Италия выделила 500 тыс. евро на восстановление собора в Одессе, поврежденного российской ракетой летом

Италия выделила 500 тысяч евро на реконструкцию Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Его разрушила российская ракета летом 2023 года.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

На днях координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески сообщила городскому совету о получении международной организацией транша 500 000 евро от правительства Итальянской Республики на восстановление собора.

В ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководителя офиса ЮНЕСКО в Украине.

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"У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять еще и то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее поврежденной части здания", - прокомментировал мэр Геннадий Труханов результаты совещания.

В октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе и уже в декабре определила сумму средств помощи на восстановление собора.

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Разрушение собора в Одессе после попадания ракеты РФ: что известно

В ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, 22 получили ранения. Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор – самый большой православный храм Одессы и Дом ученых.

В этот же день Италия осудила обстрел Спасо-Преображенского собора Россией и заявила, что готова стать одной из первых, кто присоединится к восстановлению достопримечательности и Одессы.

Миссия ЮНЕСКО заявила о подготовке отчета о вреде, нанесенном ракетными ударами РФ всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре.

2 октября Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе. Согласно соглашению, заключенному между Италией и ЮНЕСКО, страна сделает взнос в размере 500 тыс. евро на проведение работ по восстановлению в святыне.

Здание Спасо-Преображенского собора в Одессе является памяткой истории, здесь похоронены князь и княгиня Воронцовы. Храм был построен в 1794 году и реконструирован в 2005 году после того, как он был разрушен СССР в 1936 году. В настоящее время это главный собор Одесской епархии УПЦ Московского патриархата.