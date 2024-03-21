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Яценюк – спикеру Конгресса США Джонсону: Мир смотрит на вас, дайте зеленый свет помощи Украине

яценюк

Глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал спикера Конгресса США Майка Джонсона разблокировать предоставление помощи для Украины.

Об этом он заявил во время 16-го ежегодного КФБ, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что пакет безопасности для Украины сейчас "застрял" в американском Конгрессе, в то время как получение этой помощи - "это один из важнейших вопросов сейчас для украинского народа для его выживания".

"Мой месседж Конгресса Соединенных Штатов и лично спикеру Майку Джонсону. Я тоже был спикером. Господин спикер, мир смотрит на вас. Вы – верный христианин, господин спикер, следовательно, Господь тоже на вас смотрит. Смотрит украинский народ – те, кто отдают свои жизни", - сказал Яценюк.

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Глава КФБ подчеркнул, что Украина имеет очень мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе США: "Итак, дайте зеленый свет", - обратился он к спикеру Джонсону.

"Это путь, как восстановить лидерскую позицию США как реального лидера свободного мира. И как помочь Украине и спасти ее", - подытожил Яценюк.

Напомним, 21 и 22 марта продлится заседание 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Автор: 

Конгресс США (1243) Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+6
но-но, я бы попросил
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21.03.2024 16:10 Ответить
+5
Хіба ви не в курсі, він же пів-Маямі скупив і обніс усе парканом
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21.03.2024 16:13 Ответить
+5
Ну звичайно ж.У нас же зелене кодло монополізувало державу.Без дозволу "Козиря" з ОПг ніхто за Україну не має права щось робити.
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21.03.2024 16:14 Ответить
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но-но, я бы попросил
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21.03.2024 16:10 Ответить
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21.03.2024 16:33 Ответить
З якою ціллю цікавитесь?©
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21.03.2024 16:11 Ответить
Не трогай Меню, он в Америке Лысого ищет. Как найдет, так оба и вернуться...может быть...когда то..
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21.03.2024 16:12 Ответить
США из лидера превращается в лидора, пречем очень стремительно
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21.03.2024 16:09 Ответить
Ось що-що, а язиком Сеня пистить не погано... але "куля в лоб", буде за ним тепер бігти завжди..
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21.03.2024 16:10 Ответить
Це на Ваш зашорений погляд.
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21.03.2024 19:16 Ответить
"Куля в лоба" втримав Україну в 2014-215 році,а "самокатчик" допоміг зє&к95 у 2019 вкрасти в України 25+ мільярдів €,і вивести їх у офшори через ОВГЗ.
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21.03.2024 20:14 Ответить
Не кажу що він поганий.. ніколи такого не казав..і навіть в думках такого немає..
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21.03.2024 20:17 Ответить
А я нагадю факти!
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21.03.2024 20:37 Ответить
А я нагадую факти!
Він не тільки "язиком пистить непогано", ще мізкамі вміє працювати ще краще!
Доречі! Хтось пам'ятаєщо він вніс постанову,що сукупна оплата праці не може перевищувати 10 мінімумів? А зарубали це чере КС ті,хто зараз у ВРУ і на Банковій.
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21.03.2024 20:46 Ответить
Хіба ви не в курсі, він же пів-Маямі скупив і обніс усе парканом
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21.03.2024 16:13 Ответить
Ну звичайно ж.У нас же зелене кодло монополізувало державу.Без дозволу "Козиря" з ОПг ніхто за Україну не має права щось робити.
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21.03.2024 16:14 Ответить
