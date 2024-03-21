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Орбан поздравил Путина с "победой на выборах": говорит, что хочет сотрудничать с Россией

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Володимир Путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо российскому правителю Владимиру Путину, в котором поздравил с "победой на выборах".

Письмо было отправлено по случаю обнародования официальных результатов выборов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В письме Виктор Орбан объяснил, что он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

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"Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира", – цитирует издание Орбана.

Он заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в отраслях, не ограниченных международным правом, объяснил содержание поздравительного письма спикер Орбана Берталан Хаваши.

Автор: 

поздравление (1062) путин владимир (31569) Виктор Орбан (483)


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Топ комментарии
+34
Дуполиз. Ніхто іншого і не очікував. Яке воно огидне.
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21.03.2024 20:11 Ответить
+22
Хто заперечює? Ідить геть з ЄС и НАТО. "Таежний союз" зачекався на мадьяр
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21.03.2024 20:12 Ответить
+21
***** угрофін привітав ***** угрофіна. Шо тут дивного?
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21.03.2024 20:12 Ответить
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Дуполиз. Ніхто іншого і не очікував. Яке воно огидне.
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21.03.2024 20:11 Ответить
А хіба можна бути в одній організації такі як НАТО, ЄС , подавати їм руку , розмовляти з такими як орбан і К...?Це ж небезпечно...?! Складається враження, що росія купила їх з потрохами, продадуть..
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21.03.2024 21:46 Ответить
Ну так, що це він листи пише, треба хутчіш летіти і особисто у пуйла підлизати, мо ще щось вициганить...
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21.03.2024 22:03 Ответить
Аж цікаво стало - в якій позі воно буде співпрацювати..??
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21.03.2024 20:11 Ответить
Как барін повєлят
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21.03.2024 20:13 Ответить
***** угрофін привітав ***** угрофіна. Шо тут дивного?
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21.03.2024 20:12 Ответить
Не варто всіх угро-фінів під одного ******* рівняти... Бо фіни та естонці теж є частиною угро-фінського етносу, але вони не підртимують москалоту, ба більше, всіляко підтримують Україну і грошима і військовою технікою.
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21.03.2024 21:05 Ответить
Приблизно в 1-3 столітті угро-фінські племена були розділені на західних і східних експансією балтських племен в районі ******** тверської, мацьковської та ярославльскої областей. Далі ці анклави розвивались вже незалежно і зв'язки між собою втратили. От із західних вийшли фіни, естонці, карели та маленькі народи на в псковській, новгородській та ленінградській областях. Їх навіть зараз називають окремо "балто-фіни". Східні же - основа мацьковської орди. Мадяри також східні, але чи не єдині із угро-фінів мають ще й кочову історію.
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21.03.2024 21:35 Ответить
Хто заперечює? Ідить геть з ЄС и НАТО. "Таежний союз" зачекався на мадьяр
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21.03.2024 20:12 Ответить
В сім'ї не без виродка
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21.03.2024 20:13 Ответить
Перефразую! Угорська жаба ще глибше встромила свого язика у дупло }{уйла!
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21.03.2024 20:14 Ответить
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21.03.2024 21:32 Ответить
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21.03.2024 21:46 Ответить
У лавах НАТО та ЄС сидить відвертий рашист... це сюр. А ви ще хочете адекватної відповіді *****.
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21.03.2024 20:15 Ответить
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21.03.2024 20:15 Ответить
Ти як челобитну сцарю подаєш? -- ************!
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21.03.2024 20:16 Ответить
Повинен приїхати особисто і поцілувати в гузно.
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21.03.2024 20:54 Ответить
Дивина дивна: підтримують ботоксного ті країни, які й досі отримують від нього вуглеводні по трубопроводах.
Може буданга нарешті займеться своєю роботою, а не тіктоком і рейтингами, і, зовсім випадково, уламки збитої кацапської ракети пошкодять ці трубопроводи. А "Нафтогаз" почне ремонт... Мінімум на пів року....
Цікаво б було почути пісеньку, яку фіцо-орбанята заспівають після цього...
Але це я, здається, фантастики перечитав
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21.03.2024 20:18 Ответить
Тому і Макрон із такими різкими заявами(хоча також не забудемо його імтимні дзвінки до путлєра).Він зрозумів щого культурна країна,ще трохи і впаде до лап маргіналів.Трам вже коронував Орбана як найбільшого політика Європи.
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21.03.2024 20:19 Ответить
Воно з путіним дуже хочуть поділити Україну. але їм облометься.
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21.03.2024 20:20 Ответить
От як отакого прикацапленого терплять? Це ж ''троянський кінь''!
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21.03.2024 20:21 Ответить
Бо куколди в масках демократів
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21.03.2024 20:23 Ответить
Судовий рівноправний член ЄС! Чудовий ліберальний демократичний союз! Сюр якийсь
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21.03.2024 20:22 Ответить
орбан в ачєрєдной пранік сваім язиком чєрє жопу путлєра в самає єво сєрце...
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21.03.2024 20:22 Ответить
Ублюдочна мерзота.
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21.03.2024 20:23 Ответить
два гомосека.

