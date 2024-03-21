Орбан поздравил Путина с "победой на выборах": говорит, что хочет сотрудничать с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо российскому правителю Владимиру Путину, в котором поздравил с "победой на выборах".
Письмо было отправлено по случаю обнародования официальных результатов выборов в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В письме Виктор Орбан объяснил, что он рад, что сотрудничество между Венгрией и Россией основывается на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.
"Венгрия на стороне мира; мы убеждены, что продолжение диалога является фундаментальным условием для скорейшего установления мира", – цитирует издание Орбана.
Он заверил Путина, что Венгрия готова расширять сотрудничество с РФ в отраслях, не ограниченных международным правом, объяснил содержание поздравительного письма спикер Орбана Берталан Хаваши.
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Може буданга нарешті займеться своєю роботою, а не тіктоком і рейтингами, і, зовсім випадково, уламки збитої кацапської ракети пошкодять ці трубопроводи. А "Нафтогаз" почне ремонт... Мінімум на пів року....
Цікаво б було почути пісеньку, яку фіцо-орбанята заспівають після цього...
Але це я, здається, фантастики перечитав
Та й про це ми давно знали.
ведь оно их конкретно нагибает
І як ЄС та НАТО зреагують на наявність такої країни у їх організаціях?
"Надеемся на укрепление дружбы": глава ХАМАС поздравил Путина с победой на "выборах"
У ****** "гідна" компашка.
А ви тілами закривайте перевагу ворога в снарядах, ракетах і КАБах. Щоб наші партнери спокійно відправляли 100+ ярдів євріків Польщам та Угорщинам.