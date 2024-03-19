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Новости Война
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10 бригад ВСУ на восточном фронте получили тысячу FPV-дронов и крупную партию автотехники. ФОТО

Петр Порошенко привез большую партию техники на восточный фронт. Одновременно помощь получили представители 10 бригад и батальонов. Более тысячи FPV-дронов получили подразделения, воюющие на самых горячих участках фронта – десантники, разведчики и пехотинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

допомога ЗСУ від Порошенка

Кроме FPV и "Мавиков", бригады усилили автотранспортом. Мощные грузовики DAF YA, "рабочие лошадки" DAF Leyland, а также передвижные авторемонтные мастерские, микроавтобус Mercedes Sprinter, стирально-душевые комплексы – эта партия помощи армии "потянула" на 24 млн грн.

"Для 28-й и 47-й ОМБр пригнали 4 грузовика DAF YA. А за руль Mercedes Sprinter сядут военные из 22-й отдельной механизированной бригады. Их мы доукомплектовали и двумя стирально-душевыми комплексами", – рассказал Порошенко.

автівки для ЗСУ від Порошенка

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3 грузовика DAF LayLand получают бойцы Отдельной Президентской бригады. На базе DAF сделаны и передвижные авторемонтные мастерские, которые будут приводить в порядок технику прямо на линии столкновения.

порошенко

Общее количество грузовиков DAF LayLand, DAF YA, Foden, которые Порошенко передал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, достигло 500 единиц.

Автор: 

Порошенко Петр (19618)


