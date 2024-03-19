За минувшие сутки россияне обстреляли Сумщину 30 раз, погиб один человек, - ОВА
Один человек погиб в результате российских обстрелов Сумщины. За прошедший день зафиксировано 90 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
В течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 90 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.
- Великописаревская громада: совершены обстрелы из РСЗО (15 взрывов), минометов (19 взрывов), артиллерии (6 взрывов), авиаудары КАБ (13 взрывов) и ФАБ МПК (6 взрывов). В результате авиаудара КАБ погиб 1 человек.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (7 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Свеская громада: был обстрел из стрелкового оружия.
- Середино-Будская громада: зафиксирован артобстрел (5 взрывов) и обстрел дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлен авиаудар ФАБ МПК (1 взрыв) и обстрелы из миномета (4 взрыва).
- Хотинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.
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