США останутся в НАТО, если каждый член Альянса заплатит свой справедливый взнос, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства США помогут своим европейским союзникам по НАТО в случае угрозы. Однако каждый из них должен уплатить свой вклад в обороноспособность Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В издании рассказывают, что один из предендентов на пост президента США Дональд Трамп в интервью со своим другом и союзником Найджелом Фараджем для британского телеканала GB News, подтвердил свою приверженность Трансатлантическому альянсу, но предостерег европейские страны от злоупотребления поддержкой США.

Politico напоминает, что Трамп годами критиковал НАТО, а опасения союзников усилились после того, как экс-президент США, который должен противостоять действующему президенту Джо Байдену на выборах 5 ноября, заявил в прошлом месяце, что предупредил союзников по НАТО о намерениях поощрять нападения России на страны, которые, по его словам, являются "нарушителями" и вносят недостаточные взносы на оборону.

Однако в вышеупомянутом интервью с Фараджем, бывшим лидером британской партии Brexit, Трамп смягчил свою риторику, утверждая, что Европа должна заплатить "свою справедливую долю" расходов на оборону.

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"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что, если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", - сказал он.

Отвечая на прямой вопрос, придут ли США при президентстве Трампа на помощь странам НАТО, если те подвергнутся нападению, он сказал, что "да".

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – объяснил экс-президент.

По его словам, НАТО важнее для европейских стран. "У нас есть океан между некоторыми проблемами… у нас есть большой и красивый океан. (НАТО - Ред.) важнее для (европейских стран - Ред.), они воспользуются преимуществами", - отметил Трамп.

На вопрос Фараджа, будет ли Америка все же рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", Трамп ответил: "Да. На 100 процентов".

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