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ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины как можно быстрее, - Ландсбергис

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал начать переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже выполнила свое домашнее задание относительно выполнения рекомендаций по открытию переговоров с ЕС, которые мы должны соответственно оценить, начав переговоры о вступлении как можно быстрее", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что пора стереть красные линии и принять решительные меры, чтобы помешать планам России.

"Мы должны спланировать конкретные меры, необходимые для победы Украины. Инициатива Макрона и чешская инициатива по закупке боеприпасов, к которой присоединилась Литва, являются вдохновляющими примерами", - сказал министр.

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Автор: 

членство в ЕС (1058) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Людина діло каже, бо знають історію з «умиротворенням політиками» адіка хітлєра…
А потім був пакт, Ріббентропа-молотова, двох мирних союзників, гітлєра+сраліна!
Головне, щоб і тепер не «забалакали» …
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19.03.2024 23:10 Ответить
Нещодавно він в інтерв'ю проговорився що Західні союзники навмисно зменшили поставки Україні, щоб задобрити пуйла і дати йому останній шанс зберегти обличчя. А зараз вони все зрозуміли і замість пряника вже буде кнут...
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19.03.2024 23:16 Ответить
Звучить красиво,а що робити з п'ятьма "найефективнішими" менеджерами,Володимир той,що нетряпка,їх не позбудиться навіть,якщо його на гільотину будуть вести?!
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19.03.2024 23:19 Ответить
Україна більше втратить від того вступу, чим отримає
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19.03.2024 23:33 Ответить
Найголовніше, що з'явиться додатковий рівень контролю над діями українських можновладців з умовного Брюселю.
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20.03.2024 01:44 Ответить
2 года прошло - подвижек нет.
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19.03.2024 23:48 Ответить
Обіцянци-цяцянки. Навіщо видавати окремі заяви за стан справ які зовсім не здійсненні в найближчій перспективі. Не приймуть вони, не тіштесь оманливими надіями.
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20.03.2024 04:50 Ответить
 
 