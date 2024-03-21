Литва настаивает на санкциях против "Росатома", российского сжиженного газа и алюминия, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа уверяет, что хочет, чтобы в четырнадцатый пакет санкций против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Науседа подчеркнул, что санкционная политика должна продолжаться, несмотря на то, насколько успешной она показала себя до сих пор.

"Даже если эффект санкций был ниже наших ожиданий, мы должны продолжать и мы должны ввести больше секторальных санкций, потому что они наиболее эффективны", - заявил он.

По его словам, ЕС должен продолжать борьбу с обходом санкций.

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"Это становится большой проблемой и мы видим, что многие третьи страны, к сожалению, прилагаются к такому обходу санкций. Мы должны это заблокировать", - отметил он.

Кроме того, отметил литовский президент, российское зерно стало реальной проблемой не только экономической, но и политической.

"Традиционно мы хотим "Росатом", мы хотим СПГ (сжиженный природный газ), мы хотим алюминий и еще больше банков. Я знаю, что некоторые вопросы атомной энергетики, и у меня была возможность обсудить этот вопрос с президентом Франции во время моего последнего визита в Париж, проблематические. Они к этому пока не готовы, но наша задача - продвигать вперед", - сказал Науседа.