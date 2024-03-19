Канада выделит $30 миллионов для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины
Канада выделит 40 миллионов канадских долларов (около 30 млн долларов США) для закупки у третьих стран артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом объявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ходе обсуждений представители Украины прямо говорили о неотложной потребности в большем количестве артиллерийских боеприпасов. Пока мы вместе с партнерами в канадской промышленности работаем над увеличением внутреннего производства 155-мм снарядов, мы также решительно настроены как можно быстрее удовлетворить неотложные потребности Украины. Поддержав чешскую инициативу по передаче Украине большого количества артиллерийских боеприпасов, Канада наращивает усилия, чтобы удовлетворить одну из самых насущных оборонных потребностей Украины", - сказал он.
Блэр считает, что эти средства позволят срочно доставить в Украину несколько тысяч боеприпасов.
Кроме того, Канада передаст Вооруженным силам Украины устройства ночного видения на 5,7 млн дол., которые будут закуплены у канадской компании Twenty20 Insight.
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Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії ***********, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.
Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.
По словам чешского президента, "на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, 800 тысяч штук.
А вони все збирають і збирають. Ніяк зупинитися не можуть.
Відповідну заяву він зробив у вівторок, 19 березня, на полях 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".
Мда... Якось несолідно як для Канади...