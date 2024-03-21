Орбан поздравил Путина с "победой на выборах": говорит, что хочет сотрудничать с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо российскому правителю Владимиру Путину, в котором поздравил с "победой на выборах".

Письмо было отправлено по случаю обнародования официальных результатов выборов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В письме Виктор Орбан объяснил, что он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

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"Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира", – цитирует издание Орбана.

Он заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в отраслях, не ограниченных международным правом, объяснил содержание поздравительного письма спикер Орбана Берталан Хаваши.