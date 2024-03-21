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Новости
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Преподаватель запорожского вуза, распространявший информацию о перемещении ВСУ, приговорен к 9 годам тюрьмы

огп

Преподавателя информатики одного из вузов Запорожья приговорили к 9 годам лишения свободы за распространение информации о перемещении Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В суде прокурор доказал, что мужчина умышленно обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной вблизи линии столкновения на Запорожье. Под видом дачника он беспрепятственно посещал садовое общество и скрыто собирал информацию о местах дислокации, а также перемещения украинских защитников и военной техники на запорожском направлении.

Собранные данные посылал через Telegram представителю страны-агрессора. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Запорожье (2682) приговор (1236) Офис Генпрокурора (2500)


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Вишу треба вишку а не 9 років.
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21.03.2024 16:39 Ответить
Виш - від слова "вишчий".
Бацька схвально киває.
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21.03.2024 16:43 Ответить
Добре, але мало.

Требо було- пожіттево, з конфіскацій усего майна. По законам военного часу…
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21.03.2024 16:49 Ответить
мало !!! на гіляку запроданця !!!
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21.03.2024 16:55 Ответить
А "пєрвую ЗЕ-лєді", яка у 2014 поширювала кацапські заклики щодо оприлюднення переміщення сил ЗСУ за 15000 рублєй, вже теж засуджено за співпрацю з ворогом? Чи ета другоє? https://novynarnia.com/2019/04/20/druzhina-zelenskogo/
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21.03.2024 17:01 Ответить
Вийде через 4
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21.03.2024 17:11 Ответить
... таку меразоту треба обнуляти,ніякий термін покарання не зніме цю провину.
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21.03.2024 17:25 Ответить
а якщо після відсидки виселитти на рашу?
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21.03.2024 19:14 Ответить
Подвесить за гогошары , до полного обнуления(на киче с кляпом во рту).
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21.03.2024 19:39 Ответить
 
 