F-16, боеприпасы, дроны, ПВО и не только: Умеров рассказал о пакетах помощи от союзников после 20-го "Рамштайна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, какое вооружение пообещали предоставить Киеву партнеры на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министра обороны.

Умеров рассказал, что накануне прошла важная встреча в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Украинская делегация презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, презентовала последние достижения по построению фортификаций. Очень важно сохранить такой формат встреч накануне заседаний Контактной группы по обороне Украины.

"Сегодня у нашей команды была отдельная встреча с секретарем Остином и генералом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения", - написал Умеров.

Он отметил, что во время сегодняшнего 20-го заседания в формате "Рамштайн" коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

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Министр также анонсировал пакеты помощи от союзников, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие.

"ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наше общая задача – обеспечить преимущество Украины в воздухе", - написал Умеров.

Также, по его словам, идет активная работа со всеми вовлеченными в коалицию F-16 партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

"Наша война за восстановление территориальной целостности – это первая полномасштабная война дронов. Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство. БПЛА, уже показавшие свою эффективность на поле боя", - добавил Умеров.

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