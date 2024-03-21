После паузы длиной в месяц россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Уровень ракетной опасности очень высок, - ОК "Південь"

Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" – до 8 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ОК "Південь".

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупреждают – уровень ракетной опасности очень высок. И призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходить в укрытие и не пренебрегать собственной безопасностью.

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