Есть несколько стран, которым интересна идея отправки войск в Украину, - посол Франции Вейсьер

Посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер заявил, что есть несколько стран, интересующихся идеей президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке войск в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вейсьер подчеркнул, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не нужно воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами", - отметил дипломат.

Он добавил, что для Франции в правовом поле Россия не враг, а оппонент, на которого она не собирается нападать.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", – рассказал посол.

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