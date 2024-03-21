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Новости
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Италия выделила 500 тыс. евро на восстановление собора в Одессе, поврежденного российской ракетой летом

одеса

Италия выделила 500 тысяч евро на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Его разрушила российская ракета летом 2023 года.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

На днях координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески сообщила городскому совету о получении международной организацией транша 500 000 евро от правительства Итальянской Республики на восстановление собора.

В ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководителя офиса ЮНЕСКО в Украине.

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"У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять еще и то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания", - прокомментировал мэр Геннадий Труханов результаты совещания.

В октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе и уже в декабре определила сумму средств помощи на восстановление собора.

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Разрушение собора в Одессе после попадания ракеты РФ: что известно

В ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, 22 получили ранения. Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор – самый большой православный храм Одессы и Дом ученых.

В этот же день Италия осудила обстрел Спасо-Преображенского собора Россией и заявила, что готова стать одной из первых, кто присоединится к восстановлению достопримечательности и Одессы.

Миссия ЮНЕСКО заявила о подготовке отчета о вреде, нанесенном ракетными ударами РФ всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре.

2 октября Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе. Согласно соглашению, заключенному между Италией и ЮНЕСКО, страна сделает взнос в размере 500 тыс. евро на проведение работ по восстановлению в святыне.

Здание Спасо-Преображенского собора в Одессе является памяткой истории, здесь похоронены князь и княгиня Воронцовы. Храм был построен в 1794 году и реконструирован в 2005 году после того, как он был разрушен СССР в 1936 году. В настоящее время это главный собор Одесской епархии УПЦ Московского патриархата.

Автор: 

Италия (1655) Одесса (7930) церковь (1325) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+7
людям жить негде, жилье разрушено. Детям учиться негде, разрушены школы и садики. Пациентам лечится негде, разрушены больницы, поликлиники и роддома. Но мы отдадим 500тыс евро на восстановление сатанинского храма.
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21.03.2024 21:23 Ответить
+5
Зверніть увагу - на відбудову не Будинку вчених, а "православного" собору...
Ніби в Адєсє більше нема де молитися "за пабєду рускаґа аружия"...
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21.03.2024 21:26 Ответить
+4
А если после ремонта опять долбанут? Может лучше на ПВО эти деньги потратить? А сколько дронов можно было бы купить, по-моему это сейчас важнее...
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21.03.2024 21:49 Ответить
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людям жить негде, жилье разрушено. Детям учиться негде, разрушены школы и садики. Пациентам лечится негде, разрушены больницы, поликлиники и роддома. Но мы отдадим 500тыс евро на восстановление сатанинского храма.
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21.03.2024 21:23 Ответить
"...не храму..." а філії фсб, щоб була прикрита церковною веретою. Треба ж десь а Адессє мати своє кубло рускому міру
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22.03.2024 05:26 Ответить
Так це вистачить покласти рівно 150 цеглин,,давайте ще
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21.03.2024 21:25 Ответить
Не покласти, а лише замовити і зробити передплату на "прокладку".
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21.03.2024 21:29 Ответить
Зверніть увагу - на відбудову не Будинку вчених, а "православного" собору...
Ніби в Адєсє більше нема де молитися "за пабєду рускаґа аружия"...
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21.03.2024 21:26 Ответить
Ну на що влада просить на те і дають мабуть
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21.03.2024 21:33 Ответить
О це ви влучно, з цього і треба починати пояснювати подібний абсурд
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21.03.2024 23:05 Ответить
Головне щоб він був у ПЦУ
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21.03.2024 21:36 Ответить
А если после ремонта опять долбанут? Может лучше на ПВО эти деньги потратить? А сколько дронов можно было бы купить, по-моему это сейчас важнее...
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21.03.2024 21:49 Ответить
А че так мало? Домик Шария миллион стоит.
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21.03.2024 22:12 Ответить
Танунафіг, на московський храм бабло, під час війни, ви що курите. Сподіваюсь мозгів вистарчить не віддати гроші єрмаку зеленському
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21.03.2024 22:46 Ответить
ООО! Пілітє Щура, оні золотий!

ПС. То є перша необхідність під час війни ???
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22.03.2024 10:36 Ответить
 
 