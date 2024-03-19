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Новости
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США останутся в НАТО, если каждый член Альянса заплатит свой справедливый взнос, - Трамп

трамп

Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства США помогут своим европейским союзникам по НАТО в случае угрозы. Однако каждый из них должен уплатить свой вклад в обороноспособность Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В издании рассказывают, что один из предендентов на пост президента США Дональд Трамп в интервью со своим другом и союзником Найджелом Фараджем для британского телеканала GB News, подтвердил свою приверженность Трансатлантическому альянсу, но предостерег европейские страны от злоупотребления поддержкой США.

Politico напоминает, что Трамп годами критиковал НАТО, а опасения союзников усилились после того, как экс-президент США, который должен противостоять действующему президенту Джо Байдену на выборах 5 ноября, заявил в прошлом месяце, что предупредил союзников по НАТО о намерениях поощрять нападения России на страны, которые, по его словам, являются "нарушителями" и вносят недостаточные взносы на оборону.

Однако в вышеупомянутом интервью с Фараджем, бывшим лидером британской партии Brexit, Трамп смягчил свою риторику, утверждая, что Европа должна заплатить "свою справедливую долю" расходов на оборону.

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"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", - сказал он.

Отвечая на прямой вопрос, придут ли США при президентстве Трампа на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению, он сказал, что "да".

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – объяснил экс-президент.

По его словам, НАТО важнее для европейских стран. "У нас есть океан между некоторыми проблемами… у нас есть большой и красивый океан. (НАТО - Ред.) важнее для (европейских стран - Ред.), они воспользуются преимуществами", - отметил Трамп.

На вопрос Фараджа, будет ли Америка все же рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп ответил: "Да. На 100 процентов".

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Автор: 

НАТО (10085) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+21
Вже всі зрозуміли, що США ніякий світовий страж. Правду казав Ейнштейн про третю світову: «я не знаю чим будуть воювати в третю світову, а четверту світову будуть воювати палками».
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19.03.2024 21:13 Ответить
+16
рудий телепень сплати спочатку свої борги
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19.03.2024 21:15 Ответить
+13
Если вменяемые люди остались на планете, завалите нах этого рыжого ублюдка пока не поздно. И ***** заодно
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19.03.2024 21:15 Ответить
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https://t.me/putch111/43692 Путч. Русский - нах*й
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https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/18/us-intelligence-trump-putin-threat The Guardian:
Постійна щедра похвала Дональдом Трампом Путіна викликає тривогу серед колишніх співробітників розвідки, які побоюються, що ще одне президентство Трампа піде на користь Москві і зашкодить американській демократії. Вони стурбовані тим, що Трамп розтрощить американську розвідку, призначивши в керівництво ультраправих лоялістів.
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19.03.2024 22:22 Ответить
Название картины: "Хйло и Трамpussyк".
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19.03.2024 22:23 Ответить
Він правий на 100% - є статті сумісного договору - вступили - плати. Не можеш - нехрін вступати. Думайте, спочатку.
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19.03.2024 22:24 Ответить
Побудова НАТО це більше ініциатива США одразу після Другої Світової Війни.
Дії Трампа прості як дві копійки - ізолювати США від світової політики на користь
для Китаю і Паращі. Все інше окозамилювання для недалекоглядних людей
робітничих спеціальностей - "Зробимо Америку знову великою".
Америка стала великою завдяки допомозі іншим країнам (не фінанси і війська).
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19.03.2024 22:33 Ответить
І, якшо це ініціатива США - інші члени не повинні платити. Не можешь сплачувати - не лізь. Захищай себе сам. Тим паче шо там % сплачують всі різні - рахують від бюджету кожної окремої країни. Але деякі суттево не доплачують - десь на цензорі були данні.
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19.03.2024 22:38 Ответить
Тобі Трамп чи москва сказали що члени НАТО в Європі не сплачують внески в існування Північноатлантичного альянсу. Мета маскви розвалити НАТО для відновлення Варшавського блоку, а твоя мета яка.
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19.03.2024 22:47 Ответить
Ще туди добав Майдан 3 - це зараз улюблена фішка кровавого режиму шикси. Є Устав НАТО. Спочатку проясни, для себе скіки повинні сплачувати країни і чому не всі платять те шо повинні. Може як раз оті шо не сплачують і грають на руку ху..лу - у мене така уява. У тебе інша - то то твоє право. І не треба мені там якусь свою херь про мацкву пропагандонить.
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19.03.2024 22:53 Ответить
Скоріше за все твої справи це донати на ЗСУ і Перемогу України, а не хвилюватися за НАТО 😆
І не переказуй мені мєтодічку кремля про швидкий розпад НАТО.
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20.03.2024 22:14 Ответить
Не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі йти. Я буду донатити, а кровавий режим шикси буде розкрадати все та нічого не робити для ЗСУ, крім обіцянок і на весні пити каву у Криму.
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21.03.2024 02:22 Ответить
Ось і добре, підтримую, і НАТО тут ні до чого.
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23.03.2024 10:31 Ответить
трап и масква здесь не при чем. Данные о том, сколько какая страна НАТО отпускает на оборону в открытом доступе. Большинство стран-участников действительно тратит менее рекомендованных 2%. Больше - всего несколько, США и Польша в том числе.
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19.03.2024 22:57 Ответить
Вам кацапам хвилюватися не треба - НАТО не розвалиться і Трамп його не розвалить, обломайтесь.
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20.03.2024 22:11 Ответить
А яка мета казати від противного, що начебто всі сплачують?