мудило, ти забуло ще про стіну написати...
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21.03.2024 17:58 Ответить
От даремно він про "зелене", а так - молодець)
Той Майк ганьбиться перед усім притомним світом...
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21.03.2024 16:10 Ответить
хто знає, хто підтримує яценюка, республіканці чи демократи?
а як себе чухає, соратник по партії, чорт аваков? кажуть, вирощує виноград в тоскані.
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21.03.2024 16:11 Ответить
про Сєню там ніхто не знає,він така дрібна шавка ,що амери навіть під мікроскопом його не бачать...а щодо Сєні Авакяна...думаю він в Італії нормально почуває себе,не переживай,перед виборами обидва Сєні та інші народнофронтівці вискочать ,як чорт з табакерки! і виявить що це саме вони,на чолі з дохлим Ківою,кували перемогу!
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21.03.2024 16:14 Ответить
Перемогу,навідь з Лондонського помешканя,зє нікому язиком не віддасть!
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21.03.2024 20:17 Ответить
Тут печерна жаба вилізла на Московії і відкрито начала погрожувати французам https://t.me/pecherymordora356/37
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21.03.2024 16:12 Ответить
Куди йому до дмітрія алкоголєвіча. Так, аматор...
От дімон погрожує професійно... після третьої (пляшки)... не закусуючи
Навіть жириновський схвально киває головою, сидячи в першому ряду на концерті кабздона.
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21.03.2024 16:41 Ответить
Черговий голос, луною в пустелі. До трампістів, магашистів нічого не дійде, вони нічого не хочуть чути, їхня мета - влада, і всі засоби для цієї мети їх виправдовують.
Вони - популісти; їхня метода - суцільна брехня. Власне, як і кожна зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе. З таким же успіхом можна звертатися і до ЄрЗе; та й звертались же, з інших питань... і що, щось вирішилось?
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21.03.2024 16:12 Ответить
Чому Байден ракет в 22 році не надав?А дають тільки те,щоб москалів послабити?Причому Україна стирається на пил?
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21.03.2024 16:33 Ответить
по-перше, ті ракети НАТО ще потрібно вміти запускати, ті ж самі пускові - обслуговувати і стріляти, тощо; а о/с своїх ЗС країни НАТО в Україну не надсилають.
Є ще по-друге, і по-третє...
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21.03.2024 16:43 Ответить
До ATACMS все є.Там приходить контейнер з ракетою,до HIMARS і M-270.Шторм Шедов прилаштувати до літаків.А в США є ще величезна кількість подібних ракет AGM-158 і багато чого іншого.Саме завдяки такій зброї можна перемогти.А те що зараз,то Україну стирають,бо москалі на повну запустили впк.
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21.03.2024 18:45 Ответить
тобі, може, і томагавк потрібен? А чом би й ні? Але власної концепції про нерозповсюдження зброї (і не лише ядерної) США та його інституції (і Президент в т.ч.) ще не позбулись, і чомусь чинна влада ЄрЗе ніяк не здатна уболтати Держдеп та Пентагон надати нам ATACMS з дальністю більше, ніж 160км
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21.03.2024 20:22 Ответить
Особисто мені,ні.Томагавк на даний час,можна лише з кораблів і підводних човнів запускати.Тут не у вмовляні справа,а в тому,що не дають принципово.Порошенкові і будь кому іншому з України,би також не дали.Те що дають,то москалів лише послаблює,а Україна стирається на попіл.
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21.03.2024 22:56 Ответить
Зверніть увагу на цікавий нюанс! Дають ту зброю,аналог якої вже є на озброєні ЗСУ!
Є "ВІЛЬХА" - є Наймарс. Нема "горому" - нема балістики на 300+ км.
Є "НЕПТУН" - є гарпун,скальпель,тінь.
Знов соУпадєніє?!
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22.03.2024 19:30 Ответить
Дають ту,яка далеко не стріляє.Вільха це так система,як торнадо-с.повільне,хоч і потужне рсзо,до якої потрібна ще заряджаюча машина.Нептун це як гарпун.Хоча ні разу не було чути про гарпун,що, десь використовувався.

