Яценюк – спикеру Конгресса США Джонсону: Мир смотрит на вас, дайте зеленый свет помощи Украине

Глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал спикера Конгресса США Майка Джонсона разблокировать предоставление помощи для Украины.

Об этом он заявил во время 16-го ежегодного КФБ, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что пакет безопасности для Украины сейчас "застрял" в американском Конгрессе, в то время как получение этой помощи - "это один из важнейших вопросов сейчас для украинского народа для его выживания".

"Мой месседж Конгресса Соединенных Штатов и лично спикеру Майку Джонсону. Я тоже был спикером. Господин спикер, мир смотрит на вас. Вы – верный христианин, господин спикер, следовательно, Господь тоже на вас смотрит. Смотрит украинский народ – те, кто отдают свои жизни", - сказал Яценюк.

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Глава КФБ подчеркнул, что Украина имеет очень мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе США: "Итак, дайте зеленый свет", - обратился он к спикеру Джонсону.

"Это путь, как восстановить лидерскую позицию США как реального лидера свободного мира. И как помочь Украине и спасти ее", - подытожил Яценюк.

Напомним, 21 и 22 марта продлится заседание 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.