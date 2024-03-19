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Российских и белорусских спортсменов не будет на открытии Олимпиады в Париже, - МОК

олімпіада

На открытии Олимпийских игр в 2024 году в Париже не будет спортсменов из России и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Согласно решению МОК, обнародованному во вторник, они не будут участвовать в церемонии открытия, "поскольку являются индивидуальными спортсменами (т.е. не представляют ни одно из государств. – Ред.), но им будет предоставлена возможность почувствовать это событие".

Спортсмены из обеих стран были отстранены от участия в Олимпиаде после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время российские и белорусские спортсмены, прошедшие отбор на Игры, могут участвовать в соревнованиях как нейтральные.

Читайте также: На Олимпийских играх в Париже может быть до 40 российских спортсменов, - вице-президент МОК Коутс

Относительно их участия в церемонии закрытия Игр решение будет принято позже.

Напомним, МОК также призвал спортсменов не участвовать в так называемых "Играх дружбы", которые состоятся в России, поскольку намерения Москвы провести их являются "циничной попыткой политизировать спорт".

Автор: 

Беларусь (7921) Олимпиада (1136) россия (96184) спорт (2440)


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Топ комментарии
+17
Напишу коротко і по-кацапськи.

МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
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19.03.2024 22:13 Ответить
+13
Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
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19.03.2024 22:13 Ответить
+12
Вони взагалі не мають бути допущені до Олімпіади ,так званим спортсменам які підтримують війну і світового терориста путіна не місце на іграх.
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19.03.2024 22:42 Ответить
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Водночас російські та білоруські спортсмени, які пройшли відбір на Ігри, можуть брати участь у змаганнях як нейтральні.

В МОКе засели такие же пи""расы, как и в Красном Кресте. Любители и съесть, и сесть.
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19.03.2024 22:13 Ответить
Напишу коротко і по-кацапськи.

МЕСТО РУССКИХ У ПАРАШИ.
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19.03.2024 22:13 Ответить
ПАРАШИСТИ
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19.03.2024 22:20 Ответить
Білоросійських.
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19.03.2024 22:19 Ответить
Нах з пляжу
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19.03.2024 22:25 Ответить
не может быть!як по Зощенко
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19.03.2024 22:28 Ответить
Вони взагалі не мають бути допущені до Олімпіади ,так званим спортсменам які підтримують війну і світового терориста путіна не місце на іграх.
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19.03.2024 22:42 Ответить
Круто. Штурм, засада? А я с десяток-полтора дронов оплатил и так по мелочи.
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19.03.2024 22:57 Ответить
ху@ло таких ляпасів не пробачає,він полюбому готує якусь ФСБшну падлянку на Олімпіаді.Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі,швидше за все французька розвідка щось таке рознюхала,що в Емануєля аж любов до еротичних телнфонних шалостей відбило і почало рости волосся на грудях).
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19.03.2024 23:08 Ответить
Що кацап ліс?
Не сподобався Макрон?
Нравится, не нравится- терпи…

1. «ху@ло таких ляпасів не пробачає…»?
Пробачае, бо він сцикун як блатняк із подвортні. Коли баче силу біжіть аж гай гуде.
Від Пріножина тікав дуже швидко із масьКви.

2. «Не просто так гей-лапусічка Макрон "розбрискує" свій мускус по Європі»…
Макрон единий лідер ЕС який післав ху&ла нах.
Знучаться з друзів та партнерів України може тільки кончений КАЦАП.
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20.03.2024 00:23 Ответить
на х.. іди бот.І не користуйся більше ґуґл-перекладачем,бо він вас ,"ольгінських", видає).
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20.03.2024 00:44 Ответить
Їх взагалі ніде не повинно бути, ні в якому статусі.
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20.03.2024 00:11 Ответить
,,на відкритті,,...а далі, як карта ляже у нейтральному форматі ,,мирних,, Олімпійських ігр... Всім занепокоєним-за-покоїтись, всім хто не за-покоївся-зануритись і чекати рішення щойно народжених фюрерів щодо подальших дій МОК.
Де_ократія... Ти_анія... Всі боряться за якесь ,,Де,, чи ,,Ти,,. Но ніхто не бачить, що в світі вимальовується, ні не народжується, а саме нав'язується новий ******** лад суспільства. Він, ще в тумані, але його оскал хрустить челюстями ******** лідерів.
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20.03.2024 00:12 Ответить
МОК работает на ФСБ. С таким упорством отстаивать необходимость присутствия спортсменов из страны террориста могут только агенты кремля. С такой логикой можно пригласить спортсменов из северной Кореи, они же ни причем тоже.
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20.03.2024 08:15 Ответить
Мок на подсосе у *****.
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20.03.2024 10:36 Ответить
 
 