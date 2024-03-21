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После паузы длиной в месяц россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Уровень ракетной опасности очень высок, - ОК "Південь"

флот

Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "калибров" – до 8 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ОК "Південь".

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" предупреждают – уровень ракетной опасности очень высок. И призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходить в укрытие и не пренебрегать собственной безопасностью.

Читайте также: России не удастся замаскировать корабли в Черном море, - британская разведка

Автор: 

ракеты (3620) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+5
Відправляйте, хлопці-дівчата, ці ******** до "москви"!
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21.03.2024 21:38 Ответить
+3
де той Буданов нехай затрофеять ще одну, тоді вже точно небудуть шастать..
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21.03.2024 21:40 Ответить
+3
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21.03.2024 21:44 Ответить
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Відправляйте, хлопці-дівчата, ці ******** до "москви"!
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21.03.2024 21:38 Ответить
де той Буданов нехай затрофеять ще одну, тоді вже точно небудуть шастать..
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21.03.2024 21:40 Ответить
‼️ Сьогодні москалі затопили свій же корабель під час навчань в Балтійському морі...

Траулер «Капітан Лобанов» затонув після того, як в нього помилково влучила ракета під час навчань Балтійського флоту, повідомляють росЗМІ.

В результаті загинули троє членів екіпажу, ще четверо отримали поранення.

http://t.me/Donbasschat_bot
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21.03.2024 21:41 Ответить
"Номано-номано!" "Бей сваих - штоб чужие баялись!"
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21.03.2024 21:54 Ответить
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21.03.2024 21:44 Ответить
Я так думаю, що що окупанти з великою вірогідністю ховають свої підводні човни в горі на Балаклаві біля Севастополя, де була радянська база підводних човнів. Звичайно що вона захищена навіть від ядерної зброї. Але якщо на вході з моря щось затопити, то це сильно деморалізує росіян.
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21.03.2024 21:54 Ответить
Де ті генерали які хизувалися "Хто контролює Зміїний той контролює Чорне море" Де ті Верховні Головнокомандувачі які після розпаду СРСР ремонтували 24 роки єдиний дизельний підводний човен який у 14 віддали москалям разом з АРК? А вони всі окрім Кравчука ситі та багаті і у вус не дують. А ти народ віддавайся за їхні злочинні панування.
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21.03.2024 21:54 Ответить
Та він навіть росіянам не знадобився і вони його розпиляли на метал. Я так розумію, що в Україні на ремонті цього човна роками пилили державні кошти.
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21.03.2024 21:56 Ответить
Ох, був я на тому підводному човні у 2000-му році. Але вже тоді офіцери там сміялись, що човен перестав хитатись на хвилях, бо корпус приріс до пірсу. А на срочну службу туди направляли всіх мажорів, бо в море його вивести було просто неможливо. Не було на човні акумуляторних батарей, а купити не було грошей. Ось так і стояв "експонат".
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21.03.2024 22:20 Ответить
Деякий час туди навіть школярів і дорослих туристів водили. В 90-х у другій половині.
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21.03.2024 22:22 Ответить
Наскільки пам"ятаю - вони довгий час ухилялися від запусків "Калібрів" з підводних човнів Читав що з цим у них були проблеми Але зараз або блефують - або у них нема іншого виходу Надіємся що їх "рукожопість" спрацює ще раз
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21.03.2024 21:59 Ответить
Да, сейчас бы запустить туда несколько подводных дронов, чтобы удивить расеян.. )
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21.03.2024 22:00 Ответить
Треба знати де вони
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21.03.2024 22:10 Ответить
Саме час випробувати протичовнові гелікоптери та ще там щось "страшно секретне".
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21.03.2024 22:09 Ответить
Потрібно просити ПАНА єрмака , щоб дав команду потопити ті калоші.
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21.03.2024 22:28 Ответить
Надіємось шо Олексій Леонідович знає шо робити...
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21.03.2024 22:31 Ответить
Ні, не піду.
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21.03.2024 22:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1770852945279549852 повсякдення Бєлгорода
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21.03.2024 22:51 Ответить
топіть нах
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22.03.2024 16:38 Ответить
 
 