ЕС должен ускорить и сделать более интенсивными усилия относительно помощи Украине, - глава Европарламента Мецола

Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны

Об этом по итогам участия в заседании Европейского совета заявила глава Европарламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень четко довела до лидеров позицию Европейского парламента. Мы должны сделать то, что должны сделать, чтобы помочь Украине защитить себя. Это значит, мы имеем коллективную ответственность, должны ускорить и сделать более интенсивными наши усилия, чтобы доставить Украине то оборудование, в котором она нуждается. Пришло время перейти от риторики к действиям. Украина действует как щит для Европы. На нас также лежит ответственность - выступать щитом для Украины", - подчеркнула Мецола.

Она отметила, что эту позицию Европарламента вчера изложила во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы должны усилить наши санкции, закрыть все пробелы и пути для их обхода. Мы должны сделать следующий шаг в процессе расширения и использовать доходы от российских замороженных активов. Мы должны продолжить автономные торговые мероприятия, и в то же время защита наших фермеров и наш внутренний рынок. В этом случае время действительно имеет значение", – добавила Мецола.

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