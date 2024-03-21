САП вышла из подчинения Офиса Генпрокурора и стала независимым органом
Специальная антикоррупционная прокуратура 21 марта стала независимым органом и вышла из подчинения Офиса Генерального прокурора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ Офиса генпрокурора и телеграм-канал САП.
В САП объясняют, что такое решение было принято в соответствии с законом Украины от 8 декабря 2023 года "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
"Независимость САП - это, прежде всего, новые возможности на пути борьбы с коррупцией и перспективы для преодоления этого проявления в обществе", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что начало деятельности независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или поддержание государственного обвинения в суде в уголовных производствах, которые уже слушают в судебных инстанциях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшна і чорна біда! Геть чисто...
А чи вийшла вона з підпорядкування Контори Зермака?
Правдивіше було б "САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала підрозділом ОП імені дєрьмака".
Посередник між дєрьмакотатаровими у вигляді генпрокурора усунений - тепер накази будуть віддаватися напряму з Банкової.
(Пояснюю: раньше - до 2019 - всі негаразди в країні були від того, що у Порошенка була "ліпецкая хвабріка" і "апшори". Після 2019 все погано тому що Порошенко "нє пасаділі").
Схоже, тут без сульфазолу на чотири точки вже не обійтись.