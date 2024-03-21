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САП вышла из подчинения Офиса Генпрокурора и стала независимым органом

сап

Специальная антикоррупционная прокуратура 21 марта стала независимым органом и вышла из подчинения Офиса Генерального прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ Офиса генпрокурора и телеграм-канал САП.

В САП объясняют, что такое решение было принято в соответствии с законом Украины от 8 декабря 2023 года "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Независимость САП - это, прежде всего, новые возможности на пути борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что начало деятельности независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или поддержание государственного обвинения в суде в уголовных производствах, которые уже слушают в судебных инстанциях.

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Автор: 

САП (2080) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+14
САП вийшла з під порядкування Контори Генпрокурора.
А чи вийшла вона з підпорядкування Контори Зермака?
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21.03.2024 20:59 Ответить
+11
Ржунємагу! (с)

Правдивіше було б "САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала підрозділом ОП імені дєрьмака".
Посередник між дєрьмакотатаровими у вигляді генпрокурора усунений - тепер накази будуть віддаватися напряму з Банкової.
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21.03.2024 20:59 Ответить
+6
якщо сам татаров із самим дермаком дозволили, то, мабуть, їм так буде зручніше керувати зєлєохоронцями і зєлєкривосуддям?
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21.03.2024 21:05 Ответить
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Сьогодні день людей з хворобою Дауна. Святкуєш, новоспечене?
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21.03.2024 21:01 Ответить
Сарако! Тобі у штани насрали жиди разом з Яром?
Страшна і чорна біда! Геть чисто...
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21.03.2024 21:12 Ответить
САП вийшла з під порядкування Контори Генпрокурора.
А чи вийшла вона з підпорядкування Контори Зермака?
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21.03.2024 20:59 Ответить
САП очолює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%90%D0%9F) Олександр Клименко . Що саме Вам відомо про його зв'язки з ОП (звісно, якщо вони є) ?
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21.03.2024 21:54 Ответить
А хто його туди поставив? Треба ж хоть трохи пам'ятати минуле та цікавитись вчорашнім днем.
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21.03.2024 22:22 Ответить
Ржунємагу! (с)

Правдивіше було б "САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала підрозділом ОП імені дєрьмака".
Посередник між дєрьмакотатаровими у вигляді генпрокурора усунений - тепер накази будуть віддаватися напряму з Банкової.
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21.03.2024 20:59 Ответить
якщо сам татаров із самим дермаком дозволили, то, мабуть, їм так буде зручніше керувати зєлєохоронцями і зєлєкривосуддям?
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21.03.2024 21:05 Ответить
Не ліжка треба міняти а курвів.
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21.03.2024 21:07 Ответить
молодих на старих...- чи як.... -суспільству потрібно ставати Націею...
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21.03.2024 21:38 Ответить
Якщо САП почне розслідувати діяльність суддів та прокурорів то хто ж кого швидше засудить? Тут без "хєрпіду-арбітра" ну ніяк не обійтись...
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21.03.2024 21:08 Ответить
. Не журіться: вони чотко знають, що та як розслідувати, щоб не вийти на самих себе.
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21.03.2024 21:28 Ответить
Ну, тепер Порошенка точно "пасодют"!
(Пояснюю: раньше - до 2019 - всі негаразди в країні були від того, що у Порошенка була "ліпецкая хвабріка" і "апшори". Після 2019 все погано тому що Порошенко "нє пасаділі").
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21.03.2024 21:16 Ответить
Перепрошую, а що то було? Ні, воно б нічого, але яким боком ОПа до прокуратури могла бути, якщо вона була під її підпорядкуванням і звідти вийшла?! То такий вид шизи чи щось серйозніше? То такий ЗЕзвіздець, чи то як?
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21.03.2024 21:17 Ответить
Гадаю, наші чудо-реФФорматори перевершили самих себе.
Схоже, тут без сульфазолу на чотири точки вже не обійтись.
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21.03.2024 21:31 Ответить
Будет напрямую подчиняться Ермаку.
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21.03.2024 21:17 Ответить
Эти тоже всех украинцев считают идиотами...
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21.03.2024 21:18 Ответить
... а як же ж без рішал ???
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22.03.2024 00:32 Ответить
А ви друзйя, как ні садітєсь...
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22.03.2024 08:20 Ответить
 
 