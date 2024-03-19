В течение дня россияне атаковали из беспилотников 6 населенных пунктов на Херсонщине, из артиллерии обстреляли центр Херсона

В течение 19 марта российская армия атаковала из беспилотников Берислав, Широкую Балку, Бургунку, Михайловку, Качкаровку и Осокоровку.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток дроны атаковали Берислав, Широкую Балку, Бургунку, Михайловку, Качкаровку и Осокоровку. По населенным пунктам оккупанты били fpv-беспилотниками, а также сбрасывали взрывчатку. Зафиксировано по меньшей мере два десятка попаданий", - говорится в сообщении.

Вследствие ударов повреждены детский сад и жилой дом.

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Также россияне нанесли удар по центральной части Херсона. И снова под огнем – жилая застройка.

После обеда российский снаряд "прилетел" по жилому дому. В доме выбило стекла, также разбиты крыша и стены.

К счастью, никто из херсонцев в результате этих обстрелов не пострадал.