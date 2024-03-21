САП вышла из подчинения Офиса Генпрокурора и стала независимым органом

Специальная антикоррупционная прокуратура 21 марта стала независимым органом и вышла из подчинения Офиса Генерального прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ Офиса генпрокурора и телеграм-канал САП.

В САП объясняют, что такое решение было принято в соответствии с законом Украины от 8 декабря 2023 года "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Независимость САП - это, прежде всего, новые возможности на пути борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что начало деятельности независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или поддержание государственного обвинения в суде в уголовных производствах, которые уже слушают в судебных инстанциях.

Читайте также: Преподаватель запорожского вуза, распространявший информацию о перемещении ВСУ, приговорен к 9 годам тюрьмы