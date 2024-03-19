Конгресс и Белый дом достигли согласия по бюджету США на 2024 год, - Байден

Представители обеих партий в Конгрессе США договорились с администрацией Белого дома по поводу всех разногласий, которые до сих пор препятствовали согласованию пакета законопроектов с государственным бюджетом до конца текущего финансового года.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пришли к соглашению с лидерами Конгресса о том, как продвигать дальше бюджетные законопроекты до конца года. Палата представителей и Сенат сейчас работают над завершением разработки пакета, который можно будет быстро вынести на рассмотрение", - рассказал он.

Байден пообещал, что немедленно подпишет пакет документов, как только он поступит в Белый дом.

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