Та й про це ми давно знали.
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21.03.2024 20:23 Ответить
Діагноз, пітоР.
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21.03.2024 20:26 Ответить
Коли на Закарпаття приповзли мадяри,після Чехії, вони одразу позакривали усі освітні програми українців,це підараси гірші за кацапів.
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21.03.2024 20:27 Ответить
Всі колонізатори однакові
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21.03.2024 20:44 Ответить
Стопудово ***** цьому гівнюку пообіцяв Закарпаття за підтримку.
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21.03.2024 20:29 Ответить
Оце так едність ЕС, оце їх принцип ухвалення рішень одноголосно. Якась одна тварина куплена Кремлем на корню може все заблокувати, а інші тільки руки розводять типу ми нічого с цим зробити не можемо, бо такі правила. Якщо вони з цим одноголоссям нічого не зроблять , ЕС довго не проїснує. А Угорщину яка підриває принципи існування ЕС треба гнати поки не пізно.
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21.03.2024 20:31 Ответить
Вот ето лизнул в засраный анус *****. Так давай Жаба уже выходи из ЕС и НАТО и будешь дедушке с органами бабушки конилингус делать не оглядываясь вон как Бульбофюрер не вылазит с постели *****
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21.03.2024 20:38 Ответить
Я вообще не пойму, как военная организация такая как НАТО может в своем альянсе держать явного предателя и даже потенциального врага. Оно же сдает ***** все тайны и намерения. Как можно в Венгрии держать например секретную натовскую технику которая возможно изучается рашистскими специалистами.
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21.03.2024 20:57 Ответить
Европейская какашка ти орбан...
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21.03.2024 20:39 Ответить
так це два брата акробата геть і зріст такий
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21.03.2024 20:40 Ответить
почему ЕС не может справиться с путинской псиной?
ведь оно их конкретно нагибает
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21.03.2024 20:46 Ответить
Ну і якого буя цей чорт робить в Евросоюзі?
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21.03.2024 20:47 Ответить
Пора выгонять этого комуняку из ЕС и из НАТО. Пусть опять строит социалистическую венгрию.
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21.03.2024 20:47 Ответить
"Угорщина на боці миру" написала брехлива жаба, вітаючи агресора, який розпочав війну.
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21.03.2024 20:50 Ответить
Свисни, Марку, ти - дурніший. Навіть фіцьо від такої херні утрималось, а цей дурник не втримався. Лизнув...
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21.03.2024 21:09 Ответить
Орбан підтримав особу, яка обвинувачується Міжнародним кремінальним судом в Гаазі у військових злодіяннях. Тобто підтримала Угорщина - в особі прем'єр-міністра Орбана.

І як ЄС та НАТО зреагують на наявність такої країни у їх організаціях?
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21.03.2024 21:11 Ответить
Шляпа цей угорець. Його проблеми.
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21.03.2024 21:19 Ответить
это наши проблемы
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21.03.2024 21:27 Ответить
Це поверхневе враження, але не нам на противагу ці заяви угорського диктатора, а тим , хто в змозі забезпечить проблеми йому.
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21.03.2024 21:55 Ответить
некому это сделать
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21.03.2024 22:18 Ответить
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21.03.2024 21:30 Ответить
Це не вкладається в тверезій голові. Очільник країни, члена Євросоюзу ,члена НАТО, вітає з незаконним обранням ,кримінального злочинця(за визначенням в тому числі європейського і міжнародного кримінального суду). І ця потвора ще й ставить умови і блокує рішення того ж таки Євросоюзу який фактично тримає на утриманні людей які вибрали собі такого керівника. Здоровий глузд відмовляється сприймати такі "європейські цінності".
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21.03.2024 21:32 Ответить
Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах": каже, що хоче співпрацювати з Росією
"Надеемся на укрепление дружбы": глава ХАМАС поздравил Путина с победой на "выборах"
У ****** "гідна" компашка.
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21.03.2024 21:39 Ответить
у *****?
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21.03.2024 22:00 Ответить
Орбан красень - бабло і з Європки і з раші тягне. Меле шо хоче, а не оцю лицимірну дрісню про цінності (як європейці) і про щіт Європи ( як зелене л@йно). В підсумку він пуйла кине, а Угорщина буде з баблом ЄС та в безпеці в НАТО.
А ви тілами закривайте перевагу ворога в снарядах, ракетах і КАБах. Щоб наші партнери спокійно відправляли 100+ ярдів євріків Польщам та Угорщинам.
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21.03.2024 22:13 Ответить
Знаємо який йому мир треба. Готовий до співпраці. Он туза як підставив, лишилося лише два пальці обслюнявити.
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21.03.2024 22:21 Ответить
**** трахнута в усі дірки.!
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21.03.2024 23:01 Ответить
А наш МЗС як завжди мовчки.
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21.03.2024 23:19 Ответить
Доскачеться, що його викинуть з НАТО
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22.03.2024 01:43 Ответить
гарний союзничек
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22.03.2024 02:14 Ответить
Пособники фашистов как во 2 мировую, так и сейчас.
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22.03.2024 08:43 Ответить
 
 