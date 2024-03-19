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Премьер Италии Мелони против отправки западных войск в Украину: Эскалации следует избегать любой ценой

мелоні

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не поддерживает мнение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"О предложении, выдвинутом Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства, наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", - сказала Мэлони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

Мелони раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, оказывающего давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.

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В то же время премьер Италии добавила, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?" – риторически спросила Мэлони.

Автор: 

Италия (1655) Джорджа Мелони (128)


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Топ комментарии
+23
Будь - яка цiна - это она про жизни украинских граждан ?
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19.03.2024 21:59 Ответить
+21
Если путину не дать ***** всем миром, дальше каждый диктатор начнет делать то же, что и путин. А, и да, на США все после этого срать хотели.
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19.03.2024 22:08 Ответить
+13
Ну так - хаи Украіна воює 1 на 1 з монстром якии в 20р більшии
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19.03.2024 21:55 Ответить
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10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Історія з Гітлером,в Європі повторилася!
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19.03.2024 21:54 Ответить
Ну так - хаи Украіна воює 1 на 1 з монстром якии в 20р більшии
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19.03.2024 21:55 Ответить
Будь - яка цiна - это она про жизни украинских граждан ?
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19.03.2024 21:59 Ответить
Такі да. Італія ж не може воювати з фашистами, не ті традиції.
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19.03.2024 23:13 Ответить
Ну шо ви як діти. Макрон десь трохи перебрав бурбона і ляпнув зайвого а всі уже щось собі понпридумували.
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19.03.2024 22:03 Ответить
Не будуть вони вводити в Україну свої війська - в ЄС навіть у разі нападу на них готові мобілізуватися лише 17-20% і звісно, громадська думка там проти того, аби їх військові воювали в Україні. Скільки б нас не бомбили та не вбивали - вони можуть поспівчувати, погодитися дати трохи грошей, зброї та прийняти певну кількість біженців, але це все. Тому не варто тішити себе марними сподіваннями.
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19.03.2024 22:05 Ответить
А в НАТО вступати треба?
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19.03.2024 22:08 Ответить
Звісно, але треба було робити це ще після Помаранчевої революції, а зараз поки триває війна, впевнений на 100%, що нас туди не приймуть, як би ми не намагалися.
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19.03.2024 22:14 Ответить
Так это ж закон физики. Нас самих сильно волновали ираки, ливаны, сирии, сербии с албаниями и пр. ?
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19.03.2024 22:10 Ответить
Деякі військові підрозділи брали участь у місіях ООН, але впевнений, що якби десь була така ж війна як зараз, але не у нас, то будь-які пропозиції відправити туди ЗСУ не підтримала б абсолютна більшість населення.
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19.03.2024 22:19 Ответить
що значить хвилювали? Що слід було наши хлопців відправити? собливо у Сирію
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19.03.2024 22:23 Ответить
Ну, так и они сейчас так рассуждают.
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19.03.2024 22:36 Ответить
Цікаво, а громадська думка там яка щодо такої тези- якщо путлер на них нападе - що робити -захищатися чи одразу здаватися?
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20.03.2024 10:02 Ответить
Трамп, Кім, Папа дир дир дир. Ми за мир, ми за мир!
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19.03.2024 22:05 Ответить
Підтримую позицію президента Франції Емманюеля Макрона.
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19.03.2024 22:06 Ответить
Джонсонюк та Макронюк - друзья України
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19.03.2024 22:35 Ответить
Це який Макронюк? Той, що хоче нанести українській економіці 1.2 млрд євро збитків, заборонивши експорт української продукції до ЄС? З такими друзями куйлу і напружуватись особливо не треба...
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19.03.2024 23:08 Ответить
Да Ви що? Макрон таке сказав? Усе- призвіще Макронюк не заслужив
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19.03.2024 23:11 Ответить
За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС, стверджують двоє співрозмовників видання. Джерело: https://biz.censor.net/n3479514
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19.03.2024 23:13 Ответить
А скількі дотацій фермерам Польщі і Франції ?
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19.03.2024 23:17 Ответить
Це мене не обходить.
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19.03.2024 23:20 Ответить
А яка в нього позиція? Фраєр уже здав назад.
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19.03.2024 23:09 Ответить
Бубачка здав назад, почувши пропозицію Макрона. Так точніше.
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19.03.2024 23:15 Ответить
Статтю тут, на Цензорі, сам знайдеш чи обов"язково тикати носом?
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19.03.2024 23:17 Ответить
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20.03.2024 09:53 Ответить
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20.03.2024 11:09 Ответить
а ми в Італії і США І і у фріцляндії за могилами українців збираємось пересидіти загрозу від куйла...
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19.03.2024 22:07 Ответить
а ти де персидиш, чувирло?
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19.03.2024 22:26 Ответить
"чувирло"- хамство , котре видає.
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20.03.2024 00:50 Ответить
Если путину не дать ***** всем миром, дальше каждый диктатор начнет делать то же, что и путин. А, и да, на США все после этого срать хотели.
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19.03.2024 22:08 Ответить
Італійці не хочуть воювати, але добре памʼятають, що таке фашизм і розуміють куди йде Росія.

