Канада могла бы покупать произведенные в Украине дроны, - министр обороны Блэр
Канада и союзники могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов.
Передает слова министра обороны Канады Билла Блэра Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он рассказал, что во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.
"Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение производимых в Украине дронов. По-моему, это очень реальная возможность", - отметил министр.
Он подчеркнул, что "никто не знает лучше украинцев, как воевать с россиянами".
"У них два года сурового боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок", - подчеркнул Блэр.
Он добавил, что Канада вместе с другими партнерами по коалиции возможностей будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет произведена в Украине.
"Мы в духе сотрудничества будем работать с украинцами, будем поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества и для всех членов коалиции, в том числе Канады", - резюмировал глава канадского Минобороны.
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Бо з наших станеться згандлювати нашими дронами!
https://interfax.com.ua/news/general/935143.html
Дроны разные нужны - 48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV, но ведь нужны и более дорогие дроны.
Одна з великих переваг FPV-дронів - їхня невисока ціна. Вартість одного такого БПЛА складає 8-60 тис. грн.
На остаточну ціну FPV-дрона впливає його комплектація. Цей вид безпілотника - конструктор, який можна зібрати під конкретні завдання - камікадзе, бомбери, розвідувальні тощо.
До прикладу, виробництво ударних БПЛА на базі гоночних квадрокоптерів коштує дуже дешево - від $200 за штуку. Саме таку собівартість нещодавно озвучила https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua громадська організація «Хвиля'91» , яка запустила завод із виробництва дронів-камікадзе з комплектуючих, які постачають азіатські партнери ...
Найбільш ходові моделі FPV дронів, які зараз використовуються на фронті, коштують близько 20 тисяч.
Я написал в посте, на который ты ответил про "48 млрд достаточно почти на 2 миллиона FPV".
ТЫ мне ответил, что достаточно трети - то есть - трети от 48 млрд. И "более 3 млрд" чего у тебя получилась третья часть? Монгольских тугриков?
Ну и?
Что там может поднять твой "гоночный за 200" - я хз,
https://safety.kiev.ua/ru/fpv-dron-10-dyuymoviy-kles10-pro-gruzopodemnost-2-0-kg/
https://www.wave91ua.com/charity-front/fpv-ua