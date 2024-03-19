10 бригад ВСУ на восточном фронте получили тысячу FPV-дронов и крупную партию автотехники. ФОТО
Петр Порошенко привез большую партию техники на восточный фронт. Одновременно помощь получили представители 10 бригад и батальонов. Более тысячи FPV-дронов получили подразделения, воюющие на самых горячих участках фронта – десантники, разведчики и пехотинцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Кроме FPV и "Мавиков", бригады усилили автотранспортом. Мощные грузовики DAF YA, "рабочие лошадки" DAF Leyland, а также передвижные авторемонтные мастерские, микроавтобус Mercedes Sprinter, стирально-душевые комплексы – эта партия помощи армии "потянула" на 24 млн грн.
"Для 28-й и 47-й ОМБр пригнали 4 грузовика DAF YA. А за руль Mercedes Sprinter сядут военные из 22-й отдельной механизированной бригады. Их мы доукомплектовали и двумя стирально-душевыми комплексами", – рассказал Порошенко.
3 грузовика DAF LayLand получают бойцы Отдельной Президентской бригады. На базе DAF сделаны и передвижные авторемонтные мастерские, которые будут приводить в порядок технику прямо на линии столкновения.
Общее количество грузовиков DAF LayLand, DAF YA, Foden, которые Порошенко передал в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, достигло 500 единиц.
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Респект Петру Алексійовічу
*******,Легитимний-2,ЛігтОмний ,і от тепер Хапуга.
Цікавий збіг на Х!
Хезбола,Хуйло,Хамас,*******,Хусіти,Хапуга.
Знов соУпадениє?!
Офшорний мільярдер Зеленський здатний передавати тільки відосіки за рахунок бюджету.
От уявіть як на раше тисячами знешкоджуються расєяне від його відосиків!
Чесно - чесно! Ви теж нічого робити не можете коли регочете.
Може тому, що повторювали за ****** "аби не Порошенко!"
*********** і досі повторюють.
Остальные за Зеленского.
"все теже 27% от имеющих право голосовать" и дають 100% за клоуна.
Так понятно?
Якби піарився як Зє,а не будував з 0 армію,не віддавав борги за ЮВТ,і ще багато чого,то міг забезпечити наше майбутне в якості колонії раши ще на роки,як мріє рашист UB5E.
але забезпечувати твоє/ваше майбутнє методами ***** не те що Порох не хотів, а й ніхто би не дав йому цього робити...
А шо та скільки привіз Ющенко?
А шо та скільки привіз Кучма?
А шо та скільки привезли діти Кравчука?
Прем'єрів та міністрів з 1991 року перераховувати не буду но теж цікаво.
А от Порох привіз навпаки - "дофуя".
Здавалося б одне слово, а скільки змісту в ньому.
На рахунок синів не знаю але зауважу, що сини і дочки наших колишніх і теперішніх топ політиків не були, не є і не будуть служити в ЗСУ, можливо є такі персони але знову ж таки - одиничні випадки.
***
Новий проект... Отже, я насправді люблю ті моменти, коли ми приймаємо рішення розпочати новий технологічний проєкт, пов'язаний з модернізацією або переоснащенням. І ми робили б більше, ми робили б цікавіше, але фінанси - фінанси відіграють ключову роль. Тому доводиться розчаровувати підопічних, тому доводиться відмовляти, тому доводиться скорочувати перелік. Але цього разу ми послухали завдання і взялися за роботу.
Невеликі групи дуже специфічних професіоналів, підготовка яких триває роками. Дуже складна робота, що потребує ретельної підготовки та, ГОЛОВНЕ, нормального відпочинку між завданнями. Професіонали, які за один день роботи можуть радикально погіршити настрій цілим підрозділам окупантів.
Я не буду розповідати, в яких умовах вони працюють зараз, я не буду показувати, в яких умовах вони зараз відпочивають. Ми вирішили їм допомогти, отже - ми виклалися.
Мобільний комплекс, де є місце для спокійної роботи, де є мікрохвильова для теплої їжі, де є зручні спальні місця для відпочинку, кондиціонери та обігрівачі, автономність і мобільність. А ще там є кавоварка В одному проєкті зібралися "наші", вже викуплені, вантажівки DAF YA, причепи під контейнери та вміння ці контейнери переоснащувати.
У нас замовили 5 таких комплексів. Один ми подужали, але для інших нам дуже потрібна ваша допомога!
P.S. А професіонали дуже скоро передадуть слова вдячності вам та "палкі привітання" окупантам - ми покажемо як
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