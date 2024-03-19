Российских и белорусских спортсменов не будет на открытии Олимпиады в Париже, - МОК

На открытии Олимпийских игр в 2024 году в Париже не будет спортсменов из России и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Согласно решению МОК, обнародованному во вторник, они не будут участвовать в церемонии открытия, "поскольку являются индивидуальными спортсменами (т.е. не представляют ни одно из государств. – Ред.), но им будет предоставлена возможность почувствовать это событие".

Спортсмены из обеих стран были отстранены от участия в Олимпиаде после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время российские и белорусские спортсмены, прошедшие отбор на Игры, могут участвовать в соревнованиях как нейтральные.

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Относительно их участия в церемонии закрытия Игр решение будет принято позже.

Напомним, МОК также призвал спортсменов не участвовать в так называемых "Играх дружбы", которые состоятся в России, поскольку намерения Москвы провести их являются "циничной попыткой политизировать спорт".