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Топ комментарии
+72
Дякую ВАМ пане президенте!
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19.03.2024 20:06 Ответить
+65
Той випадок, коли навіть не відкриваючи статтю, вже з заголовку розумієш, звідки ця допомога.
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19.03.2024 20:12 Ответить
+41
той віпадок колі ще не віткрів статью,але вже знаеш чіе облічя побачіш.
Респект Петру Алексійовічу
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19.03.2024 20:12 Ответить
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Дякую ВАМ пане президенте!
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19.03.2024 20:06 Ответить
Подяка Петру Олексійовичу, що тут ще далі можна написати якщо без мату, нічого..
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19.03.2024 20:08 Ответить
Той випадок, коли навіть не відкриваючи статтю, вже з заголовку розумієш, звідки ця допомога.
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19.03.2024 20:12 Ответить
Так. Але, виходячи з заголовка, все це знов виникло з нізвідки, само собою.
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19.03.2024 21:39 Ответить
той віпадок колі ще не віткрів статью,але вже знаеш чіе облічя побачіш.
Респект Петру Алексійовічу
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19.03.2024 20:12 Ответить
А недоразумение хоть шо-та донатило?
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19.03.2024 20:12 Ответить
А відосик за рахунок бюджету рахується?
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19.03.2024 20:14 Ответить
Видосик за счет бюджета, это если ты - хапуга
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19.03.2024 20:16 Ответить
Ще одне погоняло Зеленського!
*******,Легитимний-2,ЛігтОмний ,і от тепер Хапуга.
Цікавий збіг на Х!
Хезбола,Хуйло,Хамас,*******,Хусіти,Хапуга.
Знов соУпадениє?!
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19.03.2024 20:22 Ответить
Неначасі
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19.03.2024 20:28 Ответить
Он нам нічево нє должен.
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19.03.2024 23:06 Ответить
Порох не зупиняєтьс.Дякую Вам Президенте!
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19.03.2024 20:12 Ответить
Хтож іще крім Порошенко?!
Офшорний мільярдер Зеленський здатний передавати тільки відосіки за рахунок бюджету.
От уявіть як на раше тисячами знешкоджуються расєяне від його відосиків!
Чесно - чесно! Ви теж нічого робити не можете коли регочете.
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19.03.2024 20:13 Ответить
Дякуємо Порошенку за турботу!!
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19.03.2024 20:13 Ответить
Клоун в подметки не годится.
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19.03.2024 20:14 Ответить
А от нафіга його обирали?!
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19.03.2024 20:16 Ответить
Я сам в а.уе, почему параллельно с лайком нет функции антилайк. Мабуть, воспользуюсь керуванням спаму (за наклеп).
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19.03.2024 20:24 Ответить
Брэхло, окромя зебила и пана Порошенко, было еще 37 претендентов.
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19.03.2024 20:27 Ответить
ти не психуй, бо - і зебіл, і трампіст одночасно. Гремуча суміш! - не для твоїх нервів. Ну, хііба що - пошлеш його *****, і... правильно зробиш
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19.03.2024 20:32 Ответить
спасибки за наколку.
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19.03.2024 20:39 Ответить
То чому тепер навпаки?!
Може тому, що повторювали за ****** "аби не Порошенко!"
*********** і досі повторюють.
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19.03.2024 20:25 Ответить
Впевнені,що зараз у виборі Зеленський/Порошенко виграє зє?!😁
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19.03.2024 20:39 Ответить
Тре у 73 % от 37% проголосовавших спрашивать. А инфантилы в 63% , забившие на выборы, пусть теперь не скиглять , стосовно зебила. Да и военным, в своем большинстве, как и западной части Украины, должно быть стыдно за то, шо они наголосовали.
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19.03.2024 20:22 Ответить
А ведь ступни(от слова дурний як ступа) любили когда-то сравнивать достижения в сравнении с 1913-ым годом. При Порошенко явно в военке лед тронулся и об этом замалчивать, может тока ватан-сепарок.
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19.03.2024 20:38 Ответить
а ти взмозі продовжити?
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19.03.2024 20:41 Ответить
А еслиб не пришли еще 17%,то у Зели былобы 100%!
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19.03.2024 20:42 Ответить
73% от 37% (пришедших проголосовать) =27% (от имеющих право голосовать). Т.е. , если бы не пришли те, кто голосовал за Порошенко, за клоуна проголосовали бы все те же 27%, от имеющих право голосовать.
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19.03.2024 21:06 Ответить
Мдда. Умные голосовали за умного.
Остальные за Зеленского.
"все теже 27% от имеющих право голосовать" и дають 100% за клоуна.
Так понятно?
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19.03.2024 21:15 Ответить
бісить коли в заголовку ніколи не пишуть прізвище пороха
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19.03.2024 20:14 Ответить
Ще не читав інфи. Але знову стало цікаво: а що там Порох знову вкрав?
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19.03.2024 20:14 Ответить
Підсунувши нам Зеленського з шапітолєм!
Якби піарився як Зє,а не будував з 0 армію,не віддавав борги за ЮВТ,і ще багато чого,то міг забезпечити наше майбутне в якості колонії раши ще на роки,як мріє рашист UB5E.
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19.03.2024 20:33 Ответить
та він не рашист... давно його тут помічаю, як демагога, анархіста, екстреміста та авантюриста в одному флаконі...
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19.03.2024 20:38 Ответить
Рашист,але з мізками. А от анархіст з нього як з мене балерина.
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19.03.2024 20:45 Ответить
Ти занадто шакаладу проковтнув. Відригни, бо отравишся.
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19.03.2024 20:50 Ответить
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19.03.2024 20:53 Ответить
ааааа,...
але забезпечувати твоє/ваше майбутнє методами ***** не те що Порох не хотів, а й ніхто би не дав йому цього робити...
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19.03.2024 20:36 Ответить
А науя він здав владу якомусь дебілу? Це можна було тільки спеціально зробити. Не розумію, як можна було про...ти якомусь поцу.
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19.03.2024 20:52 Ответить
Тому, що за того поца голосували такі самі поци, як ти
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19.03.2024 22:40 Ответить
Фу, пошляк-самоучка приповз. Я за пороха голосував. Ти його поцом обізвав? Нехорошо.
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19.03.2024 22:56 Ответить
брешеш, що за Пороха голосував. З таким менталітетом... ну, хіба що в 2014-му, коли тоді більшість ******** 73/43%зебілів хотіли як і нині безпроблемно "жрать+срать+ржать" і сподівались, що саме Порох це їм забезпечить.
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20.03.2024 12:39 Ответить
Бреше собака. І порохоботи з зєляботами. Я кажу правду. Скрипів, але голосував за нього. Бо решта ще гірші були.
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20.03.2024 18:57 Ответить
Оо а ''барига'' все ніяк не вгамується-все тикає носом зелених в їхнє жлобство.
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19.03.2024 20:16 Ответить