У період правління Муссоліні була обмежена частина прав і свобод населення, був установлений авторитарний режим. За його наказом на Сицилії була практично розгромлена мафія. Він сконцентрував значну частину влади у своїх руках як провідник, «дуче» Фашистської партії, та спробував створити Італійську імперію (по факту - відродити давню Римську), яка була б у військовому союзі з Третім Рейхом.

Поразка Італії у Другій світовій війні привела також до втрати влади Муссоліні. В 1945 був страчений італійськими партизанами.
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19.03.2024 22:10 Ответить
Разом зі своєю подружкою Клареттою Петаччі дуче був підвішений головою донизу. Партизани- вони такі!
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20.03.2024 06:08 Ответить
В Африканском корпусе Роммеля немцы шутили что у итальянских танков вперед одна скорость а назад 4. Итальянцы произвели на меня впечатление понторезов.
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19.03.2024 22:11 Ответить
Главный их лозунг был тогда-лучше сто раз быть трусом чем раз мертвым.
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19.03.2024 22:25 Ответить
в случае с русскими этот лозунг сработает плохо
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19.03.2024 23:16 Ответить
Італійці не вояки, так виконують поліцейські справи в Косово!!! Афганістан, після атаки водія камікадзе, вбившего 18 і поранено кілька італійців, зібрали свої речі і на цьому їхня поміч коаліції закінчилась. В Германії 5,6 років тому на навчаннях доручили італійському спецназу охороняти штаб одної з сторін, український спецназ на початку навчань одразу захопив цей штаб, і італійців зв'язав, це призвело до того що навчання закінчились ще не пославшись, там були всі в шоці, це є все в ютубі!!!тож це не воякі!!!
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19.03.2024 23:20 Ответить
"...слід уникати за будь-яку ціну..."

Якщо переклад не збрехав, то ця пані теж трепло, як і більшість політиків.
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19.03.2024 22:13 Ответить
Не треба забувати, що фашизм і нацизм - різні речі.
Нацизм асоціюється з Німеччиною (хоча це не німецький винахід).
А батьківщиною поняття "фашизм" є Італія.
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19.03.2024 22:16 Ответить
не дуже і різні. Вікі каже що Нацизм це форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#cite_note-9 [9]
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19.03.2024 22:31 Ответить
»за будь-яку ціну«
БУДЬ ЯКА ЦІНА - це геноцид українців як завжди
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19.03.2024 22:31 Ответить
Ну вони підуть на ескалацію але не першими тому чекаємо на месію нового тисячоліття , можливо це Макрон а можливо ви здивуєтесь і Трамп
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19.03.2024 22:36 Ответить
Рашисти там стільки хатів поскупляли по рімінях та капрях. Та й наші зелені теж..... звісно не хтять сварити
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19.03.2024 23:02 Ответить
Шапіто...
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19.03.2024 23:59 Ответить
Як з нелегітимним шашликом піаритись на камеру обіцяючи золоті гори , то ми впєрєді планети всєй, а як макрон щось ляпнув для рейтингу - так всі ці героїчні члени НАТО пообсиралися по черзі.
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20.03.2024 00:14 Ответить
Треба цій пані знову відвідати Україну, бажано під час повітряної тривоги
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20.03.2024 02:17 Ответить
Коли баба рулить- тікай з дороги подалі.
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20.03.2024 04:52 Ответить
Аргумент виправдання звичайно знайдеться, ескалації бояться, ціною нашої крові мала на увазі? і це тільки бадьорить х*ла не бояться?
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20.03.2024 08:03 Ответить
Чемберлен теж хотів уникнути ескалації з Гітлером
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20.03.2024 09:36 Ответить
Вот и показала своё истинное лицо. Все ультраправые и леваки так или иначе подмахивают *****.
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20.03.2024 10:35 Ответить
 
 