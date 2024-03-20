Канада могла бы покупать произведенные в Украине дроны, - министр обороны Блэр

Канада и союзники могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов.

Передает слова министра обороны Канады Билла Блэра Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.

"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "никто не знает лучше украинцев, как воевать с россиянами".

"У них два года сурового боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок", - подчеркнул Блэр.

Он добавил, что Канада вместе с другими партнерами по коалиции возможностей будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.

"Мы в духе сотрудничества будем работать с украинцами, будем поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества и для всех членов коалиции, в том числе Канады", - резюмировал глава канадского Минобороны.

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