Яценюк – спикеру Конгресса США Джонсону: Мир смотрит на вас, дайте зеленый свет помощи Украине
Глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал спикера Конгресса США Майка Джонсона разблокировать предоставление помощи для Украины.
Об этом он заявил во время 16-го ежегодного КФБ, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что пакет безопасности для Украины сейчас "застрял" в американском Конгрессе, в то время как получение этой помощи - "это один из важнейших вопросов сейчас для украинского народа для его выживания".
"Мой месседж Конгресса Соединенных Штатов и лично спикеру Майку Джонсону. Я тоже был спикером. Господин спикер, мир смотрит на вас. Вы – верный христианин, господин спикер, следовательно, Господь тоже на вас смотрит. Смотрит украинский народ – те, кто отдают свои жизни", - сказал Яценюк.
Глава КФБ подчеркнул, что Украина имеет очень мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе США: "Итак, дайте зеленый свет", - обратился он к спикеру Джонсону.
"Это путь, как восстановить лидерскую позицию США как реального лидера свободного мира. И как помочь Украине и спасти ее", - подытожил Яценюк.
Напомним, 21 и 22 марта продлится заседание 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности.
Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
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Він не тільки "язиком пистить непогано", ще мізкамі вміє працювати ще краще!
Доречі! Хтось пам'ятаєщо він вніс постанову,що сукупна оплата праці не може перевищувати 10 мінімумів? А зарубали це чере КС ті,хто зараз у ВРУ і на Банковій.
Той Майк ганьбиться перед усім притомним світом...
а як себе чухає, соратник по партії, чорт аваков? кажуть, вирощує виноград в тоскані.
От дімон погрожує професійно... після третьої (пляшки)... не закусуючи
Навіть жириновський схвально киває головою, сидячи в першому ряду на концерті кабздона.
Вони - популісти; їхня метода - суцільна брехня. Власне, як і кожна зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе. З таким же успіхом можна звертатися і до ЄрЗе; та й звертались же, з інших питань... і що, щось вирішилось?
Є ще по-друге, і по-третє...
Є "ВІЛЬХА" - є Наймарс. Нема "горому" - нема балістики на 300+ км.
Є "НЕПТУН" - є гарпун,скальпель,тінь.
Знов соУпадєніє?!
США принципово не дає далекобійних ракет,в них є AGM-158,це аналог Шторм Шедов.
Україна не могла з нуля танків 100 штук виготовити і завод для артилерійських снарядів побудувати.3 роки,це мало для таких ракетних комплексів,як Грім.
А випуск і доведеня до серійного комплексу "гром" взагалі знищіли,як і ЗРК,який 5 років розробляи при Порошенко!
Дякуй зєзіденту,який зробив все,що міг для капітуляціі!
Відповідальність за сотні тисяч вбитих украінців на Зелинському більша,ніж на *****!
Бо сьодні не закликати - не комільфо!
От це голограма!
Цей "хмирь" у світі має більший авторитет ніж зє з кабміном разом узяті.
Але ми зараз не про це. Те, що колись студентське комʼюніті одного з університетів США запросило Арсенія прочитати їм лекцію онлайн, не робить Арсенія настільки цікавим джонсону, щоб той слідкував за його промовами і дописами.
Я не знаю чи хотіли студенти лекцію з економіки. Мабуть хотіли. Вийшло ж трохи з новітньої історії України (Арсеній розповів спогади свого премʼєрства), трохи з політології.