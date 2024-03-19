ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины как можно быстрее, - Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал начать переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз.
Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает Цензор.НЕТ.
"Украина уже выполнила свое домашнее задание относительно выполнения рекомендаций по открытию переговоров с ЕС, которые мы должны соответственно оценить, начав переговоры о вступлении как можно быстрее", - сказал Ландсбергис.
Он подчеркнул, что пора стереть красные линии и принять решительные меры, чтобы помешать планам России.
"Мы должны спланировать конкретные меры, необходимые для победы Украины. Инициатива Макрона и чешская инициатива по закупке боеприпасов, к которой присоединилась Литва, являются вдохновляющими примерами", - сказал министр.
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