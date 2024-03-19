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Конгресс и Белый дом достигли согласия по бюджету США на 2024 год, - Байден

байден,джо

Представители обеих партий в Конгрессе США договорились с администрацией Белого дома по поводу всех разногласий, которые до сих пор препятствовали согласованию пакета законопроектов с государственным бюджетом до конца текущего финансового года.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о том, как продвигать дальше бюджетные законопроекты до конца года. Палата представителей и Сенат сейчас работают над завершением разработки пакета, который можно будет быстро вынести на рассмотрение", - рассказал он.

Байден пообещал, что немедленно подпишет пакет документов, как только он поступит в Белый дом.

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Автор: 

бюджет (4839) Конгресс США (1242) США (27145)


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Та невже?! Березень закінчується... Між іншим, це він про бюджет якого року?
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19.03.2024 20:48 Ответить
це про бюджет поточного фінансового року, а він в США триває з 01/10 по 30/09
До речі, прийняття його Конгресом (та й купи інших Законів) бойкотують трампісти.
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19.03.2024 21:10 Ответить
Приймуть і підуть на канікули. А з10 ківтня почнуть позмови про кордон.
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19.03.2024 21:17 Ответить
Мабуть трамп дав відмашку ,та дозволив...
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19.03.2024 20:52 Ответить
Старі пердуни взагалі умом тронулись, напевно їм побарабану що буде через 1,5 - 2 роки.
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19.03.2024 21:08 Ответить
Сайт ВВС аналізує інформацію, поширену американським виданням The Hill щодо термінів можливого рішення Конгресу США з відновлення допомоги Україні:
"The Hill освещающет политическую жизнь в Вашингтоне, и сегодня рассказывает о том, когда Конгресс США может одобрить законопроект о помощи Украине, который пока остается заблокированным в Палате представителей.
В https://thehill.com/homenews/house/4540014-speaker-johnson-gop-face-crunch-time-on-ukraine/ публикации СМИ сказано, что на этой неделе нижняя палата американского парламента вернется к работе во вторник, но будет проводить сессионные заседания только в течение четырех дней, а затем отправится на двухнедельные пасхальные каникулы.
Как пишет The Hill, демократы-конгрессмены и другие сторонники Украины призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести законопроект на голосование уже до конца недели.
Республиканцы в Конгрессе ранее связывали одобрение закона о помощи Украине (он также предполагает поддержку Израиля и Тайваня) с укреплением охраны южной границы США и ужесточением мер по борьбе с нелегальной миграцией.
По данным The Hill, рассмотреть закон о помощи Украине на этой неделе будет не так просто, поскольку Конгрессу также предстоит предотвратить «шатдаун», то есть прекращение работы правительственных структур без одобренного финансирования.
Джонсон уже дал понять, что намерен сначала рассмотреть вопросы, связанные с работой правительства, и только потом вернуться к законопроекту о помощи другим государствам, сказано в публикации.
Если закон о поддержке Киева не будет принят на этой неделе, его рассмотрение может начаться только после 9 апреля, когда Конгресс вернется к работе после Пасхи.
«По мнению многих демократов, изможденные украинские силы не могут ждать так долго», - пишут авторы. Они напоминают, что на фоне отсутствия американской военной помощи ВСУ потеряли город Авдеевка в Донецкой области и продолжают медленно отступать.
При этом Джонсон пока не объяснил, как и когда именно он планирует решать вопрос с законопроектом о помощи Киеву. С одной стороны, он говорит, что понимает необходимость как можно быстрее направить новые средства для Украины, с другой - предлагает подумать о различных вариантах".

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128 Онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" сьогодні в 19:17
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19.03.2024 21:20 Ответить
 
 