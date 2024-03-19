10 бригад ВСУ на восточном фронте получили тысячу FPV-дронов и крупную партию автотехники. ФОТО

Петр Порошенко привез большую партию техники на восточный фронт. Одновременно помощь получили представители 10 бригад и батальонов. Более тысячи FPV-дронов получили подразделения, воюющие на самых горячих участках фронта – десантники, разведчики и пехотинцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Кроме FPV и "Мавиков", бригады усилили автотранспортом. Мощные грузовики DAF YA, "рабочие лошадки" DAF Leyland, а также передвижные авторемонтные мастерские, микроавтобус Mercedes Sprinter, стирально-душевые комплексы – эта партия помощи армии "потянула" на 24 млн грн.

"Для 28-й и 47-й ОМБр пригнали 4 грузовика DAF YA. А за руль Mercedes Sprinter сядут военные из 22-й отдельной механизированной бригады. Их мы доукомплектовали и двумя стирально-душевыми комплексами", – рассказал Порошенко.

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3 грузовика DAF LayLand получают бойцы Отдельной Президентской бригады. На базе DAF сделаны и передвижные авторемонтные мастерские, которые будут приводить в порядок технику прямо на линии столкновения.

Общее количество грузовиков DAF LayLand, DAF YA, Foden, которые Порошенко передал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, достигло 500 единиц.