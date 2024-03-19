Российских и белорусских спортсменов не будет на открытии Олимпиады в Париже, - МОК
На открытии Олимпийских игр в 2024 году в Париже не будет спортсменов из России и Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный олимпийский комитет.
Согласно решению МОК, обнародованному во вторник, они не будут участвовать в церемонии открытия, "поскольку являются индивидуальными спортсменами (т.е. не представляют ни одно из государств. – Ред.), но им будет предоставлена возможность почувствовать это событие".
Спортсмены из обеих стран были отстранены от участия в Олимпиаде после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время российские и белорусские спортсмены, прошедшие отбор на Игры, могут участвовать в соревнованиях как нейтральные.
Относительно их участия в церемонии закрытия Игр решение будет принято позже.
Напомним, МОК также призвал спортсменов не участвовать в так называемых "Играх дружбы", которые состоятся в России, поскольку намерения Москвы провести их являются "циничной попыткой политизировать спорт".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
Не сподобався Макрон?
Нравится, не нравится- терпи…
1. «ху@ло таких ляпасів не пробачає…»?
Пробачае, бо він сцикун як блатняк із подвортні. Коли баче силу біжіть аж гай гуде.
Від Пріножина тікав дуже швидко із масьКви.
2. «Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі»…
Макрон единий лідер ЕС який післав ху&ла нах.
Знучаться з друзів та партнерів України може тільки кончений КАЦАП.
Де_ократія... Ти_анія... Всі боряться за якесь ,,Де,, чи ,,Ти,,. Но ніхто не бачить, що в світі вимальовується, ні не народжується, а саме нав'язується новий ******** лад суспільства. Він, ще в тумані, але його оскал хрустить челюстями ******** лідерів.