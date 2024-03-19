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F-16, боеприпасы, дроны, ПВО и не только: Умеров рассказал о пакетах помощи от союзников после 20-го "Рамштайна"

умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, какое вооружение пообещали предоставить Киеву партнеры на заседании в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук министра обороны.

Умеров рассказал, что накануне прошла важная встреча в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Украинская делегация презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, презентовала последние достижения по построению фортификаций. Очень важно сохранить такой формат встреч накануне заседаний Контактной группы по обороне Украины.

"Сегодня у нашей команды была отдельная встреча с секретарем Остином и генералом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения", - написал Умеров.

Он отметил, что во время сегодняшнего 20-го заседания в формате "Рамштайн" коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

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Министр также анонсировал пакеты помощи от союзников, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие.

"ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наше общая задача – обеспечить преимущество Украины в воздухе", - написал Умеров.

Также, по его словам, идет активная работа со всеми вовлеченными в коалицию F-16 партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

"Наша война за восстановление территориальной целостности – это первая полномасштабная война дронов. Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство. БПЛА, уже показавшие свою эффективность на поле боя", - добавил Умеров.

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Автор: 

Умеров Рустем (574)


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Топ комментарии
+13
Обіцяти не значить женитися --1млн снарядів теж обіцяли
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19.03.2024 21:48 Ответить
+12
може було б краще стулити рота а не розказувати військові таємниці. а потім дивуються що контрнаступ не вдався бо всі знали за нього путін теж.
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19.03.2024 22:19 Ответить
+11
Звучить обнадійливо. Але останнім часом вірю тільки нашим героїчним хлопцям які боряться з самим клятим і дурним в одночас ворогом.
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19.03.2024 21:55 Ответить
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Обіцяти не значить женитися --1млн снарядів теж обіцяли
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19.03.2024 21:48 Ответить
Звучить обнадійливо. Але останнім часом вірю тільки нашим героїчним хлопцям які боряться з самим клятим і дурним в одночас ворогом.
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19.03.2024 21:55 Ответить
Питання тільки - коли і скільки??!!
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19.03.2024 22:37 Ответить
Хлопці пишуть що снарядів стало більше і фпв-дронів.але не вистачає розвідувальних дронів та РЕБ.
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19.03.2024 23:42 Ответить
Обіцянки у них безкоштовні
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19.03.2024 22:04 Ответить
Знов клікбейтний заголовок (ф-16)
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19.03.2024 22:12 Ответить
Остін попередив Зе-риго-опешну владу, що коаліція не дасть Україні програти.
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19.03.2024 22:16 Ответить
може було б краще стулити рота а не розказувати військові таємниці. а потім дивуються що контрнаступ не вдався бо всі знали за нього путін теж.
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19.03.2024 22:19 Ответить
Рассказывать они умеют.
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19.03.2024 22:24 Ответить
F-16...і коли таки ми їх отримаємо...?!
Коли кацаби КАБами зруйнують всю Сумщину та все під Авдієвкою..?!!!
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19.03.2024 22:47 Ответить
Орки повинні відчувати поставки зброї тільки на полі бою. Чим меньше вони будуть знать про надходження ***********, техніки тим важче йому буде боротись ,бо буде раптовість А наші піарщики наперегонки про це сповіщають московитів, відкрито,щоб меньше було в тайних докладах Тому орки і знають про наші плани задовго до наступу./
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19.03.2024 23:03 Ответить
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19.03.2024 23:16 Ответить
Тімошонка текст писав , свиня?
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20.03.2024 00:16 Ответить
Чомусь це лічеко міністра оборони не визивае …. нічого.

Мульти міліонер($). Був завхозом- керував Держмайном. Працювати з Ермаком…
Був « переговірником» у Стамбулі…

Де позітив?

Ось у Перемогу України вірю.
ЗСУ вірю.
Умерову ні.
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20.03.2024 01:06 Ответить
А можна імпортувати міністра оборони?
Ну хоч на пів року?
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20.03.2024 02:21 Ответить
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20.03.2024 03:38 Ответить
А заодно розкажи як та чим вояків у шанцях годувати збираєшся. Хоча, правду ти нам все одно не скажеш.
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20.03.2024 09:20 Ответить
 
 