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19.03.2024 20:16 Ответить
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19.03.2024 20:30 Ответить
.....всем членограям до Пороха, как до Луны раком...Дякуємо Вам пане президент!
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19.03.2024 20:19 Ответить
А шо та скільки привіз Зеленській?
А шо та скільки привіз Ющенко?
А шо та скільки привіз Кучма?
А шо та скільки привезли діти Кравчука?
Прем'єрів та міністрів з 1991 року перераховувати не буду но теж цікаво.
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19.03.2024 20:21 Ответить
Можна сказати одним словом - "ніфуя" вони не привезли.
А от Порох привіз навпаки - "дофуя".
Здавалося б одне слово, а скільки змісту в ньому.
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19.03.2024 21:18 Ответить
А от чому так? Грабували вони державу та нас моцно, а як тоошев жирок підтопити так їх і нема. Особливо цікаво з цього приводу за патриЕта ющенко з купою синів. Де вони служать у ЗСУ?
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19.03.2024 21:35 Ответить
Майже всі наші чиновники крадуть і ложать виключно собі в кишеню в будь-якій ситуації і при любих розкладах, а от щоб допомогти іншим, хто має потребу в цій допомозі - зась, тут від них чекати доведеться довго. Є звісно виключення але то одиничні випадки.
На рахунок синів не знаю але зауважу, що сини і дочки наших колишніх і теперішніх топ політиків не були, не є і не будуть служити в ЗСУ, можливо є такі персони але знову ж таки - одиничні випадки.
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19.03.2024 21:50 Ответить
Вам повилазило, шо с бригад съехались "покупатели". Чи дурак может сфантазировать передачу военки под дроновым прицелом, на передовой.
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19.03.2024 20:34 Ответить
....пишу тут про це вже 101 раз...яке жадібне керівництво країни, що жаліє воякам навіть купити мило й пасту і цигарки воякам..... звіздосік ніяк не зігріє в окопі і не нагодує.
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19.03.2024 20:26 Ответить
От гад 😄, лізе і лізе зі своєю допомогою, до того ж у президентську бригаду! А найвеличніший що ж? Хоч маскувальну сітку передав на фронт!
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19.03.2024 20:27 Ответить
Звичайно, ????
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19.03.2024 20:28 Ответить
Маскувальний відосік
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19.03.2024 20:29 Ответить
відосік передасть
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19.03.2024 20:30 Ответить
Порох - молоток!
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19.03.2024 20:29 Ответить
а хтось маленькій цвях
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19.03.2024 20:31 Ответить
використаний
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19.03.2024 20:41 Ответить
два зебота відробляють свої тридцять срібняків

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19.03.2024 20:34 Ответить
Це був, у 19 році такий тяжкий вибір - або диктатура кровавого режиму зеленского, або Армія, Віра, Мова.
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19.03.2024 20:34 Ответить
Зато зебіли будують новий ТЦ у Бучі і асфальтують дороги поблизу фронту, цікаво для кого...
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19.03.2024 20:42 Ответить
Де будують?? Вже десь півроку як не був в тих краях.
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19.03.2024 21:19 Ответить
В продовження вчорашньої інфи "" розповідає https://t.me/budem_bambit/3495 менеджер ГО "Справа Громад" Юрій Бірюков (фотки кунгів та їх вмісту - під цією ссиллю) :
***
Новий проект... Отже, я насправді люблю ті моменти, коли ми приймаємо рішення розпочати новий технологічний проєкт, пов'язаний з модернізацією або переоснащенням. І ми робили б більше, ми робили б цікавіше, але фінанси - фінанси відіграють ключову роль. Тому доводиться розчаровувати підопічних, тому доводиться відмовляти, тому доводиться скорочувати перелік. Але цього разу ми послухали завдання і взялися за роботу.
Невеликі групи дуже специфічних професіоналів, підготовка яких триває роками. Дуже складна робота, що потребує ретельної підготовки та, ГОЛОВНЕ, нормального відпочинку між завданнями. Професіонали, які за один день роботи можуть радикально погіршити настрій цілим підрозділам окупантів.
Я не буду розповідати, в яких умовах вони працюють зараз, я не буду показувати, в яких умовах вони зараз відпочивають. Ми вирішили їм допомогти, отже - ми виклалися.
Мобільний комплекс, де є місце для спокійної роботи, де є мікрохвильова для теплої їжі, де є зручні спальні місця для відпочинку, кондиціонери та обігрівачі, автономність і мобільність. А ще там є кавоварка В одному проєкті зібралися "наші", вже викуплені, вантажівки DAF YA, причепи під контейнери та вміння ці контейнери переоснащувати.
У нас замовили 5 таких комплексів. Один ми подужали, але для інших нам дуже потрібна ваша допомога!
P.S. А професіонали дуже скоро передадуть слова вдячності вам та "палкі привітання" окупантам - ми покажемо як

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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19.03.2024 20:52 Ответить
Отже, якщо в двох словах: для виготовлення ще чотирьох польових комплексів керування комплексами ППО та ПРО ЗСУ України ГО "Справа Громад" потрібні кошти...
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19.03.2024 20:54 Ответить
Шановний Петро Олексійович, передавайте техніки більше, ніж опа встигає красти, бо в відерці нічого не лишиться там стільки дирочок.
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19.03.2024 20:57 Ответить
За одного битого, двух не битых дают!
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19.03.2024 20:57 Ответить
Дякую пане Президент
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19.03.2024 21:10 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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19.03.2024 21:32 Ответить
Зеленському, коломойському та їхній усій банді пора вже також допомагати фронту грошима з офшорів
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19.03.2024 21:52 Ответить
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19.03.2024 22:17 Ответить
500 одиниц ДАФ- це круто . ‼️‼️‼️
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19.03.2024 23:09 Ответить
А ещё он брата убил
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20.03.2024 02:17 Ответить
 
 