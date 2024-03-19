Премьер Италии Мелони против отправки западных войск в Украину: Эскалации следует избегать любой ценой
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони не поддерживает мнение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"О предложении, выдвинутом Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства, наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", - сказала Мэлони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.
Мелони раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, оказывающего давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.
В то же время премьер Италии добавила, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бесполезны.
"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?" – риторически спросила Мэлони.
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https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26061
Історія з Гітлером,в Європі повторилася!
У період правління Муссоліні була обмежена частина прав і свобод населення, був установлений авторитарний режим. За його наказом на Сицилії була практично розгромлена мафія. Він сконцентрував значну частину влади у своїх руках як провідник, «дуче» Фашистської партії, та спробував створити Італійську імперію (по факту - відродити давню Римську), яка була б у військовому союзі з Третім Рейхом.
Поразка Італії у Другій світовій війні привела також до втрати влади Муссоліні. В 1945 був страчений італійськими партизанами.
Якщо переклад не збрехав, то ця пані теж трепло, як і більшість політиків.
Нацизм асоціюється з Німеччиною (хоча це не німецький винахід).
А батьківщиною поняття "фашизм" є Італія.
БУДЬ ЯКА ЦІНА - це геноцид українців як завжди