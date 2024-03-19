США останутся в НАТО, если каждый член Альянса заплатит свой справедливый взнос, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства США помогут своим европейским союзникам по НАТО в случае угрозы. Однако каждый из них должен уплатить свой вклад в обороноспособность Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
В издании рассказывают, что один из предендентов на пост президента США Дональд Трамп в интервью со своим другом и союзником Найджелом Фараджем для британского телеканала GB News, подтвердил свою приверженность Трансатлантическому альянсу, но предостерег европейские страны от злоупотребления поддержкой США.
Politico напоминает, что Трамп годами критиковал НАТО, а опасения союзников усилились после того, как экс-президент США, который должен противостоять действующему президенту Джо Байдену на выборах 5 ноября, заявил в прошлом месяце, что предупредил союзников по НАТО о намерениях поощрять нападения России на страны, которые, по его словам, являются "нарушителями" и вносят недостаточные взносы на оборону.
Однако в вышеупомянутом интервью с Фараджем, бывшим лидером британской партии Brexit, Трамп смягчил свою риторику, утверждая, что Европа должна заплатить "свою справедливую долю" расходов на оборону.
"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", - сказал он.
Отвечая на прямой вопрос, придут ли США при президентстве Трампа на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению, он сказал, что "да".
"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – объяснил экс-президент.
По его словам, НАТО важнее для европейских стран. "У нас есть океан между некоторыми проблемами… у нас есть большой и красивый океан. (НАТО - Ред.) важнее для (европейских стран - Ред.), они воспользуются преимуществами", - отметил Трамп.
На вопрос Фараджа, будет ли Америка все же рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп ответил: "Да. На 100 процентов".
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https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/18/us-intelligence-trump-putin-threat The Guardian:
Постійна щедра похвала Дональдом Трампом Путіна викликає тривогу серед колишніх співробітників розвідки, які побоюються, що ще одне президентство Трампа піде на користь Москві і зашкодить американській демократії. Вони стурбовані тим, що Трамп розтрощить американську розвідку, призначивши в керівництво ультраправих лоялістів.
Дії Трампа прості як дві копійки - ізолювати США від світової політики на користь
для Китаю і Паращі. Все інше окозамилювання для недалекоглядних людей
робітничих спеціальностей - "Зробимо Америку знову великою".
Америка стала великою завдяки допомозі іншим країнам (не фінанси і війська).
І не переказуй мені мєтодічку кремля про швидкий розпад НАТО.
Ось https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf офіційна позиція республіканців, щодо перемоги України, в кінці є пункт
скільки країн сплачує 2% від ВВП в НАТО
11 країн з 31 країни-члена сплачує 2% або більше
ще 7-8 пообіцяли досягти цього в 2024 році
ті хто знаходиться західніше, пообіцяли це зробити до 2028-2030 року
Канада - не відомо коли збільшить, мабуть знаходиться далеко
Всі члени Північноатлантичного альянсу сплауютьвнески в його існування, це вам не Вова зеленський з командою зі свома фінансовими офшорними аферами, а вже скільки і як сплачують то не ващі справи, краще донатьте на ЗСУ.
Трампа та ваших пропагандистів в числі підписантів немає
Є керівництво трьох оборонних комітетів від республіканської партії
Здається більше ніхто не пропонував план перемоги України.
Навіть слово "перемога" не можуть вимовити...
"Ніколи стільки не брешуть, як ДО виборів, ПІД ЧАС війни та ПІСЛЯ полювання"
Будем смотреть по делам. Думаю, смотреть придётся и будет на что.
особливо Канада і Британія будуть *****...
А тепер, під час війни, змусити Європу відновлювати втрачені армії може тільки страх перед тим, що їх не будуть захищати на халяву. Пацифізм на халяву не працює! Тут Трамп має рацію.
І це заявив чувак, розмір боргів котрого нормальна людина навіть уявити не може.
...Так виглядає, що "мутрий наріт" у Штатах набагато мутріший за наш "наріт".