США принципово не дає далекобійних ракет,в них є AGM-158,це аналог Шторм Шедов.
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22.03.2024 19:42 Ответить
І я про це! Бо в ЗСУ немає СВОЇХ ракет типу грім на 300-500км!
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23.03.2024 00:46 Ответить
І зараз не буде.Он Кірбі сказав,що не заохочують і не забезпечують можливостями,для нанесення ударів в середині території москалів.А без таких ударів в принципі не можливо перемогти.Хоч мільйон мобілізуй,чи навіть два.
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23.03.2024 07:08 Ответить
Ги! Мені жінка теж говорить :"як вип'єш - до дому не приходь!"
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23.03.2024 08:43 Ответить
Не надають! Натомість радять зє під асфальтом і у своїх офшорах пошукати "ГРІМ" (сапсан) , яких за 3 роки міг сотні наклепати,замість доріг для окупантів!
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21.03.2024 20:21 Ответить
Україна би в любому випадку не могла наробити ці ракети в достатній кількості.Їх потрібно десятиліття робити.Москалі іскандери з 90-х років розробляли і десь з початку 2000-х виготовляли.
Україна не могла з нуля танків 100 штук виготовити і завод для артилерійських снарядів побудувати.3 роки,це мало для таких ракетних комплексів,як Грім.
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21.03.2024 23:03 Ответить
Звісно не могла,коли ті,хто їх виробляли працювали 1 неповний день на тиждень всі 3 роки!
А випуск і доведеня до серійного комплексу "гром" взагалі знищіли,як і ЗРК,який 5 років розробляи при Порошенко!
Дякуй зєзіденту,який зробив все,що міг для капітуляціі!
Відповідальність за сотні тисяч вбитих украінців на Зелинському більша,ніж на *****!
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22.03.2024 14:36 Ответить
Тоді взагалі нічого не робили.І я не виборець Зеленського,мені дякувати не потрібно.
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22.03.2024 15:20 Ответить
Читай уважно! Написано:"дякуй зєзиденту.."
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22.03.2024 19:23 Ответить
Навіщо мені дякувати?
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22.03.2024 19:43 Ответить
І, само собов, закликав.
Бо сьодні не закликати - не комільфо!
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21.03.2024 16:18 Ответить
Хто тільки Джонсона не ломав
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21.03.2024 16:17 Ответить
Хтось мені тут, рвучи на своїй дупі волосся, доводив, що Сєня зараз живе під Києвом на своїй дачі і ні куди не втік, він особисто це бачив... Ну подивимось, який буде толк з цього виступу...
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21.03.2024 16:25 Ответить
То він як зеля по скайпу із Маямі говорив?!
От це голограма!
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21.03.2024 20:24 Ответить
У Яценюка бронь, чи він ухилянт?
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21.03.2024 16:25 Ответить
Броньований ухилянт.
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21.03.2024 16:42 Ответить
А що там з дітками Ющенка? Їх же в нього 5. Хоча б один на калчаковських фронтах воює?
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21.03.2024 16:43 Ответить
Хіба стаття про Ющенка? Пий зеленку.
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21.03.2024 18:31 Ответить
У нього броньоваий лоб - навіть кулі не беруть
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21.03.2024 19:22 Ответить
все-таки Європа орієнтується на США, як і передбачалось. США зависло - Шольц з Макроном у ступорі.
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21.03.2024 16:30 Ответить
Яйцевлоб, чому не на фронті?
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21.03.2024 16:33 Ответить
Ще на чеченських фронтах поранений кулею в лоб.
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21.03.2024 16:44 Ответить
Ти це питання всім задаєш?
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21.03.2024 17:04 Ответить
А шо таке, пече?
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21.03.2024 17:11 Ответить
Відповідати на питання не хочеш.
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21.03.2024 17:40 Ответить
З таким чучелом як ти розмова коротка.
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21.03.2024 17:49 Ответить
Слабенька в тебе підготовка...
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21.03.2024 18:18 Ответить
А...зовсім забув...за кого голосував?
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21.03.2024 18:25 Ответить
Цикаво,з якого фронту цей гаврила пише.
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21.03.2024 20:26 Ответить
Велика подяка Арсенію! Тепер ще просимо Вас шось сказати польским фермерам, а також насварити Трампа
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21.03.2024 16:48 Ответить
Если Яценюк сказал,все будет
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21.03.2024 17:04 Ответить
Пан Арсеній сказав правильні речі. Яценюка, до речі, добре знають у США.
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21.03.2024 19:14 Ответить
Цього ще хмиря не вистачало.
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21.03.2024 19:40 Ответить
Точно,що "довбенко"!
Цей "хмирь" у світі має більший авторитет ніж зє з кабміном разом узяті.
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21.03.2024 20:29 Ответить
Не маю авторитетів. Тому - він хмирь.
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21.03.2024 21:56 Ответить
Я колись в коментах на Цензорі теж кілька разів закликав джонсона розблокувати допомогу Україні. Він по-любому читає коментарі на Цензорі і спостерігає за заявами Арсенія.
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21.03.2024 19:50 Ответить
То ти теж читаєш економіку в універах США,а в вільну хвилинку пописуєш на ЦН?!
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21.03.2024 20:31 Ответить
Я маю ступінь з економіки і щоденно застосовую свої знання на благо України. В моїх наукових роботах немає плагіату.
Але ми зараз не про це. Те, що колись студентське комʼюніті одного з університетів США запросило Арсенія прочитати їм лекцію онлайн, не робить Арсенія настільки цікавим джонсону, щоб той слідкував за його промовами і дописами.
Я не знаю чи хотіли студенти лекцію з економіки. Мабуть хотіли. Вийшло ж трохи з новітньої історії України (Арсеній розповів спогади свого премʼєрства), трохи з політології.
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21.03.2024 21:27 Ответить
Судячи о допису - більш схоже,на ступінь з полтекономіки!
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22.03.2024 14:27 Ответить
https://t.me/voynareal/86085 🔥Кацапи затопили свій же корабель під час навчань в Балтійському морі.
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21.03.2024 20:58 Ответить
дайте помощь просит яйцо, я буду забор строить
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21.03.2024 21:03 Ответить
Яйценюх - иди нах!
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22.03.2024 00:19 Ответить
 
 