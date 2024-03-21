Преподаватель запорожского вуза, распространявший информацию о перемещении ВСУ, приговорен к 9 годам тюрьмы

Преподавателя информатики одного из вузов Запорожья приговорили к 9 годам лишения свободы за распространение информации о перемещении Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В суде прокурор доказал, что мужчина умышленно обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной вблизи линии столкновения на Запорожье. Под видом дачника он беспрепятственно посещал садовое общество и скрыто собирал информацию о местах дислокации, а также перемещения украинских защитников и военной техники на запорожском направлении.

Собранные данные посылал через Telegram представителю страны-агрессора. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

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