 30 000 000:4 000=7500 снарядів. Не відмовляємо собі ні в чому.
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19.03.2024 20:10 Ответить
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Напевно, мають закупити доволі значну кількість снарядів, адже вже чимало країн скинулися коштами на цю ініціативу і всі по декілька десятків мільйонів. Хочеться вірити, що там не буде так, як з нашим МО, яке виділило гроші на міни та снаряди і в результаті - ні ***********, ні грошей.
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19.03.2024 20:08 Ответить
Для ясності. Це: 30 000 000:4 000=7500 снарядів. Не відмовляємо собі ні в чому.
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19.03.2024 20:10 Ответить
Ну якщо ти можеш запропонувати для ЗСУ мільйон снарядів то давай , ми чекаємо 🤦
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19.03.2024 21:22 Ответить
Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для фінансування чеської ініціативи з придбання артилерійських *********** для Сил оборони України.
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19.03.2024 20:20 Ответить
Ніхто при цьому не звернув увагу на той факт, що чеський Павел збирає гроші на купівлю снарядів у третьому Світі, а не в США, хоча в США снаряди є. Відповідь проста - Байден не хоче постачати снаряди в Україну
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19.03.2024 20:21 Ответить
Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що на це зголосилися, зокрема, Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), а також Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія, Литва, Польща, Люксембург.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії ***********, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.
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19.03.2024 20:21 Ответить
07.03.24 20:48

Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.

По словам чешского президента, "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук.

А вони все збирають і збирають. Ніяк зупинитися не можуть.
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19.03.2024 20:48 Ответить
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина покриє витрати на 180 000 снарядів у межах чеської ініціативи з постачання артилерійських *********** Україні.

Відповідну заяву він зробив у вівторок, 19 березня, на полях 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".
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19.03.2024 21:33 Ответить
Ця сума - це кацапам на день війни
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19.03.2024 21:05 Ответить
Дякуємо.
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19.03.2024 21:41 Ответить
ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч ***********

Мда... Якось несолідно як для Канади...
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19.03.2024 22:15 Ответить
 
 