Ось https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf офіційна позиція республіканців, щодо перемоги України, в кінці є пункт
скільки країн сплачує 2% від ВВП в НАТО
11 країн з 31 країни-члена сплачує 2% або більше
ще 7-8 пообіцяли досягти цього в 2024 році
ті хто знаходиться західніше, пообіцяли це зробити до 2028-2030 року
Канада - не відомо коли збільшить, мабуть знаходиться далеко
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20.03.2024 00:13 Ответить
невідомо
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20.03.2024 01:47 Ответить
Вам пороблено чи що, повторюючи слова Трампа і кремлівських пропагандистів про НАТО.
Всі члени Північноатлантичного альянсу сплауютьвнески в його існування, це вам не Вова зеленський з командою зі свома фінансовими офшорними аферами, а вже скільки і як сплачують то не ващі справи, краще донатьте на ЗСУ.
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20.03.2024 22:09 Ответить
Треба було відкрити цей документ "Пропонований план перемоги України", та на першій сторінці прочитати хто є автором
Трампа та ваших пропагандистів в числі підписантів немає
Є керівництво трьох оборонних комітетів від республіканської партії

Здається більше ніхто не пропонував план перемоги України.
Навіть слово "перемога" не можуть вимовити...
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20.03.2024 23:49 Ответить
Та хоч підтирись тим документом, НАТО буде існувати і надалі з США на чолі.
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23.03.2024 10:33 Ответить
Вспоминается мудрое изречение :

"Ніколи стільки не брешуть, як ДО виборів, ПІД ЧАС війни та ПІСЛЯ полювання"

Будем смотреть по делам. Думаю, смотреть придётся и будет на что.
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19.03.2024 22:25 Ответить
а чи можно припустити, що він у Мар-а-Лаго з орбаном вже домовився, і Угорщина не виконує норматив по фінансуванню, і тоді трамп починає "виходити" з НАТО? ))
особливо Канада і Британія будуть *****...
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19.03.2024 22:33 Ответить
Этот чёрт уже достал.
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19.03.2024 22:35 Ответить
він ще не Президент США, а звучить так начебто у США відбудуться вибори Трампа, замість виборів Президента США... *********
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19.03.2024 22:47 Ответить
пусть рыжий хер обмазаный говном спросит в первую очередь у Канады, сколько она там на оборону выделяет. А то сдается мне там Трюдоша младший совсем в левизну ударился, под крылышком у Штатов. Недавняя помощь от Канады на снаряды нам была 30 млн баксов! Бедная Португалия и та дала 100 млн. Это страна у которой ВВП больше чем у Рашки, и в которой сейчас живет почти 1.5 млн граждан называющих себя украинцами...
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19.03.2024 22:54 Ответить
якби Дональд Фрідрихович почитав що про нього пишуть виборці головолодька, то тут би й додав що Україну в НАТО ніколи не візьмуть . . .
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19.03.2024 23:14 Ответить
говорят сами сша выделяют меньше 2%. То кто бы трындел
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19.03.2024 23:21 Ответить
США 3,5% ВВП в 2022г
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20.03.2024 01:02 Ответить
НАТО за завданням хуьла розвалили Меркель і Саркозі, внаслідок чого вся Європа почала витрачати гроші замість оборони на утримання мільйонів арабських терористів, яких гнав із Сирії хуьло, і на всяку маячню під назвою "порятунок клімату".
А тепер, під час війни, змусити Європу відновлювати втрачені армії може тільки страх перед тим, що їх не будуть захищати на халяву. Пацифізм на халяву не працює! Тут Трамп має рацію.
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20.03.2024 01:00 Ответить
Я так понимаю тут уже все написали, что Трамп агент Путина? Путин получается попросил его, чтобы тот потребовал от НАТЫ по 2% минимум? Типа чтоб воевать с ними было сложнее? Пятиходовочка конечно...
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20.03.2024 03:45 Ответить
Втирай соотечественникам своим, они тупее!!!
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20.03.2024 07:11 Ответить
Да разберёмся как-нибудь.
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20.03.2024 07:20 Ответить

І це заявив чувак, розмір боргів котрого нормальна людина навіть уявити не може.
...Так виглядає, що "мутрий наріт" у Штатах набагато мутріший за наш "наріт".
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20.03.2024 05:28 Ответить
Трамп хитра , підступна тварина! Вже перевзувся, вже буде допомагати)) Немає віри цьому хитрому лису!!!
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20.03.2024 07:08 Ответить
Играет в ромашку как .... СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.03.2024 11:20 Ответить
З іншого боку, великі шанси Трампуши на перемогу, вже змушують Європу консолідуватися, ще активніше допомагати Україні, навіть заявляти про введення військ... Бо розуміють, в разі чого, війна ж буде не на американському континенті. І якщо, все ж таки Трамп сяде у крісло, то американські виробники зброї зможуть його притиснути, адже в них зараз врожайні роки.
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20.03.2024 17:42 Ответить
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