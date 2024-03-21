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Новости Война
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Есть несколько стран, которым интересна идея отправки войск в Украину, - посол Франции Вейсьер

весьєр,ґаель

Посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер заявил, что есть несколько стран, интересующихся идеей президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке войск в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вейсьер подчеркнул, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не нужно воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами", - отметил дипломат.

Он добавил, что для Франции в правовом поле Россия не враг, а оппонент, на которого она не собирается нападать.

"Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", – рассказал посол.

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Автор: 

Франция (3545)


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Топ комментарии
+13
Ви хочете, щоб на Бубона срачка напала?
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21.03.2024 20:17 Ответить
+9
Так ЗЕд'єрмаки проти! Їм треба подовше ситуацію тягнути-щоб ще грошей накрасти. А якщо і перемогти то щоб всі лаври хрінпіду дісталися.
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21.03.2024 20:25 Ответить
+7
Відсотків на 99 впевнена, що за такої пропозиції Порошенко, у перші ж години подзвонив Макрону і зустрівся з представникам ВР. В найближчі дні був би розроблений законопроект, проголосований в першому читанні, а може й другому, підписаний головою ВР і Президнетом. На всяк випадок, хай буде.
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
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21.03.2024 21:05 Ответить
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Ви хочете, щоб на Бубона срачка напала?
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21.03.2024 20:17 Ответить
кожна країна, котра відправить офіцерів в україну, воювати проти кацапів, отримає, військових височайшого класу!
жодний вест пойнт, жодний легіон, або приватна компанія, не дасть такого досвіду, воювати, проти "другої" армії світу.
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21.03.2024 20:18 Ответить
Саме так! Але.... наш зейобик сциться, що за ними прийдуть і перевірки їхньої допомоги...і побачать з середини нашу нинішню "демократію"...Ось побачите, що дуже скоро "воно" посвариться зі Францією
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21.03.2024 20:46 Ответить
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21.03.2024 20:19 Ответить
ЗЕздець.
Бубачка Хрінпіду буде воювати до останнього українця.
"Зробили разом !"
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21.03.2024 20:54 Ответить
Французи відправляите своі віиська і за вами потягнуться
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21.03.2024 20:19 Ответить
Для початку Україна повинна попросити у західних союзників для відсічі агресору не тільки надати зброю а також і ввести свої війська на територію України. Для введення іноземних військ потрібна як мінімум міжурядова угода. Янукович навіть через Верховну Раду узаконив продовження перебування рашистських військ та флоту в українському Криму. Свого часу введення іноземних військ допомогло зберегти південну Корею від чучхе (північнокорейського націонал-комунізму).
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21.03.2024 20:35 Ответить
В 1950-1953 роках проти об'єднаних комуністичних військ боролися https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8 Філіппіни , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нідерланди , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Нова Зеландія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланд , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F Ефіопія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Греція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F Колумбія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 Південно-Африканський Союз і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург.
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21.03.2024 20:44 Ответить
Так ЗЕд'єрмаки проти! Їм треба подовше ситуацію тягнути-щоб ще грошей накрасти. А якщо і перемогти то щоб всі лаври хрінпіду дісталися.
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21.03.2024 20:25 Ответить
Орбановские ******* с удовольствием зашли бы на территорию Украины...
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21.03.2024 20:29 Ответить
Французи, схоже, знайшли мову, якої заслуговує "гопник с пицерскай падваротни", не даром расіянці вже кілька "батальонів французьких найманців" вже "вбили" в Україні.
От і нехай ця тема висить, навіть можна сказати, нависає. Гірше того, коли про цю ідею говорять погано може бути тільки якщо про неї не говоритимуть зовсім. Може виявитися, що це така собі рушниця, яка всю п'єсу висить на стіні, щоб вистрілити наприкінці п'єси, коли ніхто вже не звертає на цю декорацію уваги.
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21.03.2024 20:32 Ответить
І було би добре, якби ті військові сюди прийшли зі своєю зброєю.
Але зебільне відмовляється. бо сциться.
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21.03.2024 20:35 Ответить
самі собі ставлять якісь чероні лінії наче якісь дурні
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим краще !
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21.03.2024 20:36 Ответить
Може не треба робити з гіпотетичних іноземних військ "чудо-зброю"?
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21.03.2024 20:44 Ответить
Франція та деякі країни НАТО "за", але зеленський та путін "проти"... "армія Франції буде на території Франції" поспішив завірити всіх зеленський після заяви Макрона про те, що французькі солдати можуть бути присутні на території України в разі потреби. Вгадайте хто з них на боці України?
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21.03.2024 20:46 Ответить
Війська потрібні вже на вчора..
закрити білорідарів і приндістровя , а там буде видно
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21.03.2024 20:47 Ответить
Ідей цікавих завжди багато! Значно продуктивніше було б сказати не про цікавість ідеї, а про те - які країни ГОТОВІ відправити свої війська на підтримку ЗСУ у війні з росією!
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21.03.2024 20:52 Ответить
Відсотків на 99 впевнена, що за такої пропозиції Порошенко, у перші ж години подзвонив Макрону і зустрівся з представникам ВР. В найближчі дні був би розроблений законопроект, проголосований в першому читанні, а може й другому, підписаний головою ВР і Президнетом. На всяк випадок, хай буде.
Зеленський, в перші години, заявив, що УКРАЇНІ. не потрібна підтримка досвідчених, озброєних військових з країн НАТО.
Хто з цих президентів хоче перемоги України?
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21.03.2024 21:05 Ответить
Французи,здали в Африцi кацапам всi своi позицii!
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22.03.2024 03:06 Ответить
Мені дуже хочеться , щоби нам допомагали воювати з русофашистами
всі люди доброї волі 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.03.2024 22:34 Ответить
 
 