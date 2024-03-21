После паузы длиной в месяц россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Уровень ракетной опасности очень высок, - ОК "Південь"
Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" – до 8 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ОК "Південь".
"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" предупреждают – уровень ракетной опасности очень высок. И призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходить в укрытие и не пренебрегать собственной безопасностью.
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+5 Helen Batiouk
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Траулер «Капітан Лобанов» затонув після того, як в нього помилково влучила ракета під час навчань Балтійського флоту, повідомляють росЗМІ.
В результаті загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення.
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