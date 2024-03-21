Есть несколько стран, которым интересна идея отправки войск в Украину, - посол Франции Вейсьер
Посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер заявил, что есть несколько стран, интересующихся идеей президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке войск в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вейсьер подчеркнул, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не нужно воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.
"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами", - отметил дипломат.
Он добавил, что для Франции в правовом поле Россия не враг, а оппонент, на которого она не собирается нападать.
"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", – рассказал посол.
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жодний вест пойнт, жодний легіон, або приватна компанія, не дасть такого досвіду, воювати, проти "другої" армії світу.
Бубачка Хрінпіду буде воювати до останнього українця.
"Зробили разом !"
От і нехай ця тема висить, навіть можна сказати, нависає. Гірше того, коли про цю ідею говорять погано може бути тільки якщо про неї не говоритимуть зовсім. Може виявитися, що це така собі рушниця, яка всю п'єсу висить на стіні, щоб вистрілити наприкінці п'єси, коли ніхто вже не звертає на цю декорацію уваги.
Але зебільне відмовляється. бо сциться.
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим краще !
закрити білорідарів і приндістровя , а там буде видно
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
всі люди доброї волі 👍🏼👍🏼👍🏼